Что принесет калининградцам 2020 год

Наступивший 2020 год по Восточному календарю — как известно, год Металлической крысы. Это животное символизирует расчетливость, но не меркантильность, поэтому любые попытки обмануть или нажиться на ком-то будут быстро разоблачаться. Нужно быть честными, чтобы крыса была благосклонна. Она будет помогать людям активным и творчески развивающимся. Будет востребованной тема романтики и сексуальных удовольствий. Главное не сидеть на месте, действовать, развиваться. Очень важно окружать себя позитивно мыслящими людьми. Энергия металла призывает к дисциплине, порядку, жесткости, структурированию всего и вся, и прежде всего - поступающей информации. Такой настрой поведет всех к целям, хотя и не самыми легкими путями.

Високосный год — а 2020-й является таковым — выступает начальной точкой нового четырёхлетнего цикла, точкой перезагрузки. С 5 июня по 5 июля нас ждет коридор затмений, когда не рекомендуется принимать какие-то важные решения и совершать дальние поездки. Но бояться самих затмений не стоит — нужно просто быть готовыми и открытыми для того, чтобы обновляться и пускать в свою жизнь новых людей. Даже через кризис они выведут на новый уровень, тем более, что год предстоит переменчивый и многообещающий.

Овен

Потрясающий год для всех, кто родился под этим знаком зодиака. Появится возможность что-то кардинально поменять в жизни - окружающую обстановку, место жительства, семейное положение, продвинуться в карьере. Присущая овнам упертость для достижения новых целей будет как нельзя кстати.

С конца марта до начала июня под действием Сатурна удастся выделиться из толпы, завязать новые знакомства, прильнуть к группе единомышленников. Стоит определиться с тем, чем действительно хотелось бы заниматься - скорее всего, источником дохода станет именно любимое дело.

С мая фокус немного сместится в сторону путешествий, длительных поездок, либо – поступления в высшие учебные заведения. Лето заставит принять серьезные решения в отношении карьеры. Это может быть и уход с работы (в том числе – неожиданное увольнение), и открытие собственного дела. Даже при худшем сценарии стоит действовать решительно и воплощать свои мечты и планы в жизнь.

Вторая половина года будет удачной для любых начинаний. Сомнения вызывает только период ретроградного Марса (с начала сентября по середину ноября), когда запускать проекты и рисковать не рекомендуется. Энергии на это точно не хватит, и продолжения у начатого дела не будет. Кроме того, лучше держать свои амбиции и эмоции под контролем, поскольку возрастет вероятность возникновения конфликтов. Во втором полугодии вообще появится много энергии, которую нужно постараться направить в правильное русло. Появится философский настрой на поиск той информации, которая могла бы расширить кругозор. Если есть возможность, совершите паломничество по святым местам.

На личном фронте Овны будут особенно привлекательны с начала февраля до начала марта, когда в их знаке окажется Венера. Стоит пользоваться этим моментом и больше общаться. В период ретроградной Венеры - с середины мая до конца июня - в брак лучше не вступать, потому что могут вернуться отношения из прошлого. Тем не менее, лето тоже станет прекрасной порой, чтобы найти вторую половинку. Это может произойти во время путешествия или деловых встреч, переговоров. Во второй половине года будут успешны знакомства в соцсетях и в компании общих друзей. В целом весь год Овны будут на виду и на слуху, им останется только выбирать. Главное - не закрываться.

Что касается финансов, то к лету Овны смогут заработать на продаже недвижимости, возможно извлечение выгоды от ранее запланированных дел. Инвестировать лучше к концу года, когда к власти придет Юпитер.

Телец

В 2020 году рожденным под этим нерасторопным знаком Зодиака предстоит больше двигаться, что-то менять, рисковать и при этом заложить фундамент для большого дела. Предстоит открыть в себе что-то новое, переоценить свои возможности, повысить планку по самооценке, освободиться от того, что угнетает и не нравится. Будут преобладать философское настроение, самокопание и познание себя. Переоценка может привести к переменам в жизни в лучшую сторону благодаря новому позитивному взгляду на самого себя. Позиция ретроградного Марса поможет не торопясь разобраться в сложившихся ситуациях и подготовиться к новому этапу через наведение порядка, расставание с тем, что тянет обратно, чтобы освободить место для чего-то нового.

