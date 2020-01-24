Гороскоп «КП»: Как отрываются на вечеринках знаки зодиака

Праздники вроде бы закончились. Но ведь пятницу никто не отменял! А вы как привыкли отдыхать на вечеринках? Узнаем!

Овен

Овны обычно собираются на вечеринку без задних мыслей. Прежде всего, немного выпить и от души повеселиться в хорошей компании. Правда, их понятия о «немного» несколько отличаются от других. Пока остальные знаки только-только начинают веселиться, Овны уже вовсю флиртуют с представителями противоположного пола. А наутро нередко трудно понять, где Овны проснулись, и вспомнить, что было вчера.

Телец

Тельцы найдут миллион причин, почему они не придут на вечеринку, ну а если пришли, то повеселятся от души. Особенно на вечеринках они любят вкусно покушать, поэтому если вы решили произвести впечатление на Тельца, позвав его на вечеринку, позаботьтесь об угощениях заранее.

Близнецы

Представители этого знака, несомненно, «короли вечеринок». Они не пропускают ни одной тусовки и активно агитируют других, чтобы мероприятие посетило как можно больше людей. Ведь так веселее! На вечеринках развлекать их не приходится, и даже самое скучное сборище они могут превратить в настоящий праздник.

Рак

Ракам редко хочется покидать свою уютную кроватку. Ведь так приятно все выходные напролет валяться и смотреть любимые сериалы. А если уж и выбрались оттуда, то желают знать все детали – от количества гостей и заканчивая тем, где он останется ночевать. Для Раков важна каждая мелочь. На вечеринке находят свободные «уши» и проводят за спокойным общением весь вечер. Так что если у вас в планах грандиозное мероприятие и вы хотите позвать Раков, то подготовьте почву заранее.

Лев

Без представителей этого знака не обходится ни одна тусовка. Львы очень заботливы и всегда обращают внимание на атмосферу и настроение окружающих. Они беспокоятся о заскучавших на диване Тельцах, которые уткнулись в телефон, и хотят успокоить чересчур развеселившихся Близнецов. Все это потому, что им просто необходимо быть в центре внимания, поэтому любой, даже самый незначительный, комплимент может вдохновить его на подвиги.

Дева

Девы также хотят знать все детали вечеринки. Обожают дресс-код и тематические вечеринки, сильно обижаются, если кто-то не следует концепции мероприятия. С удовольствием помогут организовать вечеринку, а на рассвете Девы будут первыми, кто обеспечит продолжение банкета и организует after-party.

Весы

Весы посещают любые вечеринки, о которых узнали. А еще они — настоящие дипломаты и никогда не ответят отказом на приглашение. На шумных тусовках представители этого знака стараются не уходить в тень и поэтому почти всегда остаются в центре внимания. Они стараются много улыбаться, шутить и вообще настраивают всех на позитивную волну. И, да, их не просто так называют «мастерами пикапа». Если вы видите толпу вокруг одного из гостей вечеринки, то знайте, что это Весы раскинули свои сети.

Скорпион

В отличие от Весов Скорпионы весьма избирательны в выборе мест, где проходят вечеринки. Но если все же пришли, то значит, это того стоило. Во время гулянки они не привыкли стоять в углу и отмалчиваться. «Пошумим!», — их главный лозунг. Да и безупречное чувство юмора их не подводит. Поэтому Скорпионы способны влиться почти в любую незнакомую компанию.

Стрелец

Стрельца можно назвать одним из самых компанейских знаков зодиака. Но еще им всегда необходим кто-то, кто сможет их зарядить. Если им удается встретить на тусовке такого человека, то они способны превратить в праздник все вокруг. А еще их конек — это общение. Стрельцы способны разговорить кого угодно, даже скучающую особу с бокалом крепкого алкоголя. И главное, что вы вряд ли увидите их выходящими через черный ход и выясняющими отношения с каким-то задирой. Они миролюбиво отойдут в сторону, не доводя дело до открытого конфликта.

Козерог

Козероги не любят посещать вечеринки. В организации праздников им нет равных, но душой компании назвать их язык не повернется. Обычно во время тусовки они находят двух-трех человек с похожими интересами и проводят с ними весь вечер. Но даже у Козерогов имеется слабость. Это танцы. Услышав любимую песню им сложно себя контролировать, и могут пуститься в пляс. И там начинается жаркий отрыв. А закончиться все может и вовсе на барной стойке.

Водолей

Водолею вообще все равно, куда приходить на вечеринку. Это может быть модный клуб, общежитие или даже парк. Позитивные и общительные, эти ребята действительно любят вечеринки, а вечеринки — их. Однако в разгар веселья на Водолея может что-то найти, и он внезапно загрустит в углу. Точно можно сказать, что продлится это недолго и уже через минут десять он будет отплясывать вместе с самыми популярными людьми на вечеринке.

Рыбы

Рыбы постоянно сомневаются. И будьте уверены, что решение пойти даже на самую крутую вечеринку они примут в самый последний момент. Но как они будут себя вести в этот вечер, угадать практически невозможно. Представители этого знака могут быть и в центре внимания компании или же скромно отдыхать в гордом одиночестве. Это, что называется, как карта ляжет. Но не волнуйтесь за них. В любом из этих случаев они будут чувствовать себя одинаково комфортно.