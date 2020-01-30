Анатолий Вассерман: «Всем взрослым нужно перечитать книги про Незнайку»

Интеллектуал, публицист и коллекционер оружия Анатолий Вассерман стал специальным гостем финала международного математического конкурса «Я решаю!», побывал в Гусеве, где посетил инновационный кластер «Технополис GS». Нашел время и для разговора с корреспондентом «Комсомолки».

Об эпидемии гриппа

- Анатолий Александрович, вы, когда к нам летели, в аэропорту много людей в медицинских масках видели? Все-таки, народ волнуется из-за китайского вируса.

- Не видел вообще ни одного человека. Вероятно, считается, что до нас этот вирус еще не долетел.

- Говорят, история с этим гриппом раздута и не так страшен черт, как его малюют?

- Пока трудно что-то сказать. С одной стороны, действительно, пока умирали только люди из очевидных групп риска - преклонного возраста и со множеством дополнительных болезней. Но пока статистика заболевания слишком мала, чтобы можно было что-то достоверно оценить. Поэтому, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть.

- Как насчет версии, по которой это все - проделки фармацевтических компаний?

- Не-ет! Фармацевтическим компаниям других забот хватает. Они, во-первых, постоянно разрабатывают все новые лекарства для старых болезней. Просто потому что у каждого лекарства есть довольно много побочных эффектов. Во-вторых, они, конечно, очень охотно рекламируют новые болезни. Но именно рекламируют, а не создают.

- Человечество вообще готово к подобным вызовам?

- Конечно, есть проблемы, с которыми мы не в состоянии справиться. Но с другой стороны, эти проблемы указывают нам, в каком направлении стоит поработать дополнительно, и таким образом мы постепенно усиливаемся. Как ни странно, сами болезни тоже совершенствуются. Например, пандемия «испанки», разразившаяся в конце Первой мировой, убила в несколько раз больше народу, чем сама эта война. Но последующие версии вируса этого гриппа намного менее опасны. И если сначала он убивал каждого десятого заболевшего, то сейчас грипп убивает каждого тысячного. Потому, что более опасные его разновидности не успевают передаваться от больного достаточно большому числу людей. Это относится не только к гриппу. Так что, процесс эволюции работает и в нашу пользу.

- Люди умирают, множество заболевших, но находятся те, кто над этим шутит и запускает приколы в интернете. Это что?

- Это оптимизм. Черный юмор был популярен, еще когда я был ребенком, и думаю, за многие века до моего появления. Если помните пушкинский «Пир во время чумы», там очень четко выражено такое отношение к смертельной опасности. Если ее нельзя избежать, то можно хотя бы над нею посмеяться. По принципу «Смелый умирает один раз, а трус – тысячу раз». Такой черный юмор - одна из примет того, что мы не запуганы до смерти.

О физиках и лириках

- В Гусеве вы проводили «Свою игру» для молодых математиков. Может ли математик засыпаться на вопросах, например, про искусство? В разделение на физиков и лириков верите?

- Верю в том плане, что у людей бывают очень разные сферы деятельности и сферы интересов. Если вы на каком-то направлении специализируетесь, то у вас поневоле останется меньше сил на деятельность по другим. С другой стороны физические и лирические навыки и характер взаимодополняются. Из одесской физико-математической школы №116 вышли сотни талантливых актеров, певцов, поэтов. Очень многие мои знакомые из этой школы – барды. Аналогично в одесской музыкальной школе имени Столярского (кстати, одной из лучших в России за всю ее историю) полный курс точных наук преподавали ничуть не хуже, чем в общеобразовательных.

- Как у вас с математикой? Калькулятором пользуетесь?

- Иногда пользуюсь. Но чаще считаю в уме.

- А что в вас от лириков?

- Навыки рифмовать - я написал за свою жизнь сотни рифмованных текстов, в том числе два стихотворения и несколько переводов. Еще умение более-менее к месту шутить, что бывает полезно в публицистике, которой занимаюсь уже почти три десятилетия.

О книгах - полезных и вредных

- Среди множества прочитанных вами книг были вредные ну или, по крайней мере, не полезные?

- Были. Например, книги Фридриха Августовича фон Хайека (австрийский экономист и политический философ, сторонник экономического либерализма и свободного рынка – Ред.), прочитанные мною в 1990 году, втолкнули меня в тоталитарную секту либералов, и мне с большим трудом удалось выкарабкаться из нее лет через 15. Правда, многое в этих книгах я до сих пор считаю верным. Как известно, хорошая ложь содержит примерно 9/10 правды.

- Назовите три книги, которые перед школой должен прочитать каждый ребенок?