Весь год в фокусе внимания будет находиться сфера работы, карьеры и финансов. Акцент стоит сделать на обучении, получении дополнительного образования и навыков. Очень важно научиться коммуницировать и пользоваться этим умением, что поможет продвижению себя с помощью соцсетей. Период с марта по июль - отличное время, чтобы рассмотреть новые возможности и перспективы. Эффект от принятых решений наступит в середине декабря. На конец года можно запланировать открытие нового бизнеса, выхода на новый виток карьеры. Ощутимую финансовую выгоду принесут международные проекты.

С середины мая по конец июня стоит очень внимательно относиться к тратам, не совершать дорогих покупок, потому что после окончания транзита ретроградной Венеры произойдёт переоценка и факт необходимости этих покупок будет поставлен под сомнение. Под действием транзита ретроградного Меркурия (с середины февраля до середины марта, с середины июня до середины июля, с середины октября до первых чисел ноября) нужно быть предельно внимательными при подписании важных документов, чтобы это не повлекло дополнительную ответственность из-за ошибок.

По ретро-Меркурию могут вернуться нерешенные ссоры, конфликты, споры, участиться выяснения личных отношений. Нужно будет суметь договориться, найти общий язык и не разойтись на фоне вспыхнувших разногласий. Ретроградная Венера в мае и июне предостерегает Тельцов от заключения брака - в отношениях могут появиться разногласия. Однако и новые знакомства в этот время не принесут ожидаемых результатов и не получат развития.

Близнецы

Для Близнецов 2020 год - это время перемен, возможность следовать тому, что предначертано судьбой. Мощный заряд принесет новолуние в мае, когда пройдут события, которые придадут импульс для рывка вперед. Это может быть появление в жизни нового человека, новой работы, перемена места жительства.

Пик с точки зрения заработка ожидается в январе и июле. Удастся получить выгоду от инвестиций, возможно решение долгосрочных финансовых вопросов, вопросов по кредитам и имуществу. Если осталась финансовая ситуация, которая сложилась в 2019 году, она получит свое логическое завершение. Но в противовес приходу крупной суммы денег возрастет и вероятность взять большой долг. Весь этот цикл, включающий в себя сразу три затмения, завершится по окончании июля. Но к концу 2020 года нужно будет обязательно позаботиться о финансах, рассчитать свой бюджет.

Начиная с июня и до конца года уделяйте больше времени отношениям с друзьями, продвижению своих проектов через соцсети, используйте любые возможности присоединиться к коллективу, ищите единомышленников. Однако по ретроградному Меркурию - с середины февраля до середины марта, с середины июня до середины июля, с середины октября до первых чисел ноября - не рекомендуется начинать новые проекты и делать ценные покупки. Это может привести к разочарованию, планы и дела не получат продолжения. С начала сентября по середину ноября ретроградный Марс также призывает не начинать никаких новых дел, так как энергии для их продвижения будет недостаточно. В ноябре стоит попытаться предстать перед окружающими в новом свете, сменив профессию или выбрав другой стиль поведения.

Близнецов ждут ярко выраженные любовные и партнёрские отношения, знакомства, а для кого-то - встреча с человеком, который может стать спутником жизни. Особенно заметными Близнецы окажутся с апреля по август. Период с середины мая по конец июня будет благоприятным, чтобы вернуть отношения с бывшими возлюбленными, помириться, начать всё сначала. А вот завязывать новые отношения и уж тем более делать на них ставку в эти же месяцы не стоит.

В ноябре появится прекрасная возможность проявить себя в обществе и тем самым привлечь партнера. Если новые отношения завяжутся под влиянием затмения в июне, велика вероятность, что в декабре они обретут новую форму. Близнецам, которые находятся в поиске, рекомендуется обратить взор на иностранцев – высоки шансы не только В конце года с любимым человеком можно организовать совместный проект, заняться общим делом.

Рак

Для Раков год станет по-настоящему экстремальным, поскольку этот знак зодиака окажется под воздействием сразу двух затмений. Будут складываться ситуации (в том числе – кризисные), которые подтолкнут к переменам. Может произойти переоценка ценностей, Раки будут больше брать на себя ответственность, принимать решения.

