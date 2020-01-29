В смерти 15-летней школьницы из Гусева, которую «швыряли из больницы в больницу» обвинили врача

Заведующему нейрохирургическим отделением Детской областной больницы Петру Литвиненко предъявлено обвинение по уголовному делу, возбужденному после смерти 15-летней пациентки в приемном покое психиатрической клиники в Прибрежном. Напомним, жительница Гусева Ангелина Разинькова умерла 21 февраля 2019 года в приемном покое психиатрической больницы в поселке Прибрежный. Вина медиков в гибели юной пациентки была очевидна. Ребенка возили из больницы в больницу целый день. Сначала девочку обследовали в стационаре ДОБ, откуда направили в психиатрическую больницу на улице Невского, а затем в Прибрежный. Правильный диагноз был поставлен лишь после смерти.

В следственном управлении Следственного комитета по Калининградской области информацию по данному поводу не комментируют. Но нам удалось пообщаться с адвокатом мамы погибшей девочки Оксаны Мартиновской. Ольга Тонких сообщила «Комсомолке», что врачу ДОБ Петру Литвиненко инкриминируют преступление по части 2 пункт В статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».

- Уголовное дело было возбуждено еще 1 марта 2019 года. А 28 января заведующему нейрохирургическим отделением предъявили обвинение, - сообщила Тонких. - Дело расследуется, по результатам проведенных экспертиз и заключений будет принято процессуальное решение. Но если обвинение уже предъявлено, значит в деле есть доказательства вины Петра Литвиненко. Полагаю, что уголовное дело будет направлено в суд.

Петр Литвиненко осматривает пациента.Фото: Правительство Калининградской области

Статьей 238 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период от года до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет и штрафа.

Отметим, что по данным следствия, причиной смерти Ангелины Разиньковой стала сердечная недостаточность. В свое время ситуацию с гибелью школьницы прокомментировал губернатор Антон Алиханов. Отвечая на вопрос одного из пользователей в Инстаграме, глава региона написал: «Ситуацию уже разбирают, наказание последует».

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