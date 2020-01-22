Калининградские ученые: Объятия укрепляют сердце и делают нас увереннее

Международный день объятий был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий. Довольно быстро этот праздник распространился по всему миру. Вот что думают об объятиях ученые БФУ имени Канта. Мнения доктора психологических наук, профессор института образования Ирины Симаевой и кандидата биологических наук, доцента института живых систем Ирины Ваколюк опубликованы на kantiana.ru.

Укрепляет иммунитет

По словам Ирины Симаевой, объятия помогают снизить тревогу, смягчают действие стресса, поэтому благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и иммунитет. - Многочисленные зарубежные исследования аффективных прикосновений показали даже их защитную роль в сопротивлении инфекционным заболеваниям и болевым ощущениям, - говорит профессор. - Наше тело и мозг по-разному воспринимают разные типы прикосновений: позитивные, дружеские, намеренные, нечаянные, игривые, ритуальные и другие. В зависимости от этого и происходят реакции на психофизиологическом уровне: выделяются гормоны, изменяется уровень артериального давления и частота сердечных сокращений. На мой взгляд, важнее то, что объятия - казалось бы, простой символ межличностной эмоциональной поддержки, маркер принятия, на самом деле может изменить восприятие мира и другого человека.

Также исследователь отметила, что проблемы с эмоциональным интеллектом, неумение любить, трудности в общении у взрослых являются следствием дефицита объятий в детском возрасте.

- Вряд ли существуют научные подтверждения того, сколько раз нужно обниматься человеку (или прикасаться), особенно в той или иной культуре. Но известный семейный психотерапевт Вирджиния Сатир сказала: «Нам нужно обниматься как минимум 4 раза в день для выживания, 8 - чтобы сохранить жизнь и 12 - чтобы расти и развиваться.

Профилактика агрессии

По мнению Ирины Ваколюк, с физиологической точки зрения объятия можно рассматривать как разновидность приятной тактильной стимуляции, сродни родительской заботе у животных. - Есть немало научных исследований, в которых показано, что без материнской ласки детеныши млекопитающих, например, грызунов, вырастая, становятся очень равнодушными родителями и плохо ухаживают за своим потомством. Такой эффект недоласканности связывают с изменениями нейронных связей в гиппокампе и других структурах лимбической системы головного мозга, - считает ученый. - Похожая ситуация и у нас с вами. У детей, выросших без материнских объятий, меньше размер гиппокампа, который отвечает за память, и больше миндалевидные тела (часть лимбической системы, главные «коммутаторы» наших эмоциональных реакций). Из-за снижения связей между этими структурами и некоторыми участками коры головного мозга долго сохраняется страх. Такие дети хуже учились и были более агрессивны.

Она также добавила, что недостаток тактильной стимуляции может приводить к снижению степени доверия к людям и склонности к депрессивным состояниям. Кроме того, при недостатке материнской ласки (объятий) негативно работает гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось, в результате чего меняется метаболизм, повышается уровень гормонов стресса.

- Их избыток, в свою очередь, ослабляет защитные силы организма, снижает иммунитет. Так что обнимайтесь, как говорится, на здоровье! - заключила Ирина Ваколюк.

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Калининградцам предлагают бесплатное лечение болезни Крона

Клинико-диагностический центр БФУ имени Канта приглашает принять участие в программе лечения болезни Крона и язвенного колита. У жителей региона, страдающих этими тяжелыми заболеваниями, теперь есть возможность получить современное лечение совершенно бесплатно. Об этом сообщили в университете.

- В программу приглашаются: пациенты с язвенным колитом или болезнью Крона, достигшие 18 лет, а так же те, кто не получил значимого эффекта от предыдущих или текущих методов лечения, - уточнили в центре. - У пациентов, включенных в программы лечения, отмечается положительная динамика, у большинства - удалось достичь стойкой ремиссии заболевания.

Программы лечения проводятся командой опытных врачей под руководством доктора медицинских наук, профессора Владимира Рафальского.