Если в начале года Раки еще только начнут задумываться над тем, что нужно что-то менять, то в июне они созреют до того, чтобы реализовать свои планы. Станет понятно, в каком направлении двигаться, в какой роли выступать в обществе. Обострится интуиция, которая поможет во многих делах. В ноябре стоит заняться здоровьем, отдохнуть. Для Раков, которые собирались эмигрировать или отправиться в дальнее путешествие, именно этот месяц окажется самым благоприятным. Звезды в целом будут благоприятствовать тому, чтобы менять свой образ жизни в лучшую сторону, однако придется искусно балансировать между отдыхом и работой.

Раков, которые максимально готовы к новым отношениям, 2020 год приятно удивит. На личном фронте им будет сопутствовать удача. Весна, лето и осень станут пиковыми периодами, энергетическими вспышками. Процесс выяснения отношений, запущенный в начале года, достигнет апогея в июле. Это может быть как развод (вплоть до различных судебных разбирательств), так и наоборот заключение брака.

Июль станет пиковым месяцем и для деловых и партнерских отношений, которые либо прекратятся, либо выйдут на новый уровень. В карьерном плане вторая половина года будет более благоприятна. Может произойти перемена работы или вида деятельности. Неработающим Ракам представится возможность трудоустроиться. В конце года можно будет привести свои планы в действие, начать продвигать их.

За год у Раков изменится отношение к финансам, повысится планка. Возможные кризисные ситуации заставят пересмотреть взгляды, перестать довольствоваться тем, что есть, и начать работать над увеличением своих доходов. Не исключена финансовая помощь от партнеров по браку и отдача от взаимодействия с бизнес-партнерами. Финансовые вложения, совершенные в конце года, окажутся весьма перспективными.

Лев

Впереди вас ждет год, полный возможностей для реализации планов и мечтаний. Первые месяцы 2020-го - удачное время, чтобы всерьез заняться здоровьем, отправиться в дальнее экзотическое путешествие или даже эмигрировать. Стоит уделить внимание профилактике сердечнососудистых заболеваний, следить за питанием.

Три важных соединения медленных планет (редкое влияние!) окажут мощный эффект на преобразования во всех сферах жизни. Июньское затмение добавит креатива и вдохновения для того, чтобы заняться творческими проектами, превратить свое хобби в дело, которым можно зарабатывать на жизнь. Вторая половина года будет благоприятна для того чтобы Львы начали получать дополнительное образование, либо занялись преподаванием, приблизились к решению юридических вопросов. В конце года удастся наладить бизнес-отношения. Может появиться настрой на полную независимость вплоть до смены профессии, чему поспособствуют и весьма неожиданные предложения. Под влиянием Марса ускорится развитие связей с иностранными партнерами. Очень важным в это время будет взаимодействие с друзьями. В финансовой сфере решатся вопросы получения больших доходов, в том числе от инвестиций. Однако это деньги не назовешь легкими - они будут заработаны собственным трудом.

Влюбленности, романтические отношения, творческие порывы ждут Львов в июне. Предстоят значимые события связанные с детьми, в том числе - прибавление в семье. В период с конца марта по начало июля возможны перемены в структуре отношений. Будьте готовы к встречам с людьми из прошлого, знакомству с человеком из-за границы и поездке к нему (к ней). При этом заключать браки в период ретроградной Венеры (май-июнь) не стоит.

С начала сентября по начало октября Венера будет способствовать выделению Львов из толпы. Это прекрасное время, чтобы проявить себя во всей красе. Многим захочется сменить имидж, что поможет добиться популярности в обществе.

К концу года можно ожидать заключения брака, либо отношения придут к какому-то другому конкретному решению (например, помолвке или наоборот расставанию).

Дева

Для Дев год ожидается кризисным, однако бояться не стоит, поскольку это позволит выйти на новый уровень в развитии карьеры или отношений. Это будет хороший год, чтобы развивать свой творческий потенциал - Дев ждет популярность в том виде деятельности, которой они займутся. Очень важно будет баловать себя: походы в театр, на выставки, в ресторан помогут привнести в жизнь вдохновение.

