2020-01-24T18:18:18+03:00
Woman

Модный стилист Александр Рогов подберет образ для девушки из Калининграда

Съемки популярного телешоу с участием звезды пройдут в нашем городе в ближайшие выходные
Александр КАТЕРУША
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25 и 26 января в Калининграде пройдут съемки программы «Рогов в городе».25 и 26 января в Калининграде пройдут съемки программы «Рогов в городе».Фото: Телеканал СТС
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В Калининград приезжает один из самых известных и, пожалуй, самый яркий стилист России - Александр Рогов. Едет он к нам не отдыхать, а работать: 25 и 26 января здесь пройдут съемки программы «Рогов в городе». Как сообщает пресс-служба канала СТС, на котором выходит шоу, мастер займется преображением девушки из самого западного региона страны.

- На месте всего за сутки Рогов изменит внешность героини, которая отчаялась измениться. С помощью местных специалистов Александр подберет девушке яркие образы, доказав, что и в родном городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек, - уверяют организаторы действа.

До того как явиться в Калининград, модный эксперт уже успел побывать в Санкт-Петербурге, Туле, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Владимире, Уфе. И в каждом городе он переделывал, преображал местную девушку. В результате менялись (подчас кардинально) прическа, одежда, а главное – настроение и настрой участницы.

Как поется в гимне шоу: «До свиданья, затертые джинсы. Здравствуй, новое светлое завтра!».

Кто именно из молодых калининградок примет участие в передаче - пока секрет. Но несомненно, о такой роли мечтают многие наши землячки. Еще бы, ведь Александр Рогов уже 10 лет занимается телевизионными шоу о моде, успел поработать на разных каналах. Но свое шоу «Рогов в городе» он называет лучшим детищем, в которое вкладывает всю душу.

«То, что делаем сейчас мы, не делает больше никто! Это не потребительское шоу, куда героини идут за материальными ценностями или дорогостоящими процедурами. Наше шоу про любовь к себе и своему городу, своему дому, к людям. Наше шоу про доброту! Наше шоу про Россию без пафоса и без купюр!» - пишет стилист на своей страничке в Инстаграме.

Александр Рогов признается, что мечтает получить оценку не только зрителей (передача действительно рейтинговая), но и коллег-телевизионщиков. А еще – завоевать престижную национальную премию ТЭФИ за лучшие достижения в области телевизионных искусств.

Остается сообщить, что премьера нового сезона «Рогов в городе» стартует 2 февраля. Передачу будут показывать каждое воскресное утро. Какой именно из городов засветится в шоу первым, нам остается только гадать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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