2020-01-24T18:35:25+03:00
Происшествия

Может ли опасный коронавирус добраться из Китая в Калининград в посылке?

Руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура прокомментировала опасения калининградцев, связанные с новым вирусом
Надежда Ржевская
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Вакцины против нового вируса еще не придумали. Да и о самом вирусе известно мало.Вакцины против нового вируса еще не придумали. Да и о самом вирусе известно мало.Фото: Игорь Зарембо
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Многочисленные обсуждения калининградцами в соцсетях и мессенджерах информации о якобы существующей угрозе заразиться коронавирусом через посылки, поступающими на территорию Калининградской области из Китая «Комсомолке» прокомментировала руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

- Такая угроза нами не усматривается, - заявила главный санитарный врач региона.

Также глава ведомства отметила, что во всех пунктах пропуска: железнодорожном, воздушном, автомобильных на территории Калининградской области сотрудниками регионального Роспотребнадзора усилена работа санитарно-карантинного контроля.

На что же опираться обывателю, чтобы владеть наиболее точной информацией о коронавирусе и не поддаваться панике?

- В России Роспотребнадзор следит за этой ситуацией, поэтому опирайтесь на информацию, размещенную на официальном сайте ведомства, - подчеркнула Елена Бабура.

НА ЗАМЕТКУ

Если вам в командировку…

В региональном Роспотребнадзоре перечислили главные меры личной профилактики для выезжающих в страны, неблагополучные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией:

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- в случае появления признаков заболевания - повышение температуры тела, наличие респираторных симптомов, не заниматься самолечением, обратиться к врачу, к бортпроводнику, руководителю туркомпании, а по прибытию – сотрудникам санитарно-карантинного пункта.

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в Китае.

Не отказывайтесь от медицинского осмотра и обследования!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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