В течении года нужно следить за питанием, заниматься здоровьем. Однако с середины мая до конца июня из-за влияния ретроградной Венеры стоит избегать процедур, связанных с красотой. С начала сентября до середины ноября нежелательно проводить операции - это очень травмоопасный период. Влияние ретроградного Меркурия (с середины февраля до середины марта, с середины июня до середины июля, с середины октября до первых чисел ноября) отразится на мыслительных процессах, добавит хаоса в мировосприятие, начнется беспорядок в общении, появится невнимательность. В это время Девам лучше не заниматься чем-то серьёзным, брать на себя ответственность, лишнюю работу, вести переговоры.

С середины марта и до начала июля может сложиться интересная ситуация, когда встанет выбор между работой и обучением, декретным отпуском или возвращением к своим обязанностям. В июле появится креативное настроение - можно будет превратить свое хобби в реальное дело, запустить личный бизнес-проект, который вы долго вынашивали. Ноябрьское затмение поможет в достижении целей, реализацию которых вы выбрали для себя в первой половине года. Грядут большие перемены связанные с должностью, карьерой или статусом. Ноябрь станет переломным моментом в понимании того, куда двигаться дальше. Сфера деятельности может кардинально измениться - например, появится желание заняться работой на дому или работать на себя. Велика вероятность получить работу мечты, где Дева сможет развиваться и расти. Добавятся новые обязательства, может кардинально измениться ритм жизни.

Влюбленное романтическое настроение накроет с головой уже в начале года. Новые отношения будут не самыми легкими, но они изменят взгляды на жизнь и на себя. С конца июня Дев ожидают отношения достаточно тесные, близкие, серьезные. Июнь станет отправной точкой перемен в сфере дома и семьи. Могут произойти изменения в составе семьи, возможна покупка жилья или переезд, ремонт.

Весна, лето и осень отразятся на доходах. В марте стоит ждать серьезных денежных поступлений. Возможен выход на новый финансовый уровень, открытие прибыльного бизнеса. Появятся идеи вложений, которые позже принесут прибыль.

Весы

Для Весов в этом году откроются новые двери, в которые останется только войти. Предстоит завоевать популярность и заявить о себе.

В первом полугодии все внимание сосредоточится на карьере, после чего произойдет перемена в поставленных целях, начнется поиск других направлений на пути к самореализации. В мае фокус сместится на расширение границ, познание мира. С июля станут актуальны поездки и налаживание контактов. В этот период стоит пройти обучение, чтобы получить новые навыки для своей профессии. Особенно смогут реализовать себя журналисты, блогеры и все те, кто публично высказывает свое мнение. К концу года придет вдохновение и вас может осенить на какие-то творческие проекты либо открытие бизнеса.

Под влиянием Сатурна с конца марта до начала июля возможны перемены в привычной структуре дел. С конца июня будет успешным поиск выгодных знакомств, а на развитие бизнеса окажет свое благотворное влияние Марс. Однако в периоды влияния ретроградного Меркурия (с середины февраля до середины марта, с середины июня до середины июля, с середины октября до первых чисел ноября) заниматься подписанием договоров и вести переговоры нежелательно.

С начала июля станут преобладать семейные дела - все придет в движение и уже не будет таким привычным, как раньше. Ожидаются перемены с недвижимостью, не исключена смена места жительства. Если жилищный вопрос затянулся, в этот период он как раз должен разрешиться. Кто-то обязательно приобретет квартиру или дом своей мечты, сможет расширить жилплощадь. Год будет удачным и для завершение судебных тяжб по недвижимости, причем с исходом в пользу Весов.

В течении весны, лета и осени перемены могут быть связаны с тем, на чем можно заработать - продажа недвижимости, получение дохода от инвестиций, получение наследства. Финансы будут поступать большими суммами, включая получение крупного кредита. С апреля по август Венера в повлияет на получение прибыли из заграницы, однако Весов будут подстерегать неожиданности, поэтому все шаги должны быть максимально обдуманными.

Заключать брак под влиянием ретроградной Венера (с середины мая до конца июня) не стоит - это не принесет ни любви, ни гармонии, ни денег. С апреля по август возможны романтичные отношения с иностранцем или иностранкой. Вторая половина года окажется щедрой на любовные отношения - смелости на этом фронте Весам придаст Марс.

Умение Весов создавать гармонию как нельзя лучше подойдет для сохранения отношений. В нововолуние 16 октября начнется новый цикл - в жизни появится новый человек, откроются дополнительные возможности.

