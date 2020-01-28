Сложное начало и дебют Татьяны Кошелевой: Как «Локомотив» победил краснодарское «Динамо»

В этом сезоне в женской Суперлиге больше нет такого понятия как «проходной матч». Если в начале казалась сенсацией победа «Протона» над московским «Динамо», то спустя 12 туров подобный результат матчей удивления не вызывает. Непредсказуемые игры стали своего рода «визитной карточкой» турнира 2019-2020. Когда лидеры дают послабление и легкомысленно относятся к соперникам из нижней части таблицы, то получают заслуженное поражение. Вот и для «Локомотива» в минувшую субботу выдался крайне сложный матч, в котором наша команда была в шаге от проблемной пятой партии.

Стартовый состав «Локо» претерпел лишь одно изменение: вместо Ирины Воронковой на площадку вышла Татьяна Юринская. Ирина не появлялась на площадке даже в сложные для нашей команды моменты по ходу поединка, предположим, что тренерский штаб дал возможность отдохнуть лидеру после сложного поединка в Лиге чемпионов.

Ана Клегер (№ 10) ведет борьбу.Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

Первая партия началась с проблем на приеме у хозяек площадки. Волейболистки с берегов Кубани использовали эту слабость калининградок, но серьезного задела в счете добиться не могли. Хорошо проявили себя в атаке центральная блокирующая «Динамо» Ангелина Лазаренко, а ее тезка Ангелина Сперскайте забивала сложные мячи после защиты. Калининградкам не всегда удавалось добить мяч до пола, а множество ошибок на подаче определенно упрощали игру для оппоненток, и таким образом в концовке сета наша команда уступала 19:22.

Мощи в атаке добавила Ана Клегер и отставание удалось сократить до минимума. А после ошибки Татьяны Юринской случилось то, чего болельщики ждали на протяжении всей недели. Юринскую на площадке заменила Татьяна Кошелева. Трибуны бурно приветствовали именитого новичка «Локомотива», но первую атаку добить до пола Татьяне не удалось. Снова выручила Клегер, и в итоге «Локомотив» смог додавить соперниц – 26:24.

Во второй партии подопечные главного тренера «Динамо» Константина Ушакова отступать не собирались. Гости продолжали давить подачами и хорошей атакой от Марии Халецкой и Ангелины Сперскайте. В ответ Валерия Зайцева цепляла атаки соперниц блоком, Кошелева отвечала мощной атакой, а Клегер сокрушала невероятно по силе и точности подачей. За счет этих элементов «Локо» вырвался вперед и не оставил шансов «Динамо» побороться за концовку партии - 25:18.

Калининградские волейболистки сохранилои первое место в турнирной таблице.Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

В начале третьего сета «Локомотив» оказался в роли догоняющего. Бояна Дрча стала больше рисковать на подаче и загружать передачами центральных – Юлию Подскальную и Валерию Зайцеву. Кроме того, соперницы не всегда находили взаимопонимание в защитных действиях, что помогло нам сравнять счет 9:9. Только разобравшись в своих ошибках, гости сумели набрать пять очков к ряду и уже не упустили шанс взять партию – 25:23.

Краснодар продолжал давить и в четвертом сете. Но «Локомотив» в этот раз сохранял концентрацию, допуская минимум ошибок. Цепляясь в защите за каждый мяч, Алла Галкина создавала возможности уходить вперед в счете, а нападающие не упускали своих шансов. В итоге 25:21, хозяйки взяли партию и игру 3:1.

Самой результативной в составе «Локомотива» стала Ана Клегер, набравшая 21 очко. У Валерии Зайцевой – 13 очков. По 10 очков набрали Татьяна Юринская и Юлия Подскальная. Татьяна Кошелева и Маргарита Курило заработали по 9 очков. У Бояны Дрча – 5 очков

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Воронков, главный тренер «Локомотива»:

- Мы и не ждали легкой игры. В начале матча у нас были некоторые сложности, но свою роль сыграли замены. Все игроки, которые выходили по ходу встречи на площадку, хорошо себя проявили. И поздравляю Татьяну Кошелеву с дебютом в составе «Локомотива». Она хорошо себя проявила. Мы будем работать дальше, ведь впереди очень важные матчи.

Константин Ушаков, главный тренер «Динамо» (Краснодар):

- Я доволен игрой своей команды. В трех партиях мы демонстрировали качественный волейбол, была борьба. Обе команды провели хороший матч. Да, есть небольшие помарки, над которыми надо работать. Борьба за попадание в первую восьмерку идет очень напряженная, на счету каждая выигранная партия.