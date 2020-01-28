«Обмен происходил точно как в фильме про шпионов»

Однажды, 80 лет спустя

Его арестовали 24 июля 2015 года в Советске - там живут родители супруги. Спецназ «взял» литовца сразу после того, как он распрощался с семьей и отправился назад, в сторону границы. «На границе осталась вся в истерике, потерявшая дар речи и не получившая никаких объяснений жена литовца. Объяснений долго ждать не пришлось. Скоро по всем российским каналам раструбили о схваченном литовском шпионе, который собирал военную информацию», - драматически пишет литовская газета Lietuvos rytas. Кстати, судили Евгения Матайтиса как россиянина. За предательство Родины.

Он действительно является гражданином как Литвы, так и РФ. Последним, по крайней мере, был на момент ареста. Сейчас, говорит литовец, российского гражданства он, скорее всего, лишен. Перед возвращением в Литву его официально уведомили о том, что отныне он личность в пределах Российской Федерации нежелательная.

Обмен осужденными за шпионаж по схеме «два литовца и норвежец на двоих россиян» произошел в конце 2019 года. На свободу тогда вышли россияне Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, литовцы Евгениюс Матайтис и Аристидас Тамошайтис, а также норвежец Фруде Берг, которого передали представителям Норвегии на территории Литвы. Для Литвы он примечателен еще и тем, что пришлось срочно принимать законы: не существовало соответствующего правового механизма, ведь до этого шпионами страна менялась в межвоенное время, лет эдак 80 назад.

«Без вины пострадавший»

Литовские журналисты теперь пытаются сделать из Матайтиса практически мученика, который сидел в тюрьме, понятное дело, ни за что. Хотя сам помилованный, кажется, совсем не собирается отрицать, что работал на литовскую военную разведку и собирал информацию о Балтфлоте, просто не желает публично вдаваться в подробности.

- Не хочу об этом говорить, тяжело вспоминать. Сейчас я начинаю новую жизнь, у меня новые планы. Я дома, все хорошо, а это самое главное, - заявил он в интервью Lietuvos rytas.

О том, что Литва и Россия договорились об обмене, осужденный впервые услышал еще в сентябре прошлого года.

- В то время в тюрьме как раз проводили какую-то новую программу. Заключенных начали возить в те места, где они жили на свободе. Или туда, где проходил суд. Я решил, что меня, наверное, повезут в Калининград, где меня судили, - вспоминает литовец.

Потом началось путешествие по российским тюрьмам. Конвоирование из Новотроицка в Оренбург, далее в Москву, в Лефортово. Уже там по ТВ он увидел сюжет о том, что в Литве готовятся помиловать двух россиян, осужденных за шпионаж.

- Тогда я и понял, что дело сдвинулось. В тот вечер меня перевели в другую камеру, проверили вещи. Чуть позже пришел начальник тюрьмы - спросил, получил ли я свое имущество, после чего велел собираться. Сказал, что утром меня увезут. Потом пришли другие служащие, которые принесли на подписи разные документы. Дали и денег, которые по российским законам выдаются покидающим место заключения - чтоб было на что вернуться в родные места.

Через границу – в тюремной робе

Вот так, с полученными 5 тысячами рублей, но в тюремной одежде (своей не было) Матайтис ожидал рассвета.

- Сопровождающие удивились, почему я все еще в казенной робе. Я объяснил, что ничего другого нет. Они спросили, почему мне не вернули одежду, в которой я был при водворении в тюрьму. Но мне тогда было сказано, что пока я осужденный, гражданская одежда не для меня. Переодеться не дали, а взять с собой разрешили только 7 килограммов. Та одежда стала бы дополнительным весом, - рассказывал бывший шпион, который впоследствии так и пересек российско-литовскую границу в облачении арестанта.

Под конвоем Матайтиса привезли прямо к трапу самолета. Там он взглядом встретился с остальными фигурантами обмена – литовцем Аристидасом Тамошайтисом и норвежцем Фруде Бергом. Разговаривать между собой им строго запретили. Сидели отдельно друг от друга и молчали.

- Потом усадили на трехместные кресла в самолете. Сзади сидел литовец, по обе стороны от него россияне, рядом со мной также два сотрудника российской госбезопасности, а потом норвежец, с такой же охраной. Когда прибыли в Калининград, нас уже ждали несколько микроавтобусов, внедорожник и парни в масках.

Колонна прибыла к погранпереходу на Куршской косе. Обмен, по словам Матайтиса, проходил, как в фильмах про шпионов.

- Нам велели выйти. Какое-то время стояли у микроавтобуса. Потом велели идти к белой линии. Когда мы подошли, с литовской стороны приблизились двое россиян, на которых нас меняли. И их, и нас сопровождало по одному офицеру. Нас спросили, готовы ли мы. Мы ответили, что готовы. Стоявший с нами офицер сказал: «Все, счастливого пути!». И в этот момент мы пересекли белую линию.

«Мы с вами еще увидимся»

Уже в Литве тройку разделили. Евгения Матайтиса отвезли в одну из деревенских усадеб под Каунасом для встречи с семьей.

- Там ждали жена с детьми, мать, сестра. Все были так счастливы, что долго не выпускали меня из объятий. Там мы пробыли несколько часов и только потом поехали в Вильнюс.

За 4,5 года, которые Евгений провел в российских тюрьмах, его старшему сыну исполнилось 18 лет, младшему уже девять.

- Придется учиться, как с ними теперь общаться, - говорит Матайтис.

За время пребывания в заключении он бросил курить («сигареты – самый дорогой товар в тюрьме»), много читал, занимался спортом.

- Очень тяжело, когда рядом нет семьи. В тюрьме многое заново переоцениваешь. Это такой момент, когда на свою жизнь начинаешь смотреть со стороны.

Сейчас Евгений Матайтис планирует трудоустроиться. По образованию он инженер, изучал логистику, уверен, что работу найдет. От литовского государства никаких компенсаций он пока не получал. Впрочем, литовские спецслужбы вряд ли оставят его так просто:

- Люди, которые меня встретили на границе, сказали, что еще увидятся со мной, поговорят.

В ответ на вопрос, есть ли люди, которых он никогда не простит за случившееся, Евгений лишь поблагодарил действующего президента Литвы Гитанаса Науседу, который инициировал разработку правового механизма обмена осужденными за шпионаж.