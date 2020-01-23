Калининградец вымогал у 40-летней женщины деньги, угрожая публикацией интимного видео

Пока нельзя сказать точно, разработал житель Калининграда свой гнусный план заранее или эта идея озарила его уже по ходу общения в соцсетях с 40-летней горожанкой. В любом случае со стороны дамы решение согласиться на трансляцию интимного характера через вэб-камеру представляется опрометчивым. Впрочем, это поняла и сама горожанка, когда «виртуальный друг» спустя некоторое время объявил, что располагает видеозаписью состоявшегося шоу. И потребовал 20 тысяч рублей, угрожая в противном случае сделать фильм достоянием всех пользователей «всемирной паутины».

Чтобы оттянуть исполнение угрозы вымогателем, калининградка перевела на счет указанной банковской карты 500 рублей с обещанием доплатить оставшиеся деньги в ближайшем будущем. А сама тем временем поспешила обратиться за помощью в полицию.

- Несмотря на то, что злоумышленник действовал под вымышленным именем, сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Московскому району смогли установить его личность, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. – Оказалось, что 32-летний мужчина ранее уже был судим за тяжкие преступления против личности.

Передача оговоренной суммы происходила под контролем полицейских. Сразу после этого жаждавшего легкой поживы уголовника задержали старший участковый уполномоченный Виталий Тохтамыш и сотрудники уголовного розыска.

Лучший участковый России Виталий Тохтамыш задержал уголовника.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

- В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам статей УК Российской Федерации «Вымогательство» и «Грабеж», - добавила Поставничая. – У гражданина были изъяты компьютерная техника, мобильный телефон и банковские карты.

В настоящее время шантажиста проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Полиция предлагает всем, кто пострадал при схожих обстоятельствах, обратиться в дежурную часть ОМВД России по Московскому району Калининграда по телефонам: 55-24-02 или 02 (102 с мобильного). Конфиденциальность гарантируется!