К концу декабря Весов порадуют темы, связанные с детьми. Возможна беременность или рождение ребенка.

Скорпион

В 2020 году Скорпионов ждет подъем на другой уровень жизни. Основной акцент в первом полугодии - работа над направлением продвижения себя в карьере и профессии. Стоит заняться самообучением, получить какие-то навыки, но не менее важно сосредоточиться на своих талантах, на том, что Скорпионы умеют делать лучше всего, и зарабатывать именно этим. Июнь окажется переломным месяцем и добавит смелости и решительности для осуществления своих идей.

Год будет наполнен поездками и коммуникацией. Затмения в январе и июне повлияют на сферы жизни, связанные с заграничными отношениями, загранпаспортами, визами, грин-картами. Даже скрытность и таинственность Скорпионов не остановят их на пути к общению и расширению круга знакомств. Очень важно не закрываться в себе. Придется поменять структуру общения с обществом, могут появиться влиятельные друзья. Если кто-то мечтал о преподавательской деятельности, то наступивший год - то самое время, когда в этом деле будет ждать успех. Прекрасные перспективы и у карьеры в туристическом бизнесе.

Вопросы недвижимости в начале года встанут наиболее остро и их предстоит решать в свою пользу. Если скорпионы затеют стройку, это будет очень фундаментальный, основательный проект. Марс поможет правильно совмещать работу и отдых, чтобы сохранить здоровье.

Во втором полугодии Марс придаст уверенности и энергии, которую можно направить на развитие карьерного роста. Однако с сентября по ноябрь, когда Красная планета вступит в ретроградное положение, нужно будет себя подстраховывать и не производить серьезных действий. Под влиянием Меркурия (с середины февраля до середины марта, с середины июня до середины июля, с середины октября до первых чисел ноября) лучше не подписывать никакие договора, ни совершать крупные покупки и быть максимально дипломатичными и терпимыми к другим людям.

С мая по июнь рекомендуется раздавать долги и закрывать кредитные карты, потому что Венера войдет в свое ретроградное положение. Может возникнуть острая нехватка денег, но не стоит переживать - это следствие временного транзита планет. Затмение в ноябре усилит сферу финансов. Могут поступить субсидии от государства, либо кто-то захочет вложиться в Скорпионов и проинвестировать их. Венера также поможет привлечь нужных людей для того, чтобы увеличить благосостояние.

К концу года остро встанут семейные вопросы. Удастся построить долгожданную семью, может случится прибавление. Самое главное знать, что любовные и партнерские отношения будут решаться очень категорично, резко и в один день.

Стрелец

Год будет достаточно плодотворным на идеи и проекты, которые увеличат доход и принесут финансовую независимость. Главное, не отказываться и отвечать взаимностью на любые предложения по улучшению материального благополучия. С мая под влиянием кармических узлов ориентиры сдвинутся в сторону познания себя и отношений. Появится уверенность в себе, ключевыми станут слова «я смогу», «я умею», «у меня все получится». Нужно внимательно следить за своим здоровьем, особенно за психо-эмоциональным фоном, чтобы происходящие перемены не выбили из колеи.

По затмению в июне будут решаться вопросы с банками. Это может быть получение займа или наоборот погашение кредита, выплата алиментов, стипендии, поступление денег от государства. На расстановку приоритетов и внесение ясности в финансовую сферу повлияют и сильные соединения тяжелых планет. Возможен переход на другую работу, в другой бизнес, открытие своего дела. Предстоит быть деятельными, пробовать новое и не бояться этого. Исключение составит период ретроградного Меркурия (с середины февраля до середины марта, с середины июня до середины июля, с середины октября до первых чисел ноября), когда коммуникация может не складываться.

Во второй половине года Марс добавит сил для преодоления препятствий, появится вдохновение, стимул. Стрельцы уделят больше внимания детям и хлопотам, связанным с ними. В отпуск лучше поехать в период с сентября по ноябрь, поскольку ретроградный Марс уже не будет давать энергию, лучше всего отдохнуть и набраться сил.

