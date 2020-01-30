2020-01-30T10:14:04+03:00
Общество

Наши профессии - ваше достойное будущее!

Прибалтийский судостроительный техникум - это современная образовательная организация, где готовят квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для судостроительной, машиностроительной отраслей и электроэнергетики
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Студенты впервые прошли практику на барке «Седов»Студенты впервые прошли практику на барке «Седов»
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По запросу работодателей в 2019 году открыты новые направления: «почтовая связь», «техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования». Ресурсный центр судостроения техникума является базовой площадкой в регионе по подготовке специалистов по компетенции «Сварочные технологии» по стандартам Worldskills.

Более 30 образовательных программ профессионального обучения техникума интересны и взрослому населению: лицам предпенсионного возраста, безработным гражданам и гражданам, желающим повысить свою квалификацию или приобрести новую профессию.

На площадке Прибалтийского судостроительного техникума с 2018 года реализуется проект Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по профориентации «Билет в будущее» для учащихся 6-11-х классов, в рамках которого проводятся встречи с экспертами, профориентационные экскурсии, профессиональные пробы.

На фестивале профессий «Билет в будущее» техникум представил компетенции «Электромонтаж» и «Сборка корпусов металлических судов». В 2019 году в рамках проекта «Сетевая профориентационная школа «Ориентир-2019» при поддержке Фонда Президентских грантов прошли Форум «Профессии и технологии XXI века» и Сетевая профориентационная школа «Ориентир-2019».

2019 году 22 студента пополнили ряды «Юнармии»

2019 году 22 студента пополнили ряды «Юнармии»

Развитию у обучающихся профориентационных компетенций способствуют и программы «Профессиональные пробы» для учащихся 8-х классов, «Моя первая профессия» для девятиклассников, «Колледж-класс» для обучающихся 10-11-х классов. С 2018 года в рамках регионального проекта по модели «Колледж-класс» в техникуме в течение 1 года и 5 месяцев обучаются старшеклассники школ города и области по направлениям: «Оператор связи», «Слесарь-монтажник судовой», «Электромонтажник судовой». После успешного освоения данных программ и сдачи квалификационного экзамена ребята получат свидетельство по профессии рабочего должности служащего.

Для студентов техникума с 2016 года совместно с ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» на малом факультете судостроения и энергетики реализуется программа непрерывного образования. По завершении программ довузовской подготовки выпускники поступают в вуз на бюджетные места.

С 2016 года с АО «ПСЗ «Янтарь» заключены договоры на целевое обучение на подготовку кадров по направлению «Судостроение». Студенты техникума проходят производственную практику с последующим трудоустройством на ведущих предприятиях области: ООО СРП «Преголь», ОАО «Калининградский морской торговый порт», ОКБ «Факел», ООО «Кливер», ООО «Система Нефть и Газ Балтия», «Автотор Холдинг», «Почта России». В 2018 году студенты впервые проходили производственную практику на барке «Седов».

С 2018 года наши лучшие выпускники (механики, слесари и сварщики) проходят службу в рядах Вооруженных сил РФ в научно-производственной роте на АО «ПСЗ «Янтарь», строят корабли для Военно-морского флота России.

Студенты техникума ежегодно становятся победителями и призерами заводских, региональных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства. Кроме того, у каждого студента во время учебы есть возможность реализовать себя в различных социальных ролях - студент, волонтер, спортсмен, стажер.

Волонтеры техникума проводят благотворительные ярмарки, сопровождают значимые региональные события, помогают Дому ветеранов, приютам для бездомных животных. В 2019 году 22 студента приняты в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Любовь к профессии, к земле, где родился, живешь и учишься, начинается здесь - в Прибалтийском судостроительном техникуме!

Еще больше информации:

http://sudoteh

vk.com/sudoteh

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ИСТОЧНИК KP.RU

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