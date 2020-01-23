Три города за три дня: как в январе 1945-го Красная армия штурмовали Тильзит, Гумбиннен и Инстербург

Прыжок за Неман

Одним из первых городов, которым Красной армии удалось овладеть спустя неделю после начала Восточно-Прусской наступательной операции, стал Тильзит (нынешний Советск). К нему советские войска подошли еще 22 октября 1944-го. Но тогда пришлось ограничиться правым берегом Немана, отбросив немцев за реку, где, собственно, и располагался город. Отступающим удалось взорвать за собой мосты, а все попытки форсировать водную преграду на плавсредствах оказались безуспешными: те, кому посчастливилось под сильным огнем из всех видов оружия добраться до берега, натыкались на минные поля, которыми он был густо усеян. Не оставалось ничего иного, как перейти к временной обороне. Скучать нашим не приходилось. Немцы с противоположного берега то и дело крыли из минометов и прочей артиллерии, в светлое время суток с чердаков домов активно работали вражеские снайперы.

Советские танки ИС-2 в Восточной Пруссии. Зима 1945 года.Фото: waralbum.ru

В январе 1945 года взять Тильзит поручили 39-й армии Ивана Людникова, к выполнению этой задачи решили привлечь и 54-й стрелковый корпус, который перебросили на 60 километров южнее. Перейдя Неман по наведенному мосту 15 января, корпус начал развивать наступление вдоль левого берега на Тильзит. Но по пути к нему для начала необходимо было овладеть Рагнитом (теперь – город Неман). За этот городишко пришлось драться почти двое суток, выбив последних немцев лишь ближе к ночи 19 января. Видя, как противник спешно уходит по шоссе на запад, советские военачальники решили ворваться в Тильзит на плечах отступающих. Около 19:30 к восточной окраине Тильзита вплотную приблизилась 263-я Сивашская стрелковая дивизия, через полтора часа ее передовой батальон достиг центра города, а главные силы завязали бои на улицах, быстро очистив от врага южную часть населенного пункта.

Вскоре с севера на помощь пришли перешедшие Неман по льду части 115-й Холмской стрелковой дивизии, которые после рукопашной схватки захватили прибрежные траншеи и продолжили наступать к центру Тильзита, отбивая яростные контратаки немцев. Особенно упорные бои завязались у паровозного депо и бумажной фабрики. Около часа ночи наступавшие ворвались на железнодорожную станцию, захватив несколько составов с техникой, которые не успели отправиться из города. Среди оказавшихся в полуокружении немцев началась паника, а еще примерно час спустя они начали сдаваться большими группами. К рассвету 20 января Тильзит был окончательно взят советскими войсками.

В боях, под снегом и дождем

Гумбиннен (современный Гусев) Красной армии также пришлось штурмовать дважды. Первая попытка захвата города, предпринятая в октябре 1944 года, оказалась неудачной, хотя в рядах наступающей 11-й гвардейской армии было такое прославленное соединение, как 2-й Тацинский танковый корпус. Гвардейцам удалось выйти на подступы к Гумбиннену, но там соединение, предназначенное для быстрого развития прорыва, увязло в уличных боях. Потом немцы подтянули сильные подкрепления, сняв с других участков фронта две танковые дивизии (это свыше 200 боевых машин). Чтобы не угодить в «котел», пришлось отойти, и 23 октября советское командование прекратило попытки захватить город.

Бойцы Красной армии в Тильзите.Фото: waralbum.ru

Осуществить эту задачу уже по ходу Инстербургско-Кёнигсбергской наступательной операции 13-27 января 1945 года. Хотя и здесь было не все гладко – подвела погода. Из-за густого тумана и сыпавшего с неба мокрого снега не могла действовать авиация и сильно снизилась эффективность применения артиллерии. Огневые точки противника подавить не удалось, а немецкая пехота вовремя смогла отойти на резервные рубежи и не понесла серьезных потерь. Только 18 января, когда погода улучшилась, и удалось, наконец, задействовать штурмовики с бомбардировщиками, оборона противника была прорвана.

