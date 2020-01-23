2020-01-23T19:57:39+03:00
Общество

В Калининграде сносят четыре корпуса старых казарм на Артиллерийской

Одно здание снесено уже полностью, от второго осталась половина, и еще два ждут своей очереди
Иван МАРКОВ
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Одна из приговоренных казарм - дом №21д.Одна из приговоренных казарм - дом №21д.Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде прямо сейчас сносят казармы довоенной постройки на улице Артиллерийской. В этих казармах у немцев размещался 3-й гренадерский полк «Король Фридрих Вильгельм I», а в советский период по этому адресу стояли артиллеристы - 22-й отдельный гвардейский зенитно-ракетный полк.

Часть зданий военного городка была снесена еще летом 2013 года. Тогда под ковш экскаваторов попали ремонтные мастерские, гаражи, а также клуб с музеем и библиотекой.

Дом №21г уже наполовину разрушен. Фото: Иван МАРКОВ

Дом №21г уже наполовину разрушен.Фото: Иван МАРКОВ

Сейчас же планируется завершить работы по сносу. Всего планируется демонтировать четыре корпуса: дома №21, №21в, №21г и №21д, последние из которых были расселены еще в 2017 году. Собственно, дома №21в уже не существует, так как за последние пару недель его полностью обрушили, и сегодня по его развалинам катается экскаватор, сгребающий ковшом строительные материалы, а №21г разобран примерно наполовину.

Подготовка к сносу дома №21. Фото: Иван МАРКОВ

Подготовка к сносу дома №21.Фото: Иван МАРКОВ

О том, что все четыре здания будут разобраны, стало понятно в августе прошлого года во время визита в Калининград министра обороны Сергея Шойгу. 13 августа на улице Артиллерийской прошла церемония закладки памятного камня, в которой кроме Шойгу принял участие губернатор Антон Алиханов. Тогда же был представлен проект филиала Нахимовского военно-морского училища. По слайдам видно, что корпуса училища стоят на расчищенном от немецких построек плацу, а из зданий, выходящих фасадом на проезжую часть Артиллерийской улицы, остаются только Балтийский флотский военный суд (дом №21б) и военная комендатура (дом №19).

Вид на стройплощадку из окна 21-го дома. Строительство проходит параллельно со сносом. Фото: Иван МАРКОВ

Вид на стройплощадку из окна 21-го дома. Строительство проходит параллельно со сносом.Фото: Иван МАРКОВ

- Учебный городок на 560 учащихся будет построен на улице Артиллерийской и станет пятым, самым западным, образовательным учреждением нахимовцев, - сообщала пресс-служба правительства области. - На территории городка будут построены учебно-административный и спальные корпуса, корпус дополнительного образования, столовая, медицинский пункт с палатами и кабинетами стоматологии, педиатрии и физиотерапии. Также планируется построить стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 620 мест, открытые площадки со снарядами для гимнастики и силовых тренировок, универсальное поле игровых видов спорта. На втором этапе строительства здесь появится крытый спорткомплекс с бассейном и ледовым катком.

Открытие учебного заведения запланировано на 1 сентября 2020 года.

Так будет выглядеть филиал Нахимовского училища в Калининграде (эскиз). Фото: Правительство Калининградской области

Так будет выглядеть филиал Нахимовского училища в Калининграде (эскиз).Фото: Правительство Калининградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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