Последний акт Холокоста: в Янтарном почтили память жертв «Марша смерти»

Зимой 1945 года в Восточной Пруссии, как и по всему Третьему рейху, нацисты спешно заметали следы своих преступлений против человечности. Выкапывали трупы из рвов и сжигали. Уничтожали еще живых узников. В рамках этой «кампании» в конце января эсэсовцы погнали из Кёнигсберга в сторону моря не менее пяти тысяч (точное число не установлено) заключенных концлагерей. В растянувшейся на километры колонне в основном были женщины-еврейки.

Стоял лютый холод. Узники же – голодные, больные, полураздетые. Многие падали, не в силах больше идти. Охранники добивали несчастных, так и бросая у дороги.

27 января выживших пригнали в Пальмникен (ныне – Янтарный). Эсэсовцы планировали уничтожить узников газом или взрывами в заброшенных штольнях здешнего комбината по добыче янтаря. Но этому воспротивились местные жители.

Четыре дня несчастных держали в слесарных мастерских комбината. В ночь с 31 января на 1 февраля их вывели на пляж и опять куда-то погнали. А потом охранники неожиданно открыли по измученным беззащитным людям огонь, загоняя их в море. Одни погибали от пуль, другие тонули в ледяной воде. Спастись удалось лишь тринадцати…

В этом году в "Марше жизни" приняли участие около 150 человек.Фото: Алексей Заливатский

Летом 1945-го массовой казнью у Пальмникена занялись советские органы. Трупы, на скорую руку закопанные нацистами в песок на пляже, были эксгумированы. А после проведения экспертизы – перезахоронены. Однако где – неизвестно.

15 лет назад калининградские журналисты Алексей Шабунин и Александр Адерихин решили выяснить, где же все-таки похоронены те тысячи несчастных. В разных странах они сумели отыскать очевидцев расстрела и последовавших за ним событиями. Увы, никто не смог указать место захоронения.

Тем не менее в ходе своих поисков наши коллеги узнали немало нового (точнее, хорошо сокрытого старого) об этой трагедии. В частности, стало известно, что бойня на пляже стала «акцией возмездия» за потопленный накануне транспорт «Вильгельм Густлофф». Во всяком случае именно так на допросе заявил тот, кто непосредственно на месте руководил бесчеловечной «операцией».

Благодаря журналистскому поиску теперь в областном архиве есть материалы уголовного дела, посвященного событиям в Пальмникене. Вела его прокуратура немецкого города Люнебург. В 1963-1965 годах там был громкий процесс. Правда, закончился он ничем. Потому что все подозреваемые вдруг начали умирать один за другим. И в итоге даже предъявить обвинение оказалось некому…

В 90-х на берегу моря в Янтарном (напротив шахты, где нацисты изначально собирались уничтожить узников) был установлен мемориальный камень. В 2011 году рядом с камнем появился памятник. Этот величественный и скорбный монумент (автор – скульптор Франк Майслер из Израиля) никого не оставляет равнодушным. Протянутые к небу женские руки, молящие о помощи. А на них – номера, которые присваивали узникам вместо имен.

Мемориал жертвам Холокоста возле шахты "Анна".Фото: Ольга ДМИТРИЕВА

В 2013 году традиционную траурную церемонию в связи с датой «Марша смерти» впервые было решено предварить «Маршем жизни». 27 января 2013-го всем желающим предложили преодолеть пешком часть пути из Калининграда в Янтарный. Думается, тот, кто участвовал в таком переходе, никогда его не забудет…

«Марш жизни» тоже стал обязательной частью ежегодного мемориала в память о жертвах бойни в Пальмникене. В этот раз он прошел 26 января. Сперва был митинг у братской могилы советских воинов в поселке Русское. А затем собравшиеся двинулись скорбным маршем в Янтарный – к памятнику на берегу моря.

Скорбные речи, цветы, поминальные свечи… Хочется верить: так будет и впредь. Ведь это нужно не мертвым – это нужно живым. Хочется верить и в то, что особая аура этого места не будет нарушена. Напомним, недавно был озвучен план построить по соседству некий развлекательный комплекс. Очень многие уже высказались, что это – недопустимо, кощунство. Было сказано об этом и на церемонии 26 января.