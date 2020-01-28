2020-01-28T18:06:12+03:00
Общество

Калининградский бизнесмен недоплатил налогов и зарплат на многие миллионы рублей

Гендиректор рыбоперерабатывающего предприятия вел фиктивный документооборот и заставлял сотрудников работать задаром
Игорь ОРЕХОВ
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41-летний коммерсант завышал понесенные затраты своего предприятия – как следствие, снижалась и налогооблагаемая база41-летний коммерсант завышал понесенные затраты своего предприятия – как следствие, снижалась и налогооблагаемая базаФото: Александр Подгорчук
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Следственное управление СКР по Калининградской области передало в суд для рассмотрения по существу уголовное дело бизнесмена, недоплатившего налогов почти на 17 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2015 по 2017 годы гендиректор рыбоперерабатывающего предприятия вел формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, впоследствии включая указанные там сведения в налоговые декларации. В результате госбюджет недосчитался более 16,8 млн. рублей. Но в уголовном деле, помимо статьи об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, имеются еще две: «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов» и «Невыплата заработной платы».

- Сумма умышленно сокрытых от налогообложения денежных средств, за счет которых предприятию подлежало погасить задолженность по налогам и сборам, превысила 50,8 млн. рублей, - пояснили в региональном СУ СКР. - Кроме того, следствие полагает, что с ноября 2018-го по октябрь 2019 года обвиняемый сокрыл от налогообложения еще свыше 20,2 млн. рублей. А также на протяжении двух последних лет не выплачивал 63 своим сотрудникам за различные отработанные периоды свыше двух месяцев зарплату и иные причитающиеся выплаты. В итоге общая сумма задолженности перед потерпевшими составила порядка 8,5 млн. рублей.

Как уточнили в областном УМВД РФ, 41-летний коммерсант завышал понесенные затраты своего предприятия – как следствие, снижалась и налогооблагаемая база.

- Заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, которым переводил деньги якобы на закупку материалов, - пояснили полицейские. - Сам у себя покупал устаревшее оборудование, которое по документам проводилось как новое. Кроме того, по письмам о взаимозачетах переводил полученную прибыль в адрес третьих лиц, минуя расчетные счета своей организации, на которые ранее был наложен арест в связи с задолженностью по налогам и сборам.

Конец всем этим махинациям положила проверка, проведенная региональным управлением ФНС и сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области. Характерно, что еще в ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме. И даже возместил задолженность по зарплате, хотя и частично - на сумму около 4 млн рублей.

- Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска по ходатайству следствия был наложен арест на имущество предприятия, общей стоимостью более 6 млн. рублей, - добавили в СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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