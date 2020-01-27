Поляки ломают голову над загадкой сбитого «Митчелла»

В лесу под городом Берунь (это Силезское воеводство на юге Польши) нашли обломки сбитого бомбардировщика B-25 Mitchell советских военно-воздушных сил. И что еще важнее, там же были обнаружены человеческие останки - как предполагается, членов экипажа боевой машины. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

В принципе, о месте падения этого бомбардировщика было известно давно. Он был сбит 19 января 1945 года над Освенцимом. Выжил лишь командир экипажа, успевший выпрыгнуть с парашютом и попавший в немецкий плен. Остальные летчики погибли: считается, что в 1952 году останки всех их были извлечены из земли и захоронены на советском воинском кладбище в расположенном рядом городе Пщина. Хотя теперь в этом появляются сомнения.

В результате падения самолета образовалась воронка диаметром 10-12 метров. Именно на этом месте польские поисковики с разрешения властей и предприняли на днях новые раскопки. Работы курировал специально прибывший археолог. Сначала наткнулись на элементы обшивки и прочие детали бомбардировщика, а затем - на человеческий скелет в полуистлевших парашютных лямках. Чуть позже раскопали второй и, вероятно, третий скелет, а также фрагменты военного обмундирования. Но поскольку земля оказалась напичкана проржавевшими боеприпасами (скорее всего, патронами из боекомплекта бортовых пулеметов), поиски пришлось прервать и вызвать саперов. Место работ взяла под охрану полиция.

Но если в лесу под Берунью и в самом деле нашли экипаж бомбардировщика, то кого же тогда похоронили 68 лет назад?

- Мы узнали об этом самолете от краеведа Романа Голуса, – сказал руководитель поисково-спасательных работ Аркадиуш Доминец. - По документам церковной канцелярии, в 1950-х годах была произведена эксгумация трех советских солдат, прах которых перенесли на кладбище в Пшчине. Но, сейчас этот тезис становится сомнительным, потому что на месте крушения самолета находятся три скелета, а экипаж не мог состоять больше, чем из пяти человек. Это интересная загадка, и я надеюсь, что ее удастся объяснить.

Поисковик добавил, что обломки «Митчелла», возможно, станут частью экспозиции музея в Шлёнске, где Доминец трудится экскурсоводом.

Загадка, между тем, может разрешаться просто. Известно, что на «митчеллах» советских ВВС экипаж состоял из шести человек (см. «Справку «КП»). И не исключено, что в 1952 году эксгумировали не все останки, а сейчас обнаружены не три, а, все-таки, два скелета.

СПРАВКА «КП»

«North American B-25 Mitchell» - американский двухмоторный цельнометаллический бомбардировщик среднего радиуса действия. В СССР по ленд-лизу было поставлено 807 самолетов различных модификаций, составлявших заметную часть парка Авиации дальнего действия. Экипаж - 6 человек (два пилота, штурман, бортинженер, стрелок-радист, стрелок). Вооружение: 3 пулемета калибра 12,7 мм, бомбовая нагрузка 2800 кг.