«Стал душить и потащил к болоту»: калининградка рассказала о нападении на школьника в Балтрайоне

Эта история уже несколько дней не дает покоя жителям Московского (бывшего Балтийского) района Калининграда.

- Все произошло в прошлое воскресенье, 19 января, - рассказала «Комсомолке» калининградка Светлана (имя изменено по ее просьбе). - Мой 13-летний сын с друзьями гулял по гаражному обществу возле железнодорожных путей. Говорит, они лазали на крышу одного из гаражей, а потом пошли на местное болото - бросать камни в воду. Это было в половине второго дня. На пустыре возле болота к ним подбежал мужчина и с криками кинулся на них. Мальчики стали убегать, мой сына чуть отстал, этот тип догнал его и повалил на землю. Сказал: «Я тебя сейчас в полицию отведу», но сам схватил и потащил совсем в другую сторону. Сын говорит, что мужчина стал душить его сзади воротником куртки, он едва мог дышать!

Крики привлекли внимание девушки, которая гуляла с собакой неподалеку. Она подбежала и попыталась освободить подростка, который только после этого смог наконец-то вырваться.

- Мужчина продолжал угрожать сыну, потребовал сказать, как его зовут и показать, где он живет, - продолжает Светлана. - Сын был очень напуган, направился домой, мужчина пошел следом. Девушка, спасибо ей большое, тоже решила пойти с ними - видела, что мальчик в шоке и не до конца понимает, что делает. Они вместе поднялись на лифте к дверям нашей квартиры, там мужчина попытался оттолкнуть девушку со словами «За мной не ходи!». Сын к тому времени уже пришел в себя и дверь открывать не стал. После этого они все вместе спустились обратно и вышли на улицу. Я в это время гуляла с младшим ребенком, успела подойти.

Светлана сказала нападавшему, что через несколько минут подъедет ее муж и предложила всем вместе отправиться в полицию и во всем разобраться. Но сразу же после этих слов мужчина занервничал, развернулся и быстро ушел со словами «Адрес твой я теперь знаю».

- Во время разговора он вел себя очень неадекватно, - вспоминает Светлана. - Мы с девушкой-свидетельницей успели сфотографировать его и записать на видео, хотя он пытался этому помешать. Я все-таки поехала в полицию и написала заявление, у меня его приняли. А через несколько дней мне стали угрожать по телефону! Сначала позвонила какая-то женщина, сказала, что этот мужчина якобы служил в органах и вообще «Вам всем п...ц» - так и заявила. Потом был еще один звонок, мужской голос. Я снова поехала в полицию, написала заявление об угрозах, но никакой реакции до сих пор нет.

Чтобы предупредить других родителей, Светлана написала от руки и разместила несколько объявлений о произошедшем с фотографией нападавшего. Информация быстро распространилась по району, не на шутку испугала жителей и обросла страшными слухами. В родительских чатах стали множиться сообщения о разгуливающем по улицам маньяке. Кто-то даже написал, что похожий мужчина якобы сумел проникнуть в фойе одной из школ и в отсутствии охранника схватил и попытался вытащить на улицу пятиклассника - тот во время урока вышел в туалет. Появилась и другая версия: мол, пацаны в тот день лазали по гаражам и мужик пытался их отогнать, а «самого дерзкого отвел к родителям» (цитата из переписки в Viber).

- Я не утверждаю, что он педофил, но что-то с головой у него явно не в порядке, - говорит Светлана. - Он спрашивал моего сына, придет ли он к гаражам еще - это слышала и может подтвердить девушка-свидетельница. Мне страшно, что такой опасный и неадекватный человек живет в нашем районе и до сих пор ходит безнаказанным. Его не раз видели после этого случая.

«Комсомолка» обратилась за комментариями в Следственное управление СКР РФ по Калининградской области. Там пообещали проверить информацию, но на момент написания этого материала ничего сообщить не смогли. Мы обязательно продолжим следить за ситуацией.