Однако бои по-прежнему носили крайне упорный характер: только на подступах к Гумбиннену наступавшим пришлось отразить с десяток мощных контратак. Вечером 21 января на штурм города пошла 130-я Таганрогская стрелковая дивизия. Преодолевая ожесточенное сопротивление гитлеровцев (как вспоминали потом некоторые фронтовики, пришлось столкнуться даже с вражескими смертниками, прикованными цепями к пулеметам), к исходу суток наши бойцы водрузили красный флаг на колокольне лютеранской кирхи в центре разрушенного более чем на две трети Гумбиннена.

Цена победы

Границы округа Инстербург советские войска перешли 19 января. На следующий день была произведена массированная воздушная бомбардировка города зажигательными и фугасными бомбами. Ожидая штурма, немецкое командование усилило группировку своих войск. Однако у погибшего немецкого полковника, который оказался штабным офицером, нашим повезло найти карту, отображавшую оперативную обстановку на фронте в этом районе. Выяснилось, что гарнизон Инстербурга насчитывал два пехотных полка, 15-20 танков, а также несколько артиллерийских дивизионов и минометных батарей. В общей сложности до 6,5 тысячи солдат, плюс батальоны фолькстштурма, полицейские, пожарные, санитарные части и другие вспомогательные подразделения.

После взятия Инстербурга.Фото: waralbum.ru

Стало ясно, что штурмовать город следовало немедленно, до подхода к немцам подкреплений. Хотя эта задача сильно осложнялась тем, что вокруг Инстербурга были созданы три мощные линии полевых укреплений, объединенные в укрепрайон «Ильменхорст». В самом городе большинство зданий также были превращены в огневые точки, а практически все мирное население эвакуировано – последний поезд ушел в ночь на 21 января. Советские войска пошли в атаку по раскисшей в результате оттепели земле, под дождем, который затем сменился снегом. Преодолев пару километров, приходилось останавливаться для перегруппировки, вновь проводить артподготовку и только потом двигаться дальше. Только к восьми часам вечера 22 января удалось выйти на подступы к Инстербургу.

После двухчасовой передышки и 20-минутной артподготовки советское командование начало штурм города. Первые две атаки немцами были отбиты – выяснилось, что поддерживавшим пехоту самоходчикам не удалось подавить множество огневых точек на этажах и в подвалах зданий. Неоднократно противник поднимался в контратаки: позже выяснилось, что оборонявшиеся отчаянно ждали подмоги в лице танковой дивизии «Великая Германия». Переломить ситуацию удалось лишь после введения в бой еще одной дивизии, которая обошла Инстербург с запада. А после того как на севере были захвачены основные мосты, советские части, наконец, ворвались в город и завязали уличные бои. К пяти часам утра 23 января наши солдаты появились и на восточных окраинах. Еще через полчаса Инстербург был атакован с южного направления.

Пленные фольксштурмовцы в Инстербурге.Фото: waralbum.ru

Чтобы не оказаться блокированными в городе, немцы устремились к его западным окраинам, чтобы прорваться к Кёнигсбергу. Последними Инстербург оставили полицейские из участка на Шпритценштрассе (сегодня – улица Водопроводная). Однако на этом бои за город не закончились. Перегруппировавшись и усилившись за счет частей, отошедших из Гумбиннена, немцы вновь предприняли несколько сильных контратак. И только ввиду обозначившейся угрозы обхода с фланга вдоль железнодорожной линии, наконец, отступили на запад.

Инстербург достался советским войскам дорогой ценой. Всего за сутки погибло и пропало без вести свыше 4 тысяч наших солдат и офицеров. В каждый из четырех дней боев за Кёнигсберг безвозвратные потери РККА были вдвое меньше.