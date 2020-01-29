2020-01-29T13:39:57+03:00
Общество

Стало известно, почему в последние годы калининградки стали мало рожать

Гостем студии радио "Комсомольская правда" стал ученый-демограф из БФУ имени Канта Геннадий Федоров
Светлана БАРОН
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В Калининградской области общий уровень рождаемости немного выше, чем по Северо-Западу, но ниже общероссийского показателя.В Калининградской области общий уровень рождаемости немного выше, чем по Северо-Западу, но ниже общероссийского показателя.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Ученый-демограф из Калининграда уверен, что обещанная президентом материальная помощь за рождение первенца вызовет новый всплеск рождаемости, несмотря на скепсис в обществе. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» заявил доктор географических наук, профессор БФУ имени Канта Геннадий Федоров.

Демограф: Маткапитал поможет повысить рождаемость, стопроцентная гарантия.

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- Мы по просьбе правительства провели социологический опрос среди калининградских женщин. И подавляющее большинство сказали, что материнский капитал сыграл большую роль в повышении рождаемости. Если по данным 2005 года 100 калининградских женщин за всю жизнь имели 116 детей, то к 2015 году на 100 женщин стало уже 175 детей! Конечно, главный фактор - материнский капитал. Кстати, за последние годы мы снова достигли невысокого уровня: на снижение рождаемости повлияли слухи и обсуждения, что материнский капитал вообще отменят. Сейчас у нас на 100 женщин - 151 ребенок, - рассказал ученый.

В Калининградской области общий уровень рождаемости немного выше, чем по Северо-Западу, но ниже общероссийского показателя. Ведь кроме финансовых стимулов на рождаемость влияет так называемое демографическое поведение (установки на количество детей). Сейчас многодетность не в моде, весь мир вышел на этап перехода к простому воспроизводству - два ребенка на семью.

- Тут дело в том, когда начинать рожать. Если начнете в 30 лет, то второго ребенка, скорее всего, не родите. А если начнете в 20-25, как в советское время было, то уже будешь подумывать и о втором, - отмечает Федоров. - И еще важно: сейчас уровень бесплодия у лиц детородного возраста составляет 16%! При рождении по 10% мальчиков и девочек сейчас рождаются бесплодными. Примерно половина этого бесплодия поддается лечению, но на это надо обращать внимание с самого детства!

Полный эфир о материнском капитале слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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