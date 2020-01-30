Двух калининградских экс-полицейских будут судить за мошенничество

Перед судом предстанут двое бывших полицейских, которые обвиняются в покушении на мошенничество.

По версии следствия, с февраля по апрель прошлого года начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции «Багратионовский» и водителю дежурной части стало известно о том, что один из жителей райцентра обвиняется в незаконных операциях с наркотиками. Явившись к нему, правоохранители предложили сделку: 300 тысяч рублей, которые они могут передать «нужным людям» гарантируют, что после суда обвиняемый останется на свободе.

- В действительности деньги полицейские передавать никому не собирались и намеревались оставить их себе, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко.

Багратионовец согласился и передал аванс в размере 10 тысяч рублей, но потом заявил, что собрать всю требующуюся сумму не сможет. «Благодетели» подумали и… согласились снизить цену до 150 тысяч рублей. Которые впоследствии и получили, не подозревая, что уже находятся под наблюдением сотрудников регионального управления ФСБ. Задержали обоих 5 апреля, во время дележа добычи.

- Обвиняемые вину в совершенном преступлении признали, - добавила Наталья Гацко. - Еще на стадии предварительного следствия оба были уволены из полиции за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.