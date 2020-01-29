15 фактов, которые нужно знать об ЭКО

Современные женщины сталкиваются со многими проблемами, связанными со здоровьем. Невозможность самостоятельно зачать ребенка является одной из наиболее частых. К счастью, наука не стоит на месте и в акушерскую и гинекологическую практику активно внедряются новые методы, позволяющие женщинам забеременеть. Сегодня мы расскажем об основных аспектах ЭКО, которые необходимо знать каждой будущей маме, решившейся на такой шаг.

1. Есть случаи, когда ЭКО – единственная возможность забеременеть и родить здорового ребенка.

К таким случаям относят следующие: - вследствие каких-либо медицинских показаний (внематочная беременность, тяжелые воспалительные процессы) у женщины удалили обе маточные трубы: при отсутствии маточных труб беременность естественным путем невозможна, следовательно, необходимо пройти процедуру ЭКО; - факторы, влияющие на состояние здоровья мужчин: различные хромосомные нарушения, нарушения сперматогенеза, гормональные факторы; - наличие тяжелой генетической патологии у пары. В данном случае, для определения генетического состава эмбриона необходимо провести анализ 46 хромосом и отследить изменения в кариотипе. - также ЭКО может помочь, если у женщины истощены яичники или она находится в менопаузе.

2. У ЭКО есть противопоказания и ограничения. К основным противопоказаниям относят тяжелую соматическую патологию: заболевания сердца, легких, психические нарушения, онкологические заболевания. Исключения составляют случаи, когда заболевание находится в стойкой ремиссии.

3. Процедура возможна в любом возрасте с 18 лет В российском законодательстве процедуру ЭКО возможно проводить с 18 лет. Верхний возрастной порог не ограничен. Но чем старше женщина, тем меньше вероятность забеременеть. Из-за снижения фолликулярного резерва и уменьшения фертильного потенциала, вероятность забеременеть при ЭКО после 40 лет существенно снижается.

Также у ЭКО нет ограничений в количестве процедур. Обычно пациентки проводят ЭКО до получения результата. При этом эмбрионы могут использоваться от первой программы, которые замораживаются и хранятся столько, сколько пожелает пациент.

4. Успех в ЭКО на 50% зависит от мужчины. Обследования перед процедурой ЭКО необходимо пройти как женщине, так и мужчине. Есть много факторов именно в состоянии здоровья мужчины, влияющих на невозможность забеременеть.

5. Короткий протокол ЭКО является самым комфортным для пары. Это максимально щадящая программа, требующая минимальных физических и материальных затрат. При этом у нее практически не бывает осложнений (в том числе гиперстимуляции яичников), и ее предпочитают репродуктологи всего мира. Особенно для женщин с неплохим фолликулярным резервом.

6. До и во время ЭКО необходимо исключить тяжелые физические нагрузки и скорректировать питание. Тяжелая физическая нагрузка и активная половая жизнь в период проведения процедуры ЭКО может привести к созреванию большого количества фолликул и травме яичников. Для поддержания комфортного состояния во время ЭКО необходимо сделать упор на белковую пищу и употребления достаточного количества жидкости.

7. Процедура ЭКО безболезненная. Инъекции при стимуляции могут вызывать небольшой дискомфорт, но не болевые ощущения, а трансвагинальная пункция делается под внутривенным наркозом.

8. Средний процент наступления беременности в результате ЭКО составляет 35-40%. Вероятность наступления беременности вследствие ЭКО зависит от многих аспектов: возраста женщины и ее партнера, качества спермограммы, предшествующих манипуляций с маткой и придатками.

9. Простуда без осложнений не является препятствием. ОРВИ без приема антибиотиков, противовирусных препаратов и осложнений не влияет на качество клеток и на перенос эмбриона.

10. Грамотные репродуктологи рекомендуют переносить только один эмбрион. Для рождения здорового малыша врачи рекомендуют переносить один эмбрион, чтобы снизить риски развития патологии и риск возникновения преждевременных родов.

11. Дети после ЭКО ничем не отличаются от детей, зачатых естественным путем. В физическом развитии и умственном потенциале дети после ЭКО не уступают другим детям.

12. Можно заморозить яйцеклетки «на будущее». При определенных обстоятельствах можно заморозить ооциты.

13. Одинокая женщина также может попасть в программу ЭКО. В этом случае используется донорская сперма, которая проходит тщательное обследование и максимально фертильна.

14. Между ЭКО и кесаревым сечением есть взаимосвязь. Часто женщинам после ЭКО делают кесарево во время родов. Это происходит, потому что их организм уже пережил ни одну операцию, есть спаечный процесс брюшной полости, соматический анамнез.

15. Выбирайте доктора на интуитивном уровне и по рекомендациям. Этот пункт является важным фактором, так как врач может быть очень хорошим и грамотных специалистом, но не подойти паре интуитивно, и паре будет не комфортно с ним работать.

ВАЖНО!

Где сделать ЭКО по полису ОМС (бесплатно)?

Программа ЭКО входит в программу обязательного медицинского страхования. Для получения квоты необходимо обратиться к врачам консультативно-диагностической поликлиники регионального перинатального центра Калининграда. Адрес: улица Комсомольская, 36. Телефоны регистратуры: 27-01-10 (многоканальный), 21-47-11. Время работы: с 8-00 до 20-00, суббота и воскресенье - выходные.

По данным регионального минздрава, за первые полгода 2019 года в Калининградской области выполнено 197 процедур экстракорпорального оплодотворения. Принято 98 родов, на свет появились 117 малышей. Ежегодно число проведенных процедур ЭКО жительницам Калининградской области возрастает. На 2019 год было запланировано 473 процедуры, на эти цели предусмотрено 53,8 миллиона рублей. Для сравнения, в 2018 году выполнено 450 процедур, в 2017-м – 350, в 2016-м – 202.

За период действия программы проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения с 2015 года в регионе родились 564 ребенка.