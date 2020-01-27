"Топтание на пятаке, из которого мы не хотим вырваться": директор Калининградской филармонии разнес в пух и прах Билли Айлиш

Директор Калининградской областной филармонии им. Светланова Виктор Бобков послушал самую известную песню обладательницы премий «Грэмми» 2019 года, и по исполнению определил психологическое состояние Билли Айлиш. Своими мыслями Бобков поделился в прямом эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Бобков: Когда звучит музыка, выходить нельзя. Даже в ресторане 00:00 00:00

- В этой песне я ощутил совершенно размытое мироощущение человека, который не знает, как ему жить дальше. Который не уверен, нужен ли он на этом свете. Неглупый человек, но... чувство безысходности, - прокомментировал Виктор Бобков после минутного знакомства с песней «Bad Guy». - А музыка оказывает колоссальное воздействие на человеческую психику.

Стоит отметить, что главная победительница 62-й церемонии вручения премии «Грэмми» в прошлом году действительно жаловалась на свое психологическое состояние. В интервью она рассказывала о глубокой депрессии из-за свалившейся на нее известности. "Я была так несчастна. В моей жизни вообще не было радости", - рассказала Айлиш, которая завоевала награды во всех четырех основных номинациях: «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист». Ранее подобное достижение удалось только одному артисту — Кристоферу Кроссу в 1981 году.

- Слушая эту песню, я вспомнил, как Сергей Павлович Ролдугин играл концерт Брамса. Такая вот некорректная мысль. Это две разные планеты. Там космос, а здесь - топтание на пятаке, из которого мы не хотим вырваться. Если за это дали премию «Грэмми», значит, кто-то был еще хуже, - отметил Бобков.

Директор Калининградской филармонии заявил, что выступающие у него артисты не слушают поп-музыку, так как стремятся к академическим жанрам. Возможно, потому и не позволяют себе капризов и повышенных требований, а в райдерах прописывают только то необходимое для проведения концерта (чаще всего это музыкальные инструменты, которые неудобно перевозить).

Кстати, в саму филармонию сейчас нужны исполнители.

- В городе, где нет консерватории, многие профессии являются дефицитными. Сейчас мне нужен гобой. И не только мне. А у Моцарта в партитуре, вообще-то, два гобоя! Есть прекрасные исполнители, но они не работают в филармонии. Пока, - рассказал Бобков.

Полный эфир с участием директора Калининградской филармонии им. Светланова слушайте ЗДЕСЬ.