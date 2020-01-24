«Как-то мне тревожно... Советы психолога - как победить стресс и отразить паническую атаку

Причины панических атак и возможные способы предупреждения их возникновения мы обсудили с заведующей диспансерным отделением психиатрическая больница Калининградской области №1 Анной Терехиной.

Проблема молодых

- Паническая атака – это заболевание или состояние?

- Прежде всего, нужно отметить, что паническая атака – это проблема современного урбанистического мира, как впрочем, и все невротические расстройства. Данное явление можно считать одной из разновидностей тревожно-фобических расстройств, которые относятся к области пограничной психиатрии.

- По такой логике, чем меньше город, тем меньше у его отдельного обитателя шансов испытать паническую атаку. Верно?

- По статистике, указанному синдрому подвержены примерно 5 процентов населения, в больших городах он проявляется в 10 раз чаще, чем в маленьких. Если ссылаться на мировой опыт, паническим атакам женщины подвержены чаще, чем мужчины. Самым уязвимым возрастом считается период от 20 до 30 лет, но в последние годы подобные состояния отмечаются у подростков старшего возраста. Как правило, у них провоцирующими факторами становятся большие нагрузки в образовательной деятельности, ее смена. Если говорить о предрасположенности, то паническим расстройствам вполне предсказуемо гораздо чаще остальных подвержены натуры мнительные, тревожные, сенситивные.

Анна Терехина.

Шутки в сторону!

- Довольно часто горожане шутя «присваивают» себе диагнозы. Мы делимся эмоциями и можем добавить: «У меня случилась паническая атака». Ну а в реальности насколько это тяжелое состояние?

- Состояние нешуточное! Шутить может только тот, кто подобного еще не переживал. Но вообще, стоит заметить, диагностические заключения относятся к прерогативам профессиональных врачей. Паническая атака – это настолько дискомфортная, сама по себе очень неприятная вещь, при воспоминании о которой человек невольно испытывает страх ее повторения. Нужно добавить, что в большинстве случаев панические атаки не ограничиваются одним приступом, и это ведет к появлению тревоги «ожидания». Тот, кто впервые столкнулся с таким состоянием, нередко начинает подозревать наличие у себя какого-то тяжелого заболевания. В связи с чем на первичный прием идет именно к специалистам соматического профиля: кардиологам, эндокринологам, неврологам. Повторение панических приступов в сходных ситуациях (общественный транспорт, большое скопление людей и др.) ведет к формированию ограничительного поведения. То есть, человек будет избегать потенциально «опасных» для развития атак мест - что, конечно, нарушает полноценную жизнедеятельность, социально дезадаптирует.

Ощущения не из приятных

- А что вообще ощущает человек, когда происходит паническая атака?

- Это состояние развивается остро, настигает внезапно. Вдруг резко учащается сердцебиение, затрудняется дыхание, возникает ощущение нехватки воздуха, тошнота, головокружение, повышение давления, потливость, озноб, может наблюдаться онемение конечностей. И все это сопровождается сильнейшей тревогой, страхом смерти. Атака длится до нескольких минут, реже - до получаса. Частота возникновения варьируется от нескольких приступов в день до одного-двух в месяц. И хотя сами по себе панические атаки угрозы для жизни не представляют, но, как я уже сказала, они могут значительно нарушать привычный ритм деятельности, приводя к развитию депрессивных состояний, различных фобических расстройств, тяжелых неврозов.

- Что может стать спусковым крючком?

- Все очень индивидуально. Причинами могут быть эмоциональное, интеллектуальное и физическое истощение. Например, перегрузки в работе и учебе, физическое переутомление, недостаток сна, неправильное питание, интоксикации алкоголем, психоактивными веществами, психологические травмы.

- Панические атаки поддаются лечению?

- Да, при своевременном обращении к врачам-психотерапевтам, психиатрам, психологам вам будет оказана вся необходимая помощь. Панические расстройства хорошо поддаются лечению - как медикаментозному, так и посредством психотерапевтических методик, помогающих справляться с тягостным состоянием как непосредственно во время атаки, так и предупреждать ее развитие.