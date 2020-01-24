Люди с неограниченными возможностями. Проблемы со здоровьем не стали помехой для большой любви и счастливой семьи

Поддержка родных

История семейного счастья калининградцев Александра и Марии Бойко – необыкновенная история.

Маша с детства инвалид. Эта миниатюрная молодая женщина, похожая на сказочную Дюймовочку, пережила многое в жизни и стала успешным человеком, несмотря на проблемы со здоровьем. Она получила высшее образование, достойную профессию, а главное - встретила мужчину своей мечты, замечательного и сильного человека. Родители Маши с первых шагов своей дочурки настраивали себя и ребенка на позитивный лад: все будет хорошо, ты умница, ты самая лучшая и всего добьешься.

- Я родилась в Черняховском районе. По натуре очень коммуникабельный человек, ходила в обычный детский сад, в школу, прекрасно ладила, дружила со сверстниками и фактически не чувствовала никакой ущербности. Наоборот, все удивлялись, насколько я общительна, - вспоминает Мария.

На долю Александра тоже выпало немало испытаний. Ребенком он попал в автокатастрофу, получив множественные переломы и тяжелейшую черепно-мозговую травму. Врачи не надеялись на благоприятный исход, но родители верили – их малыш выживет, встанет на ноги.

Наверное, эта поддержка родных помогла детям вырасти полноценными, целеустремленными людьми, уверенными в своих силах и возможностях.

Любовь с первого взгляда

В 2013 году на тренировочных сборах регионального спортивного фестиваля для молодежи с инвалидностью Саша и Маша впервые увидели друг друга.

- Несмотря на серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом Саша занимается спортом - бегом, армрестлингом, - вспоминает Мария. - А я впервые решила поучаствовать в соревнованиях, так сказать, проверить свои силы и возможности. Вот и встретились. Сразу возникла большая взаимная симпатия. Саша взял номер моего телефона, неделю созванивались. Потом пригласил меня на первое свидание. А в сентябре 2015 года мы поженились.

Свадьба была замечательная. Миниатюрная невеста в стильном подвенечном платье, а рядом жених в строгом костюме, сильный и мужественный. Родные и друзья искренне желали молодым счастья и всех земных благ. Теперь это замечательная семья, Саша носит жену на руках, а Маша души в любимом не чает.

Свадьба была замечательная. Миниатюрная невеста в стильном подвенечном платье, а рядом жених в строгом костюме, сильный и мужественный.

Кстати, выбор молодых родители сразу же и безусловно одобрили.

- У меня прекрасные отношения со свекровью, мы родные души, - говорит Маша. - В семье Саши меня очень хорошо приняли. И мои родители любят мужа, как собственного сына. Они увидели, что он человек любящий, заботливый и надежный. Папа и мама прожили в браке почти 40 лет, и я всегда мечтала, чтобы у меня был такой замечательный супруг, как мой папа. Он к маме относится с огромной нежностью и любовью. У нас обоих прекрасные родители. И сейчас мы всегда вместе справляем все праздники, всегда рады встрече.

Забыть о комплексах

Мария – творческий человек, пишет стихи, а в организации инвалидов отвечает за креативное направление: организует встречи, праздники, концерты. Дарит людям радость, помогая знакомым и совершенно незнакомым людям.

- Случалось, в детстве и юности (наверное, и не со зла), люди меня обижали, - признается она. - Но я быстро забывала об этом, прощала. Скорее всего, потому, что мама меня всегда поддерживала, чувствовала, чем я живу. Это очень важно – родительская любовь, понимание твоих проблем, особенно в подростковом возрасте. Всегда в семье должны быть доверительные отношения, дружба, тогда у ребенка формируется адекватная самооценка. Поэтому стараюсь помочь ребятам-инвалидам преодолеть замкнутость в себе, свои комплексы по поводу внешности и других особенностей, стать самодостаточными людьми, личностями. Многие из них – одаренные и талантливые, прекрасные поэты, художники, мастера. Выигрывают гранты, занимаются спортом и наукой, работают.

К сожалению, в нашем обществе пока не до конца сформировано нужное отношение к людям с инвалидностью, маловато выстроено психологических «пандусов». Поэтому «человеку с ограниченными возможностями» необходимо доказывать свою состоятельность. Иначе просто выпадаешь из социума, закрываешься в четырех стенах.

- Как-то нам позвонила мама 10-летней девочки, - рассказывает Мария. – До трагедии это был здоровый, жизнерадостный ребенок. А потом школьница упала с дерева, сломала позвоночник. Перенесла несколько тяжелых операций. Девочка замкнулась в себе, почти два года ни с кем не разговаривала. К сожалению, ровесники от нее отвернулись. И только благодаря поддержке семьи и в нашей организации вернулась в мир. Теперь она славная девушка, такой живчик, прекрасно учится. Поэтому мы стараемся выстраивать постоянные отношения с молодыми инвалидами, не ограничиваясь разовыми акциями. На базе нашего Калининградского отделения всероссийского общества инвалидов проходят фестивали, молодежные спортивные и творческие слеты, соревнования, конкурсы. Ежегодно летом в Светлогорске собираемся на целую неделю: отдыхаем, общаемся, соревнуемся, там потрясающая обстановка!

В будущее – с оптимизмом

Маша окончила Балтийский институт экономики и финансов, работает бухгалтером, но помимо этого хочет реализовать себя в творческом проекте:

- Попробую заняться аниматорством. Уже сшила костюмы, чтобы устраивать праздники в детдомах и больницах. У меня есть единомышленники, думаем вместе творить добрые дела.

Супруги Бойко стараются всегда быть рядом друг с другом. Увлекаются туризмом, на выходные обязательно выезжают к морю, знают все интересные места нашей области.

- Я очень люблю путешествовать и Саша тоже. В 2014 году мы с членами общества «Аппарель» были в Норвегии, в интеграционном лагере. Незабываемая поездка! Познакомились с ребятами со всего мира. А еще ездили в Москву и Санкт-Петербург, в другие города, - перечисляет девушка.

Александр продолжает активно заниматься тяжелой и легкой атлетикой. Недавно получил дипломы, медали и поздравления от администрации Полесского городского округа, откуда он родом. Неоднократный призер соревнований в Северо-Западном округе и Карелии. И эти спортивные достижения – результат победы над тяжелой болезнью, тренировки через боль, стремление к победе, несмотря ни на что.

- Он волевой человек, каждый день доказывает другим и себе, что нельзя сдаваться ни при каких обстоятельствах, - с гордостью говорит жена Саши. - Сейчас работает на «Автоторе». Когда устраивался, на него смотрели несколько скептически. Обычно к инвалидам такое отношение, справится ли с трудовыми обязанностями? И Саша доказал, что не только хочет, но и может работать не хуже абсолютно здоровых коллег. Начальство его хвалит. Он упаковщик-комплектовщик, выходит и на конвейер, освоил несколько специальностей.

Девичья мечта сбылась, как в сказке, и теперь молодая семья с оптимизмом строит новые планы.

- Пока снимаем квартиру в Светлом, - говорит Маша. – Но мечтаем о собственном жилье. И конечно главное в жизни для нас - это продолжение рода, так хочется, чтобы у нас появился малыш!