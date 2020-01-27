Первый пошел: за сутки в Калининграде в школы записали 2600 детей

За несколько дней до начала приема заявлений в первые классы в региональном министерстве образования обратили внимание родителей, что в этом году запись проходит в два этапа.

Первый этап. С 25 января 2020 года с 10.00 доступна возможность подать заявления о зачислении ребенка в первые классы школ, расположенных в Калининграде (по закрепленным за школами территориям).

Второй этап. С 27 января с 10.00 доступна возможность подать заявления о зачислении ребенка в первые классы школ, расположенных в остальных муниципальных образованиях и городских округах (по закрепленным за школами территориям).

Также в ведомстве предупреждают: заявления, поданные ранее срока, установленного правилами приема в школу, не смогут быть приняты к рассмотрению. Все заявления, поданные таким образом, будут отклонены. К слову, в соцсетях на минувших выходных этот момент обсуждали. Некоторые родители признавались, что хотели «обмануть» систему, заранее создавали черновики, но их заявления были забракованы, пришлось заполнять поля снова. По прогнозам регионального министерства образования, всего в Калининградской области 1 сентября 2020 года за парты сядут порядка 15 тысяч первоклашек.

Первый день

25 января 2020 года начался прием заявлений в первые классы в калининградских школах на 2020-2021 учебный год.

Как сообщили в мэрии Калининграда, прием заявлений проходит в штатном режиме, по состоянию на 27 января подано свыше 2600 заявлений.

- Прием заявлений от родителей осуществляется через единый портал государственных услуг или в общеобразовательном учреждении с использованием автоматизированной системы «Запись в школу», - пояснили в администрации Калининграда.

По закону, до 30 июня школы города осуществляют прием в первый класс детей, проживающих на закрепленных территориях. Граждане, проживающие в другом месте, могут быть приняты в общеобразовательное учреждение при наличии свободных мест с 1 июля 2020 года.

Также по правилам, в течение 3 рабочих дней после приема заявления в учреждениях осуществляется обработка поступивших документов и заявителям направляются приглашения с указанием даты и времени приема документов.

После предоставления родителями необходимых документов в течение 7 рабочих дней в учреждениях будут изданы приказы о зачислении детей в первые классы. Приказы о зачислении детей размещаются на информационных стендах общеобразовательных учреждений в день их издания.

В мэрии обращают внимание, что на сайтах всех общеобразовательных учреждений для родителей будущих первоклассников размещена необходимая информация: устав учреждения, локальные акты, в том числе, регламентирующие правила приема детей в 1 классы, положение о школьной форме, реализуемые программы.

Цифры и прогнозы

В 2019 году школы Калининграда приняли 6500 первоклассников (для сравнения: в 2018 году – 6000 человек, 2017 – 5900 человек). В 2020 году прогнозируется увеличение числа учащихся первых классов.

«Комсомолка» посмотрела информацию на сайтах крупных школ Калининграда. Пока ни на одном ресурсе не говорится, что набор первоклассников закрыт. Хотя последние годы такими рекордами отмечались гимназии №№ 32 и 40.

Так, школа № 57 Калининграда готова принять 300 первоклассников, заявлено о формировании 12 классов. Гимназия № 32 открыла пять первых классов, готова принять 125 детей. Гимназия № 40 заявила о наборе 200 первоклашек, это восемь классов. Школа № 56 может обеспечить обучение учащихся шести первых классов общей численностью 150 человек (корпус 1) и пяти первых классов общей численностью 125 человек (корпус 2).

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ...

Телефоны горячей линии отдела школьного образования комитета образования администрации Калининграда:

- 8 (4012) 92-40-28;

- 8 (4012) 92-40-48.

Телефоны горячей линии министерства образования Калининградской области:

- 8 (4012) 59-29-68

- 8 (4012) 59-29-50;

- 8 (4012) 59-29-53

Звонить в рабочие дни, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.