С февраля по март у Стрельцов будет особенно романтичный период, когда можно будет изменить статус в отношениях, либо встретить свою половинку. Но вступать в брак с середины мая до конца июня не рекомендуется - придет ретроградная Венера, под влиянием которой часто происходят воссоединения с бывшими партнерами. Этот период будет хорош для переоценки отношений - с середины июня под действием Марса они заиграют новыми красками.

В ноябре под влиянием затмения Стрельцам нужно выходить из тени, общаться, встречаться, влюбляться, знакомиться. Велика вероятность найти свою вторую половинку, а у тех Стрельцов, которые уже состоят в отношениях, возможно заключение брака. Правда, есть риск, что ситуация развернется и в другую сторону. Лунное затмение высветит все неясности в отношениях, и тем самым либо разовьет их, либо свернет.

Конец года для Стрельцов станет знаковым - затмение и новолуние откроют второе дыхание. В знак Стрельца войдет Венера, что может отразиться и на налаживании партнерских контактов, и на любовной сфере.

Козерог

Для Козерогов 2020 год окажется очень переменчивым и будет напоминать катание на американских горках - то вверх, то вниз.

В период ретроградного Меркурия (с середины февраля до середины марта, с середины июня до середины июля, с середины октября до первых чисел ноября) возможен возврат бывших отношений, нерешенных вопросов. Если не получится расставить точки над i, следующая такая возможность представится в июне - переломный момент произойдет под влиянием затмения. С конца ноября положение Венеры в Козероге придаст всем родившимся под этим знаком зодиака особый шарм, чем стоит воспользоваться при поиске второй половинки. Козероги будут сиять счастьем и привлекать к себе внимание.

Влияние Юпитера и Плутона в течение года поможет получить хорошую прибыль и откроет мощные финансовые возможности. Речь может идти и об инвестициях, и о том, чтобы взять кредит (важно не переборщить с суммой). Однако с середины мая до конца июня при ретроградной Венере вероятны затруднения с деньгами, поэтому лучше не заключать сделок и никому не занимать. Во втором полугодии доход начнут приносить ваша недвижимость, недвижимость родителей, семейный бизнес.

В июне можно будет повысить свою квалификацию, поехать на учебу или пройти на обучение в онлайн формате. Также есть смысл ожидать работы, связанной с командировками. Главное помнить, что период ретроградного Меркурия не благоприятствует ведению переговоров и заключению соглашений.

В ноябре у Козерогов снова включится рабочий режим. Можно будет сделать то, о чем давно мечтали, запустить собственное дело. Здорово будет расширять свой кругозор, налаживать международные связи. Конец года идеально подойдет для того, чтобы заложить фундамент нового дела - это можно сравнить с посадкой дерева, которое позже принесет плоды. Доходы принесет комбинация Юпитер - Сатурн.

Во второй половине года нужно уделить внимание профилактике здоровья, пройти плановый осмотр, посетить санаторий. Захочется взять тайм-аут или больше времени уделить себе, побыть в своем внутреннем мире. Отпуск лучше планировать в июне, когда большое количество ретроградных планет выстроятся в парад.

С начала сентября до середины ноября на первый план выйдут семейные отношения, отношения с родственниками, но поскольку придет ретроградный Марс, терпения для решения домашних вопросов вам может не хватить.

Водолей

Этот год обещает быть удивительным и многообещающим. Уже в ближайшие месяцы перемены могут произойти на работе. Скорее всего, они будут ожидаемыми, включая даже увольнение. Окончательно все вопросы должны разрешиться летом. Водолеям предстоит интересное общение с заграницей, поездки в дальние страны. С апреля по август ожидает прекрасный период, чтобы влюбляться, заводить романтические отношения, радоваться жизни и получать удовольствие.

Самым непродуктивным месяцем окажется июнь, когда соберутся сразу шесть ретроградных планет. В такие периоды лучше завершать дела, но ни в коем случае не начинать их. Вместо этого попытайтесь освободиться от того, что не дает двигаться вперед. Путешествия, паломнические поездки позволят расширить рамки своего мировоззрения. Июльское затмение сконцентрирует ваше внимание на здоровье, поэтому рекомендуется запланировать медицинское обследование поездку в санаторий или просто отдохнуть, чтобы проблемы с самочувствием не стали неожиданностью. Также в июле у Водолеев будут происходить очень серьезные внутренние перемены, что повлияет на установки, ценности, убеждения и подвигнет сменить направление для развития.

