По симптомам похож на грипп. Грозит ли калининградцам новый опасный коронавирус из Китая

Существует вероятность, что коронавирус нового типа, выявленный в Китае, может распространиться по территории России, в том числе и по Калининградской области. Об этом рассказала ассистент кафедры терапии медицинского института БФУ имени Канта, заведующая отделом обеспечения эпидемиологического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Алина Грибова.

- Уже зарегистрированы случаи выноса данного вируса за пределы Китая, - сказала Алина Грибова. - Заболевшие - это люди, которые посещали Китай по рабочим вопросам, либо в туристических целях. Вероятность распространения вируса за пределами Китая, в том числе на территории Калининградской области, конечно, есть. Но это только в том случае, если больной человек, который посещал данную территорию, посетит город Калининград. У нас нет прямого сообщения с Китаем. В группу риска попадают те, кто летит пересадочными рейсами, например, через Москву. Оценить насколько высок этот риск, мы не можем, поскольку мы не знаем, сколько калининградцев решит посетить Китай, или наоборот, сколько китайцев захочет приехать к нам в область. Но мы можем делать все возможное для того, чтобы предупредить проникновение больного человека за пределы аэропорта или другого пропускного пункта.

Эксперт отметила, что управление Роспотребнадзора уже усиливает работу в аэропорту Храброво и на всех пунктах пропуска Калининградской области.

- В аэропорту будет проведена работа по информированию пассажиров о риске инфицирования и своевременном обращении за медицинской помощью, - рассказала о деталях это работы Алина Грибова. - У нас в аэропорту будет проводиться термометрия всех лиц, которые прибывают из потенциально опасных стран и у кого есть хоть какие-то проявления симптомов. По крупным гостиницам, где могут остановиться туристы из Китая, будут разосланы информационные письма.

- Самая главная рекомендация, которую дает Роспотребнадзор, - это воздержание от поездок в страны Азии, - добавила эксперт. - Если поездок в эти страны избежать не удается, необходимо по возможности не контактировать с людьми, у которых есть хоть какие-то признаки вируса, также важно соблюдать масочный режим.

ВАЖНО

Только без паники!

Что подтвердила о коронавирусе Всемирная организация здравоохранения:

- ВОЗ подтвердил, что вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, - отметила Алина Грибова. - Пока каких-то точных данных о том, как этот вирус лечить, о специфической терапии - нет. Но уже сейчас разрабатываются средства для достаточно быстрой диагностики заболевания - буквально в течение 15-20 минут, чтобы можно было продиагностировать человека в аэропорту.

- Панику раздувать не надо! – призывает эксперт. - Если сопоставить количество заболевших людей этим вирусом и погибших от него, то в принципе уровень летальности можно назвать невысоким. Сейчас на территории Калининградской области начинает активизироваться грипп. У гриппа и нового вируса из Китая схожие симптомы - высокая температура, насморк и выраженный кашель. При появлении хоть каких-то симптомов, необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью!

ХРОНИКА

- Коронавирус 2019-nCoV выявлен впервые в конце 2019 года. Изначально заболевшие были только в китайском городе Ухань.

- В январе 2020 года зарегистрированы случаи заболевания и в других странах: в Японии, Таиланде, Южной Корее.

- По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 21 января в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV): 287 в Китае (преимущественно в Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), 2 - в Таиланде, 1 - в Японии, 1 - в Республике Южная Корея, включая 4 случая - с летальным исходом.

Важно быть предельно внимательным к своему здоровью!