2020-01-27T13:17:42+03:00
История современности

Поляки ломают голову над загадкой сбитого «Митчелла»

Считалось, что останки советских летчиков захоронили почти 70 лет назад, но теперь выясняется, что это может быть не совсем так
Игорь ОРЕХОВ
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Бомбардировщики B-25 поставлялись в СССР по программе ленд-лиза.Бомбардировщики B-25 поставлялись в СССР по программе ленд-лиза.Фото: Польский культурный центр
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В лесу под городом Берунь (это Силезское воеводство на юге Польши) нашли обломки сбитого бомбардировщика B-25 Mitchell советских военно-воздушных сил. И что еще важнее, там же были обнаружены человеческие останки - как предполагается, членов экипажа боевой машины. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

В принципе, о месте падения этого бомбардировщика было известно давно. Он был сбит 19 января 1945 года над Освенцимом. Выжил лишь командир экипажа, успевший выпрыгнуть с парашютом и попавший в немецкий плен. Остальные летчики погибли: считается, что в 1952 году останки всех их были извлечены из земли и захоронены на советском воинском кладбище в расположенном рядом городе Пщина. Хотя теперь в этом появляются сомнения.

В результате падения самолета образовалась воронка диаметром 10-12 метров. Именно на этом месте польские поисковики с разрешения властей и предприняли на днях новые раскопки. Работы курировал специально прибывший археолог. Сначала наткнулись на элементы обшивки и прочие детали бомбардировщика, а затем - на человеческий скелет в полуистлевших парашютных лямках. Чуть позже раскопали второй и, вероятно, третий скелет, а также фрагменты военного обмундирования. Но поскольку земля оказалась напичкана проржавевшими боеприпасами (скорее всего, патронами из боекомплекта бортовых пулеметов), поиски пришлось прервать и вызвать саперов. Место работ взяла под охрану полиция.

Но если в лесу под Берунью и в самом деле нашли экипаж бомбардировщика, то кого же тогда похоронили 68 лет назад?

- Мы узнали об этом самолете от краеведа Романа Голуса, – сказал руководитель поисково-спасательных работ Аркадиуш Доминец. - По документам церковной канцелярии, в 1950-х годах была произведена эксгумация трех советских солдат, прах которых перенесли на кладбище в Пшчине. Но, сейчас этот тезис становится сомнительным, потому что на месте крушения самолета находятся три скелета, а экипаж не мог состоять больше, чем из пяти человек. Это интересная загадка, и я надеюсь, что ее удастся объяснить.

Поисковик добавил, что обломки «Митчелла», возможно, станут частью экспозиции музея в Шлёнске, где Доминец трудится экскурсоводом.

Загадка, между тем, может разрешаться просто. Известно, что на «митчеллах» советских ВВС экипаж состоял из шести человек (см. «Справку «КП»). И не исключено, что в 1952 году эксгумировали не все останки, а сейчас обнаружены не три, а, все-таки, два скелета.

СПРАВКА «КП»

«North American B-25 Mitchell» - американский двухмоторный цельнометаллический бомбардировщик среднего радиуса действия. В СССР по ленд-лизу было поставлено 807 самолетов различных модификаций, составлявших заметную часть парка Авиации дальнего действия. Экипаж - 6 человек (два пилота, штурман, бортинженер, стрелок-радист, стрелок). Вооружение: 3 пулемета калибра 12,7 мм, бомбовая нагрузка 2800 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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