В целом Водолеев в 2020 году ждет много трат - на здоровье, путешествия, заботу о детях или родителях, на поиск нового места жительства, инвестирование в собственное дело. Самый сложный период - транзит Венеры с середины мая до конца июня, который может отразиться на финансовой сфере. Нехватка денег будет особенно ощутима, но эти кризисы нужно рассматривать, скорее это руководство к действию, переходу на новый уровень. К концу года реализация своих профессиональных планов принесет плоды, в том числе - финансовые.

Под действием Сатурна у Водолеев спадут розовые очки и взгляды на мир станут более реалистичными. Это поможет улучшить жизнь, сделает Водолеев сильнее. Влияние Урана будет благоприятствовать перемене места жительства. Период ретроградного Меркурия (с середины февраля до середины марта, с середины июня до середины июля, с середины октября до первых чисел ноября) - не лучшее время, чтобы заключать договора, вести переговоры, начинать новые дела. Еще один неблагоприятный период предстоит с начала сентября до середины ноября, когда в ретроградное движение придет Марс. Категорически не рекомендуется начинать новые дела, потому что сил на их развитие не хватит.

Зато во втором полугодии Марс будет благоприятствовать выходу в свет, быть на виду, заявлять о себе. Есть шанс завести серьезные отношения, вплоть до заключения брака и рождения детей.

Рыбы

Благодаря большому скоплению планетарных событий год будет многогранным и развивающим.

Чтобы сконцентрироваться на своих мечтах и фантазиях и перевести их в конкретные планы, в период с конца марта до начала июля стоит взять тайм аут. Можно куда-нибудь уехать, совершить паломничество, побыть наедине с собой, пополнить свои внутренние ресурсы, заняться здоровьем. Идеальным временем для отдыха станет середина года.

В первом полугодии Рыб ждет творческий подъем, возможно открытие собственного бизнеса. С лета будет актуально коллективное сотрудничество, участие в группе единомышленников, включение в свое дело друзей. Могут родиться новые проекты, особенно - личные, авторские, которые Рыбы давно хотели реализовать. Успешным окажется продвижение проектов в онлайн пространстве, проведение марафонов, публичные выступления, проведения семинаров. Интервал с конца марта до начала июля - прекрасное время для выполнения исследовательских работ.

Под действием Плутона и Сатурна будет меняться структура общения, Рыбы смогут завести новых друзей. По затмению в июле активизируется сфера карьеры и повышения социального статуса. Остро встанут вопросы, «куда идти» и «чем заниматься».

С самого начала года у Рыб появится романтический настрой. Знакомств будет много и они могут быть совершенно необычными. Высока вероятность начать отношения с иностранным партнером. В целом год благоприятный для заключения брака, но середины мая по конец июня, когда придет ретроградная Венера, делать это нежелательно - возможен возврат к прошлым отношениям, так что придется расставлять приоритеты.

Во второй половине года возможна кардинальная перемена деятельности, что послужит хорошим трамплином. Ноябрьское затмение поможет Рыбам найти для себя работу на дому либо в сфере недвижимости. Однако с середины сентября до середины ноября по ретроградному Марсу не стоит начинать никаких важных дел и проектов, поскольку они не принесут результатов.

В финансовом плане второе полугодие будет более благополучным, чем первое. К этому времени удастся извлечь выгоду из запущенных проектов и повышения социального статуса. Юпитер будет всячески благоволить Рыбам, «подкидывая» хорошие возможности для заработка. Чтобы воспользоваться ими в полной мере, предстоит поменять что-то в своем отношении к деньгам. А по ретроградному Марсу с деньгами вообще нужно будет быть очень осторожными - не инвестировать и не заводить никаких новых дел.

Вторая половина года будет связана с решением семейных вопросов, отношений с родителями. В это же время включая переезд и покупку недвижимости.

Евгения ЕлисееваФото: из архива героя публикации

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Евгения Елисеева

Практикующий астролог с 2018 года

Ведущая астро-психологической трансформационной игры «Женщина как Созвездие»

Организатор Астрологических девичников.

Прошла обучение у Марины Дагай и Татьяны Забелла (классическая школа Индийского Гуру Джйотиш доктора К.Н.Рао)