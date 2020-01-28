Высоцкий снова собирает аншлаги в Калининграде

Погода 25 января не способствовала мероприятиям на улице: дождь, ветер… Тем не менее в 14 часов возле памятника Высоцкому в Центральном парке собралось столько народу, сколько здесь не всегда бывает в июле, на день его памяти. И тех, кто отважно выходил на заливаемую и продуваемую импровизированную сцену, публика в капюшонах и под зонтами активно поддерживала, с удовольствием подпевая любимые песни.

Через два часа «центр тяжести» сместился в областную научную библиотеку. Сперва тут состоялось открытие экспозиции «Высоцкий в Калининграде». Как выяснилось, в личных коллекциях калининградцев таилось немало любопытного, связанного с ним. Например, среди фотографий с последних гастролей Высоцкого (которые, как известно, были у нас) представлена целая галерея снимков, доселе мало кому известных. Даже авторство многих из них еще только предстоит попытаться установить.

А в 18 часов в библиотеке начался концерт с участием Владимира Родионова (в 1976-77 годах аккомпанировал Высоцкому на бас-гитаре), и актера Литературного театра Эдуарда Бирюкова. И, пытаясь рассадить гостей, в зал на четвертом этаже несли и несли стулья с других этажей. Но на всех все равно не хватило. Впрочем, судя по их аплодисментам и крикам «браво», те, кто простоял весь концерт, едва ли остались недовольны.

В областной библиотеке открылась экспозиция "Высоцкий в Калининграде".Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

При этом вечером 26 января в библиотеке состоялся еще один концерт, посвященный дню рождения Высоцкого. В нем участвовали очень разные люди, умудренные опытом и совсем юные. Однако ни одно из выступлений не стало проходным – ведь все же было от души. А в зале – снова наблюдался аншлаг!

Вот какой, оказывается, у нас запрос на Высоцкого. А помог ему проявиться новый клуб «Высоцкий в Калининграде», созданный при областной научной библиотеке. Открытый в сентябре 2019-го, он уже стал для многих местом притяжения. И у команды, возглавляет которую Марина Цветкова, на ближайшие месяцы большие планы. Ведь нынешний год – юбилейный: в июне исполнится 40 лет тем самым калининградским гастролям. В общем, следите за афишами.