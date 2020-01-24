В Калининграде поставили не тот памятник Высоцкому, который задумывался изначально

25 января исполняется 82 года со дня рождения Высоцкого. В Калининграде для многих его поклонников стало уже традицией в день рождения Владимира Семеновича прийти в Центральный парк, где с 2006-го стоит памятник в его честь. Кто-то молча кладет цветы, а кто-то – еще и споет или прочитает что-нибудь «из Высоцкого».

При этом сам монумент восторгов обычно не вызывает. Увидев его, народ нередко просто теряется. Мол, это – Высоцкий?! Кто ж его ваял, что за Данила-мастер?

Но на этот, казалось бы, несложный вопрос дать ответ весьма затруднительно…

15 лет назад руководитель общественной организации «Высоцкий в Калининграде» меня уверял, что памятник будет создан к 750-летию города. В итоге он появился на год позже и оказался другим. А сам Александр Семёшин куда-то пропал.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Денег нет, но вы ваяйте

Идея поставить у нас памятник Высоцкому возникла еще в 80-х. Потом, в 90-х, появилась общественная организация «Владимир Высоцкий в Калининграде», начался сбор средств на монумент. Кстати, изначально его планировалось установить в парке «Юность» (ныне там стоит монумент в честь воинов-интернационалистов). Да, заодно замахивались еще и на культурно-досуговый центр. Большую часть денег якобы обещала дать некая фирма.

Потом речь пошла уже только о памятнике. Сначала его перенесли к Дому искусств, даже проект был сделан. Но затем перенесли и оттуда – в Центральный парк. Впрочем, все эти перемещения были лишь на бумаге. А сбор средств шел без особого успеха. Тем не менее скульпторы супруги Людмила Богатова и Олег Сальников, согласившиеся взяться за этот проект, все равно работали. По велению сердца. И – за свой счет, изыскивая «излишки» из собственных заработков от других проектов…

1 ноября 2002-го в их мастерской состоялась презентация трехметровой гипсовой модели. Все ее одобрили, вскоре гипс должна была сменить бронза. Однако время шло, а дело не двигалось. Ввиду отсутствия суммы, необходимой для создания окончательной версии.

Гипсовая модель изначальной скульптуры была выставлена в мастерской Людмилы Богатовой и Олега Сальникова.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Автора!

Так прошел еще год, другой, третий. И вдруг весной 2006-го стало известно, что ко Дню города наконец появится долгожданный памятник! Только он будет другим. При этом имя новых авторов не называлось. Что еще за новости, в чем дело? Руководство общественной организации не пожелало объясняться. А чиновники тоже что-то не стали давать никаких пояснений по вопиющей ситуации. По горячим следам ничего толком не удалось узнать и журналистам. А потом и следы остыли, и интерес.

1 июля 2006-го памятник открыли. Правда, без особой помпы. Скорее, его «упомянули» – в рамках общей презентации парка, который тогда пережил масштабную реконструкцию. Насчет же авторства монумента в тот день можно было услышать: автор его – народ. Ведь столько лет на него «всем миром» скидывались.

При этом на постаменте имеется поясняющая доска. Читаем: "Огромная благодарность… скульпторам: Г.Л. Знаговану, Б.Ж. Саипову". Чуть ниже - "А.Г. Ярошуку".

Кто же эти скульпторы? Про Г.Л. Знагована не в курсе даже всезнающий интернет. А вот Б.Ж. Саипов был хорошо знаком Богатовой и Сальникову. Бахтияр Саипов работал у них форматором-увеличителем – увеличивал скульптуру до необходимого размера. Но, по их словам, чувствовалось, что сей технический работник считает себя способным также и на творчество.

У кого-то творение Саипова вызывает раздражение, у кого-то – смех.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

«Бедный Высоцкий, что с ним сделали…»

Выходит, в итоге он «дорос» до скульптора и изваял своего Высоцкого, который каким-то образом оттеснил действительно стоящую работу. У кого-то творение Саипова вызывает раздражение, у кого-то – смех. После того, как сняли фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», местные острословы стали называть памятник «Спасибо, что такой». Хорошо, дескать, что хотя бы такой теперь имеется, на безрыбье и рак – рыба.

Саипов тогда же куда-то пропал. А заслуженный художник РФ Людмила Богатова до сих пор вынуждена оправдываться, как она «могла сделать такое». Ведь авторство «шедевра» приписывают ей. Например, сайт «Эха Москвы». Вроде приличная фирма, а для кого-то и вовсе – последняя инстанция, свет в окошке. Между тем про наш монумент там написано вообще хоть стой, хоть падай: «Памятник Владимиру Высоцкому в ЦПКиО города Калининграда (скульпторы: Л.Богатова, Г.Знагован, Б.Одипов, А.Ярошук, 2006 год)».

Скульптор Ярошук. Одипов вместо Саипова. Неизвестный Знагован. А во главе всей этой компании, оказывается, была Богатова…

Вот ей и задают вопросы коллеги из других регионов и стран. Почему ваш Высоцкий стал вдруг «сидячим» да еще присел столь неуклюже? Почему у скульптуры такие проблемы с анатомией? Почему этот известный модник у вас одет в какую-то робу и что за чудо-боты у него на ногах? Почему гитара «неправильная» – шестиструнная вместо семиструнной, на которой играл Высоцкий? Почему вместо бронзы – бетон? И т.д., и т.п.

– А ведь я к этому памятнику даже близко не подходила! – говорит Богатова. Глянув же на фото монумента, которое я ей прислал, отреагировала так: «Бедный Высоцкий, что с ним сделали! Стыдно…»

Вместо послесловия

С одной стороны – скандал вокруг создания, с другой – крайне сомнительные, скажем так, художественные достоинства. Однако плохая слава – все равно слава. И теперь это – один из самых известных памятников Высоцкому. И смех и грех.

Впрочем, будем справедливы. Есть и те, кому он нравится. Точнее, им нравится забраться к нему на колени и сделать еще одно «прикольное» фото для соцсетей… В общем, помимо «дырки от Мюнхгаузена» в парке работает еще один интерактивный шуточный памятник-аттракцион. Хотя задумывалось явно что-то другое.

КСТАТИ

25 января у памятника Высоцкому в Калининграде будут звучать его произведения, песни и стихи о нем калининградских авторов. Начало в 14 часов.

В 16 часов в областной научной библиотеке состоится открытие экспозиции артефактов из личных коллекций и фотовыставки «Высоцкий в Калининграде». А в 18 часов начнется концерт, посвященный его памяти. Участники: Владимир Родионов, аккомпанировавший когда-то Высоцкому на бас-гитаре, и актер Литературного театра Эдуард Бирюков.

26 января в 18 часов в областной научной библиотеке начнется сборный концерт местных исполнителей. Он также подготовлен по инициативе клуба «Высоцкий в Калининграде», который открылся в сентябре 2019-го, но уже успел хорошо зарекомендовать себя.