Калининградец просверлил отверстие в газопроводе и взорвал соседей

В 2012 году квартиру калининградца отключили из-за долгов от газа. К октябрю 2017 года горожанин, так и не сумев рассчитаться с долгами, решил самостоятельно газифицировать свое жилище. Для этого он просто… просверлил отверстие в газовой трубе, из-за чего начала происходить утечка газа.

Испугавшись того, что может произойти авария, а также того, что он может быть привлечен к ответственности, мужчина решил не вызывать аварийную газовую службу, а самостоятельно принялся устранять утечку подручными средствами, коими оказались акриловый герметик и пакля. Запах газа в его квартире действительно пропал, но совсем не надолго.

«Спустя 40 минут в квартире соседей сверху произошло воспламенение и взрыв, причиной которого явилось попадание газа. В результате взрыва жильцы получили ожоги головы, шеи, лица груди и спины, причинившие вред здоровья легкой (у мужчины) и средней (у женщины) степени тяжести», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Взрывом также было повреждено общедомовое имущество, в том числе междуэтажные перекрытия, полы, кровля для восстановления которого потрачено более 160 тысяч рублей и причинен имущественный вред соседям на сумму 258 тысяч рублей, взысканный ими в гражданском порядке.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Повреждение газопровода, которое повлекло нарушение его нормальной работы из корыстных побуждений, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия». Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Также в рамках уголовного дела прокурор заявил иск о взыскании с обвиняемого в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования стоимости лечения потерпевших.