2020-01-29T17:43:47+03:00
Общество

В смерти 15-летней школьницы из Гусева, которую «швыряли из больницы в больницу» обвинили врача

Петру Литвиненко может грозить крупный штраф, исправительные работы или тюремный срок
Ольга Гончарова
Поделиться:
Ангелина Разинькова скончалась в конце февраля прошлого года.Ангелина Разинькова скончалась в конце февраля прошлого года.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Заведующему нейрохирургическим отделением Детской областной больницы Петру Литвиненко предъявлено обвинение по уголовному делу, возбужденному после смерти 15-летней пациентки в приемном покое психиатрической клиники в Прибрежном. Напомним, жительница Гусева Ангелина Разинькова умерла 21 февраля 2019 года в приемном покое психиатрической больницы в поселке Прибрежный. Вина медиков в гибели юной пациентки была очевидна. Ребенка возили из больницы в больницу целый день. Сначала девочку обследовали в стационаре ДОБ, откуда направили в психиатрическую больницу на улице Невского, а затем в Прибрежный. Правильный диагноз был поставлен лишь после смерти.

В следственном управлении Следственного комитета по Калининградской области информацию по данному поводу не комментируют. Но нам удалось пообщаться с адвокатом мамы погибшей девочки Оксаны Мартиновской. Ольга Тонких сообщила «Комсомолке», что врачу ДОБ Петру Литвиненко инкриминируют преступление по части 2 пункт В статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».

- Уголовное дело было возбуждено еще 1 марта 2019 года. А 28 января заведующему нейрохирургическим отделением предъявили обвинение, - сообщила Тонких. - Дело расследуется, по результатам проведенных экспертиз и заключений будет принято процессуальное решение. Но если обвинение уже предъявлено, значит в деле есть доказательства вины Петра Литвиненко. Полагаю, что уголовное дело будет направлено в суд.

Петр Литвиненко осматривает пациента. Фото: Правительство Калининградской области

Петр Литвиненко осматривает пациента.Фото: Правительство Калининградской области

Статьей 238 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период от года до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет и штрафа.

Отметим, что по данным следствия, причиной смерти Ангелины Разиньковой стала сердечная недостаточность. В свое время ситуацию с гибелью школьницы прокомментировал губернатор Антон Алиханов. Отвечая на вопрос одного из пользователей в Инстаграме, глава региона написал: «Ситуацию уже разбирают, наказание последует».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угасла на глазах у матери: школьницу из Гусева возили из больницы в больницу, пока она не умерла

Смерть школьницы из Гусева Ангелины Разиньковой не может оставить равнодушным. Как так получилось, что ребенок в 21 веке погиб «под наблюдением» врачей?! А фактически был оставлен без помощи, несмотря на тяжелейшее состояние. Народ гудит и возмущается! Мама девочки Оксана Мартиновская, после похорон любимого ребенка, нашла в себе силы поговорить с «Комсомолкой» и рассказала страшную историю гибели дочери (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Трансплантолог Каабак о возобновлении уголовного дела против него: «Сроки давности уже давно вышли, но мы против закрытия расследования»
С 2016 года СК РФ расследуются обстоятельства смерти 16-летнего пациента, мать которого сама отказалась от лечения в центре хирургии имени Петрова, а потом и вообще от диализа в больнице по месту жительства [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Калининграде пропал 7-летний мальчик
Калининградец украл телевизор во время разгрузки товара
Калининградские спортсмены завоевали три медали чемпионата Северо-Запада по бальным танцам
Правительство: Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Калининградской области не зарегистрировано
Житель Краснознаменска незаконно спилил три березы на территории парка
Сотрудника калининградской больницы оштрафовали на 50 тысяч за махинации с закупками средстве дезинфекции
В Гусеве и Черняховске прошли сплошные проверки пассажирских автобусов
На реставрацию пушек у Форта №5 потратят более 1 млн рублей
В Калининграде двух офицеров Балтфлота осудили за хищение топлива
У калининградцев на границе изъяли 177 кг польских и литовских продуктов
Детеныша муравьеда в Калининградском зоопарке переселят в зимний павильон
В 2019 году в Калининграде закрыли шесть угольных котельных
Анна Семенович поддержала сбор средств для лечения Миланы Семеньковой из Калининграда
Калининградец установил знакомой мобильное приложение банка и украл 80 тысяч со счета
В Калининграде пройдет патриотическая акция «100 дней до Победы»
В Калининграде изменится порядок проезда транспорта на перекрестке с ул. Киевской
Область выделяет Калининграду 318 млн рублей на ремонт улицы Катина
В Нестерове мужчина воткнул ножницы в бедро сожительницы
На ул. Двинской в Калининграде в лобовом столкновении пострадал водитель «Опеля»
Региональные власти приобрели для онкобольных лекарства на 170 млн рублей
Власти Калининграда выделяют 6 млн рублей на вырубку деревьев
Жительницу Гурьевска будут судить за дачу взятки полицейскому
В Калининграде осудили срочника, по вине которого БМП опрокинулась в овраг
В Гурьевске задержали гастарбайтера с поддельной миграционной картой