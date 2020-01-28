«На Марс полетим?» Как в Зеленоградске открывали новый детский сад

В понедельник в Зеленоградске на улице Солнечной открыли новый детский сад на 185 мест. По этому поводу туда заехал и губернатор Антон Алиханов вместе с двумя десятками чиновников и таким же количеством журналистов.

В детской саду, судя по всему, готовились долго. Еще за час до прибытия высоких гостей в коридоре дошкольного учреждения выстроили дошколят в костюмах четырех видов: одни были космонавтами, другие – котами, третьи – учеными и четвертые – шахматными фигурами. Из последних самыми нетерпеливыми были девочки-пешки.

Напряженное ожидание: где же губернатор?Фото: Иван МАРКОВ

- Ну когда они уже приедут? – через каждые две минуты спрашивали они у воспитательниц, но воспитательницы просили терпеть и, чтобы развлечь подрастающее поколение, даже раза четыре проводили игровые зарядки.

Когда глава региона все-таки приехал, воспитатели побежали демонстрировать, какие кабинеты в детском саду есть, и чем там дети будут заниматься. Больше всего Алиханову понравилась космическая аудитория. Присев за столик, губернатор поинтересовался у мальчишки в скафандре:

- На Марс полетим?

- Я никогда не летал туда, - растерянно ответил малец.

- Так туда еще никто пока не летал. Но у тебя у первого есть шансы, - убедительно заявил Алиханов.

Антон Алиханов в новом детсаду Зеленоградска.Фото: Иван МАРКОВ

Тут к столу подбежал другой космонавт и протараторил:

- Знаете, а я Валентину Терешкову видел!

- Да ладно? – удивился губернатор. – А мы с ней недавно встречались, и она тебе привет передавала.

- Знаете, что? А я в детстве видел Гагарина! – вдруг снова включился в разговор первый космонавт.

Губернатор почему-то ему не поверил и даже сказал, что мальчику это, скорее всего, приснилось.

Дети играют в шахматы.Фото: Иван МАРКОВ

В "шахматном отделе" Алиханову рассказали сразу несколько стихотворений, а в актовом зале ждал отряд барабанщиков и воспитателей со своими заготовками (они спели гостям).

- Это важный объект, - заявил губернатор журналистам после официальной части. – Впервые за 38 лет в городе построен детский сад, спортивный и актовый зал. Появление этого детсада снимает вопрос о ясельной группе в городе (60 мест из 185 будут отданы детям ясельного возраста – Ред.).

Детский сад обошелся в более чем 200 миллионов рублей.Фото: Иван МАРКОВ

По словам Алиханова, детский сад обошелся в более чем 200 миллионов рублей. Причем большая часть финансирования этого объекта – региональные средства. Далее детские сады, по словам главы региона, понадобятся в Гурьевске и в микрорайоне «Восточный» в Калининграде.

- Тут же мы находимся в плотно застроенном районе Зеленоградска, - подытожил Алиханов. – Я помню, как тут начинались разговоры о том, что вместо детсада появится очередная многоэтажка. Люди не верили в появление в Зеленоградске социального объекта. Теперь он есть, и я вижу, как родители этих детей рады.