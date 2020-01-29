Рубил елки в детсадах, открывал фонтаны в декабре: чем за девять лет прославился экс-мэр Советска Николай Воищев

В среду 29 января мэр Советска Николай Воищев заявил депутатам окружного совета об уходе в отставку. Официальный аккаунт сити-менеджера с самого утра молчал (последней публикацией там был анонс третьей игры советской лиги КВН), с журналистами он также общаться отказывался. Не отвечал глава и на звонки корреспондента «Комсомолки», однако вскоре прислал короткое сообщение: «Я счастлив, что свободен и могу воспитывать шестерых детей».

Помощник Воищева Игорь Изотов также не стал распространяться о причинах ухода.

- Все подробности будут позже, - сообщил Изотов. – Думаю, того, что сказал Николай Николаевич достаточно. Давайте хотя бы из уважения к нему больше ничего писать не будем.

Вот-вот и эту елку у детсада "Аленка" снесут.Фото: СОЦСЕТИ

О причинах поступка не знают (по крайней мере, говорят, что не знают) и в правительстве области. Однако пресс-секретарь Дмитрий Лысков сообщил, что заявление, написанное по собственному желанию, от Воищева получили сегодня. И подписали.

На своем посту мэр второго по величине города Калининградской области просидел 9 лет и запомнился множеством чудачеств. Причем некоторые из них, благодаря соцсетям (в фейсбуке Николай Воищев зарегистрировался весной 2017 года), стали не только муниципальным, но и федеральным достоянием.

В декабре 2017 года, когда на улице лежал снег и подмораживало, Николай Воищев объявил, что собирается запустить в городе новый фонтан. Когда кто-то из подписчиков спросил мэра, будет ли на открытии музыка, он ответил: «И музыка и танцы! Все будет!» И действительно, было все. В том числе и первая федеральная слава.

Торжественное открытие парковки в Советске.Фото: СОЦСЕТИ

Инфоповоды в декабре 2017-го пошли кучно. Так, главной новогодней елкой Советска с легкой руки Николая Воищева стало дерево, срубленное в детском саду.

Надо сказать, что традиция украшать центр города отобранными у детей елками прижилась, потому что в декабре 2018 года чиновники отправили лесорубов уже в детский сад «Аленушка». Елку, «угрожавшую безопасности» детсадовцев, срубили под самый корешок, а региональные и федеральные новостные порталы в очередной раз подивились находчивости советского сити-менеджера.

Тренд декабрьского открытия фонтанов также был поддержан. В конце 2019 года на набережной реки Неман Николай Воищев в присутствии гостей пустил подземную струю и в очередной раз вошел в историю.

Судя по всему, бешеная активность Николая Воищева просыпалась именно перед Новым годом. Так, в декабре 2017 года на улице Тимирязева в Советске с помпой открыли автомобильную парковку на месте сноса нескольких домов довоенной постройки. На радостях власти устроили там танцы школьников и выставку ретро-автомобилей. Был, конечно, и Дед Мороз, и десятки репостов.

Бассейн в доме Николая Воищева.Фото: оперативная съемка

Успел Николай Воищев за время своей работы побывать и фигурантом уголовного дела. Возбуждено оно было в начале июля 2018 года (мэра подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями). Тогда же, в июле, в его особняке на улице Тильзитской ФСБ и Следственный комитет провели обыск, после которого в сеть попали и фотографии кричащих интерьеров мэрского дома.

Далее, в январе 2019-го, Воищеву предъявили обвинение. Но уже в ноябре стало известно, что уголовное дело против сити-менеджера прекратили, и история с продажей самому себе крупного участка земли за 63,6 тысячи рублей благополучно завершилась.

Что же касается слухов об отставке, то они ходили уже давно. Летом прошлого года Николаю Воищеву даже пришлось опровергать бродившие в интернете сообщения: «В соцсетях говорят, что якобы я написал заявление на увольнение с должности главы администрации Советского городского округа. Вынужден огорчить неравнодушных к моей персоне злопыхателей – я работаю и буду работать во благо любимого города и его жителей».

Где теперь будет работать Николай Николаевич, вероятно, скоро будет ясно.