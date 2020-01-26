О чем говорит Калининград: Вирус из Китая, смерть исторической виллы и миллионы для Миланы Семеньковой

Опасность из Поднебесной

Калининград попал в десятку городов России, где с наибольшей вероятности может распространиться новый смертоносный коронавирус из Китая. К такому выводу пришли эксперты «Еженедельного эпидемиологического бюллетеня» эпидемиологического вестника ВОЗ.

Пока Россию, к счастью, эта зараза обходит стороной, но несколько подозрительных случаев уже были – в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге. В Калининграде далеко не так много китайцев, как в этих городах, но угроза есть. И, кажется, связана она больше не с туристами из Поднебесной, а с посылками, которые сотнями, а то и тысячами идут из Китая. Санитарные врачи уверяют (впрочем, не вполне уверенно), что посылки угрозу не представляют, заразиться через них нельзя. Но. О вирусе еще слишком мало известно. Даже время инкубационного периода определить не могут: одни специалисты говорят, что он длится неделю, другие, что две. Так же и с посылками. Поэтому в качестве профилактики лучше воздержаться сейчас от заказа товаров в Поднебесной. О турпоездках в эту страну и говорить не приходится. Если собирались – отменяйте бронь.

А в остальном – как обычно: чаще мыть руки и носить маски.

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Интуристы нас не забывают

Китайские туристы у нас, конечно, бывают, но их явно не большинство. Лидируют, как известно, литовцы, латыши, немцы и поляки. Они рядом, им сейчас довольно просто получить электронную визу, они главным образом и подняли Калининградскую область на третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Соответствующий рейтинг был составлен картографическим сервисом Maps.Me и основан на количестве скачиваний туристами карт того или иного региона.

Третье место – показатель достойный. И, кажется, число иностранных туристов в регионе будет только расти. Поэтому задача «не ударить в грязь лицом» становится еще более актуальной. Это относится и к общей культуре, и к благоустройству, и, конечно, к сохранению культурно-исторического наследия. Ведь именно на него, на это наследие, клюет турист. Но с этим, как показывает практика, дело обстоит хуже всего. Последний случай произошел в Светлогорске.

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Вилла Зор доживает свои дни

На этой неделе снова поступили новости об уничтожении культурно-исторического наследия. Очевидцы заметили, что в Светлогорске неизвестные разбирают историческую виллу Зор. Появились фотографии с места: огрызок здания (оно при полном равнодушии местных властей разрушается уже несколько лет), рядом – свежие паллеты с кирпичами.

Как-то мы делали обзорную публикацию «7 умирающих вилл Светлогорска», чтобы привлечь внимание к проблеме. Тогда казалось, что шансы у виллы Зор (она тоже попала в антирейтинг) есть. Но, увы. Вначале виллу кто-то поджог, а вот теперь разбирают. Причем местные власти уверяют, что ничего страшного не происходит, мол, идут работы по расчистке.

В это не очень верится. Вероятнее другое: кто-то из застройщиков уже присмотрел этот кусок территории. Все-таки Светлогорск, земля у моря, райское местечко. Сейчас скандал уляжется, работы по разбору исторической виллы продолжатся. А через два-три года там вырастит новый особняк или многоквартирный дом. А про виллу Зор больше никогда и не вспомнят.

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Милана Семенькова с мамой.

Миллионы для Миланы

Мы уже писали и не раз про сбор денег для лечения полуторогодовалой Миланы Семеньковой из Калининграда. У девочки – страшная генетическая болезнь. На укол, который способен победить спинально-мышечную атрофию второй степени требуется более 2 миллионов долларов. Сумма астрономическая для простого человека. Но родители не опускают руки, ведут активную кампанию в соцсетях, пытаются подключить к ней звезд и уже собрали 8 млн рублей. Капля, конечно, но по капельке собирается море.

В то же время в Калининграде и других регионах нашей страны появилось множество скептиков и не только. Часть этих людей усматривает в этой кампании по сбору денег мошенничество. Другая часть говорит, что укол «Золгенсма», на который и собираются деньги, далеко не так эффективен, как про него говорят.

Мы разобрались в ситуации, поговорили с разными людьми и ответили на основные вопросы.

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