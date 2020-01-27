«Очень по-европейски получилось»: Антон Алиханов похвалил новое благоустройство в Зеленоградске

В Зеленоградск, сильно изменившийся за последние несколько месяцев, в понедельник 27 января с проверкой прибыл губернатор Антон Алиханов. Примерно за полчаса он вместе с целой шеренгой региональных и муниципальных чиновников прошел от городского кладбища до сквера королевы Луизы и далее до привокзальной площади.

Антон Алиханов высоко оценил благоустройство в Зеленоградск.Фото: Иван МАРКОВ

Жители против благоустройства

В сквере главе региона на специально установленном экране продемонстрировали видео об ожиданиях архитекторов от Аллеи Дружбы. Однако главный архитектор Зеленоградска Илья Поздняков, рассказывая о встроенных в общественное пространство парогенераторах и светильниках, работающих от дуновения ветра, признался, что проект реконструкции не был поддержан жителями.

- В чем был камень преткновения? – удивился глава региона.

- Им не понравилось деревянное покрытие, и они хотели больше газонов, - ответил архитектор.

- Жалко, год потеряете, получается. На самом деле, красиво. Но жители есть жители, - вздохнул Алиханов.

Речь шла о конкурсе Минстроя РФ по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, через который Зеленоградск уже получал средства на благоустройство.

Сквозь крышу навеса растут деревья.Фото: Иван МАРКОВ

Уже общаясь с журналистами, Алиханов снова пожалел о том, что год для Зеленоградска будет потерян.

- К сожалению, сейчас они не будут заявляться на очередной конкурс по развитию малых городов, потому что у жителей возникли вопросы, замечания и предложения по проекту, который разработан, - рассказал губернатор. - На мой взгляд, нужно постараться максимально учесть все замечания. Муниципалитет теперь должен учиться заранее эти вопросы обсуждать с жителями. Но все интересы учесть невозможно. Всему должен быть какой-то логический предел. Конечно, очень важно создать рабочую группу, чтобы она уже выработала окончательное решение и доработала проект.

У вокзала также появилось несколько рядов деревьев.Фото: Иван МАРКОВ

Бизнес вложился в общественные пространства

Тут же Алиханов добавил, что у Зеленоградска обычно не возникает проблем с привлечением частных инвестиций.

- Собственно, проект привокзальной площади реализован с привлечением частных инвесторов, - добавил губернатор. - Не все, правда, инвестиции пока завершены, но это вопрос ближайших нескольких месяцев.

И действительно, привокзальная площадь, на которую вместе с улицей Ленина и Центральной площадью из федерального, регионального и муниципального бюджетов в сумме было выделено 119 миллионов рублей, сильно изменилась. На ней появился бетонный навес, сквозь который «прорастают» деревья (он еще не завершен), несколько рядов деревьев и покрытие из плитки, выполненной из гранитной крошки. Кроме того, к единому стилю приводятся киоски. Их основание будет бетонным, но декорируют торговые точки деревом. Причем сделано это будет уже не за бюджетный счет, а на деньги частных инвесторов.

- Частники фактически создают новые общественные пространства, - заявил Илья Поздняков. – Нельзя создать общественное пространство вокруг ущербных зданий. Все предприниматели придерживаются одной стилистики. Часть территорий вокруг себя они также обустраивают за свой счет.

Склоны дюны, прорезанной велосипедной дорожкой, поручено укрепить.Фото: Иван МАРКОВ

Архитектор отправят учиться

Уже в конце прогулки по Зеленоградску вдохновленный преображением курортного города губернатор расщедрился на похвалы как властям, так и главному архитектору, несмотря на то, что город не попал в программу Минстроя.

- Мне кажется, что очень по-европейски получилось, - заявил он. - В Зеленоградске вообще с благоустройством все хорошо. Тут и хороший архитектор, который, кстати, выиграл конкурс «Архитекторы России». Сейчас он едет на дополнительное обучение. До этого в Москве у него было обучение, теперь за границей. Грант на эти цели специально выделили. Мне кажется, что все очень достойно в Зеленоградске. Другой вопрос, что о вкусах не спорят.

Новый торговый павильон.Фото: Иван МАРКОВ

Тем не менее, одно небольшое замечание было сделано. Так, в том месте, где велодорожка прорезала дюну, на свежую тротуарную плитку начал осыпаться грунт.

- Нужно укрепить эти склоны, иначе они и дальше будут осыпаться, будут повреждены корни, - кивнул на недочет подчиненным глава региона. - Этого нет в проекте, но подрядчик сделает эти работы, разработает соответствующее решение, - сказал он уже журналистам.