В Нестеровском районе при ремонте дома XVIII века нашли гравюрное клише с портретом Донелайтиса

На территории Музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды Нестеровского района ремонтируют старый пасторский дом, в котором XVIII веке жил и работал выдающийся литовский поэт. И вот, во время разборки дымовой трубы рабочие нашли необычную металлическую пластину. Присмотрелись, а там вырезано отзеркаленное изображение мужчины и надпись латиницей.

Находку почему-то не отдали музейщикам, а выложили на одном из калининградских форумов для копателей и кладоискателей. Написали, мол, нашли в старинном немецком доме, умолчав, правда, что это было на музейной территории. Комментаторы сразу определили, что это клише для гравюры и посоветовали отдать предмет в Музей Донелайтиса.

Нашлись и желающие купить штамп. К счастью, сделка не состоялась. О клише вовремя узнали сотрудники Историко-художественного музея, к которому относится музей в Чистых Прудах. Они выяснили, что найденное клише хоть и не старинное, но оригинальное, созданное художником-иллюстратором книг Витаутасом Юркунасом (1910-1993).

- Обнаруженное гравюрное клише предположительно было создано в 1955 году. На нем – портрет литовского классика с авторской сигнатурой. Это иллюстрация к книге Донелайтиса «Времена года», которая была выпущена в 1956 году. Год спустя за работу над изданием Витаутаса Юркунаса наградили Государственной премией. А в 1959 году он получил серебряную медаль Лейпцигской книжной ярмарки, - рассказали «Комсомолке» в музее. - Остается загадкой кто, когда и зачем спрятал этот артефакт в доме поэта.

Клише для гравюры с изображением Кристионаса Донелайтиса.Фото: Александр КАТЕРУША

Сейчас сотрудники историко-художественного музея оформляют новый экспонат в фонды на постоянное ответственное хранение. И есть уверенность, что в будущем клише выставят в Чистых Прудах. Предметов, связанных с Кристионасом Донелайтисом, не так уж и много, и найденный штамп займет достойное место в экспозиции.

Пасторский дом закрылся на ремонт в октябре 2019 года. Капитальный ремонт затронет оба здания музейного комплекса и продлится до 2021 года. Сегодня для посещения доступно только здание кирхи.

Реконструкция Музея Кристионаса Донелайтиса проходит в рамках международного проекта «Культурное наследие в приграничном регионе - для туризма и сотрудничества».

СПРАВКА «КП»

В пасторском доме жил и писал стихи выдающийся литовский поэт XVIII века, основоположник реалистического направления в литовской литературе Кристионас Донелайтис (1714-1780).

Вместо обветшавшей кирхи он построил в 1756 г. новую каменную, перестроил здание пасторского дома, построил на свои средства дом для пасторских вдов (он не сохранился, остался только фундамент) и новую школу. Своими проповедями на литовском языке Донелайтис вселял веру в будущее.

В 1964 г. здание бывшей лютеранской кирхи было отреставрировано.

14 июня 1979 года были перезахоронены останки поэта в крипте реставрированной кирхи.

11 октября 1979 года под сводами кирхи был открыт Мемориальный музей Донелайтиса.

Домик пастора, вошедший в мемориальный комплекс музея, оставался жилым до начала 80-х годов (по некоторым данным в нем жили шесть семей). В 1998 его отреставрировали.