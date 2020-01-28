Очевидцы ДТП на проспекте Победы: «Раненая женщина в шоке пыталась встать, а у девочки шансов не было...»

ДТП произошло в субботу вечером на нерегулируемом переходе в районе дома №229 по проспекту Победы. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 18:25. «Ауди-80», которым управлял 33-летний водитель, сбил переходивших дорогу женщину с 11-летней дочкой. Школьница погибла на месте, ее мама сейчас находится в БСМП в тяжелом состоянии.

- Пешеходов было видно отлично. У меня на глазах это случилось, - написала в социальной сети «ВКонтакте» свидетельница ДТП - водитель такси. - Очевидно парень торопился. Он летел с моста 100 километров [в час]. Мама с дочкой уже шли в этот момент по переходу... Мы остановились сразу же. Началась паника. Водитель «Ауди» стоял и кричал: «Что я наделал!». Его жена рыдала. Раненая женщина в шоке от удара пыталась встать, а у девочки не было шансов... Я подошла и увидела на ней был один ботинок, а вторая ножка была голенькая и уже белая, и я поняла, что это смерть. Она стекло лобовое разбила головой... Женщина лежала от дочери метрах в четырех. «Скорую» ждали 15 минут.

В соцсетях уже около 800 комментариев по поводу трагедии. Большинство комментаторов, выражают соболезнования родителям. Жительница Калининграда Анастасия Стурочка просит областное правительство подписать региональный закон «О лежачих полицейских», обращение размещено в Инстаграме губернатора Антона Алиханова:

- Их нужно установить перед каждым нерегулируемом переходом, где случаются ДТП. Что не день, так сбивают людей! А с лежачим полицейском уж точно будут притормаживать!

- 27 января возбуждено уголовное дело по статье 264 части 3 УК РФ - нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Назначены авто-технические экспертизы. Проводится расследование, - проинформировала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Тем временем, сотрудники Госавтоинспекции Калининградской области тоже проводят проверку. По факту нарушения правил дорожного движения водителем при проезде пешеходного перехода, возбуждено административное производство по статье «Непредставление преимущества в движении пешеходам». Все материалы переданы в следственные органы.

На участке, прилегающем к месту ДТП, сотрудники ГИБДД также выявили недостаточное и неисправное наружное электрическое освещение проезжей части. Администрации Калининграда выдали предписание на восстановление освещения. Добавим, что участок проспекта Победы, где произошла трагедия, - далеко не единственный в городе, где проблемы с уличным освещением. На каких-то улицах фонари просто не горят, на иных светятся так тускло, что создают потенциальную опасность для пешеходов.