- До сих пор не утратили актуальность все три тома Незнайки. Должен заметить, что тот капитализм, который у нас начали с энтузиазмом строить в 90-е годы, практически полностью скопирован с книги «Незнайка на Луне», и последствия такого капитализма там тоже указаны совершенно адекватно. Что касается «Незнайки в Солнечном городе», где описан коммунизм, там, конечно, есть что дорабатывать. Ну а первая книга о Незнайке, где общество более-менее социалистическое - это то, к чему мы вернемся примерно через десятилетие. Если не изменится нынешняя скорость развития мирового компьютерного парка, то к концу 2020-х годов накопится вычислительная мощность, достаточная для управления всем мировым производством как единым целым. А это неизбежно влечет за собой то, что мы называем социализмом. Так что эти три книги стоит прочесть всем детям, да и взрослым тоже, если они их забыли.

О макулатуре

- В Калининграде с 1 февраля запускают раздельный сбор мусора. Старые книги не принимают. Куда их девать людям?

- Если это просто морально устаревшие книги, то их можно отправлять если не в макулатуру, то на подставки под мебель. Если книга устарела физически, но содержательно сохраняет смысл, то из таких стоит создавать библиотеки.. Кроме того, сейчас довольно активно развивается буккроссинг, то есть передача прочитанных книг другим читателям. В общем, для хорошей книги всегда найдется возможность. Хотя я сейчас в своей личной библиотеке вынужден постепенно отказываться от бумажных книг и заменять их цифровыми. Договорился с соседней гимназией, что бумажные книги отдаю им. Если захотят, пусть выкидывают – у меня рука не поднимается.

- А вы в советские годы сдавали макулатуру, бутылки?

- Да. Тогда такая возможность была, и ею активно пользовались очень многие.

- Удивительно, что сейчас этого массово нет. Казалось бы, и заработать на этом можно…

- Существенно ужесточились требования к качеству бутылок. И повторное их использование возможно в значительно меньшем объеме, чем раньше. Так что тут практически неизбежен отказ от их сбора. А макулатуры в офисах сейчас накапливается столько, что на этом фоне сбор бытовой макулатуры уже не окупается. Тут причины чисто экономические.

О шутках и жилете

- В интернете много шуток о вас. Например, Вассерман прячет под бородой USB-разъем для зарядки телефона или когда Анатолий Вассерман расчесывает бороду, вырабатывается столько статического электричества, сколько дает средняя АЭС. Вам они нравятся?

- Эти мне понравились. К шуткам я отношусь одобрительно. А более всего мне нравится шутка «Анатолий Вассерман не знает, что значат слова «Анатолий Вассерман не знает».

- Анатолий, заметил, вы почти не носите свою знаменитую жилетку. Вы и сейчас не в ней.

- Сейчас я не в ней, потому что значительная часть того, что я с собой ношу, не вписывается в требования авиационной безопасности. Мне пришлось бы в лучшем случае сдавать это в багаж, а потом гадать, полетит ли он в одном со мною направлении. А поскольку прибыл я очень ненадолго, то жилет и большую часть железа, навешанного обычно на брюки, просто оставил дома. Из жилетных карманов в брючные переложил, например, паспорт и запасную гарнитуру для телефона. И взял несколько банковских карт. Если деньги есть, то большую часть нужных вещей достать несложно. В Москве, или когда я куда-то направляюсь поездом, езжу в полной комплектации. Сейчас у меня брюки с полным комплектом обвеса тянут примерно на 9 кило, жилет - 7,5 кило, ну и еще куртка с книгами, засунутыми в карманы, килограмма на 3-4.

- Не болит спина все это таскать?

- Бывало. Но в 2013 году я купил доску Евминова (приспособление для занятий от боли в позвоночнике – Ред.). Причем я тогда жил на два дома – в Москве и Одессе – и купил две доски. В Одессе она тогда стоила примерно 200 долларов, а в Москве примерно 400. Но сейчас она и в Москве дешевле 200 стоит. Так вот, время от времени приходится висеть на этой доске и растягивать позвоночник.

Об оружии – холодном и огнестрельном

- Знаю, что дома у вас имеются и небольшие коллекции японских мячей, макетов другого оружия. Они пополняются?

- За последние полгода купил две единицы боевого оружия, переделанного для стрельбы холостыми патронами: чешский пистолет-пулемет образца 1947 года и советский ППШ. Коллекция «холодняка» (это все макеты) пополняется редко, поскольку этим я интересуюсь далеко не так, как огнестрельным оружием.

- Откуда такая любовь к «огнестрелу»?

- С детства. Не помню, по каким причинам она возникла. Но во-первых, человеку свойственно искать способы усилиться. Во-вторых, «огнестрел» - это еще и очень высокая концентрация инженерной мысли в расчете на единицу массы конструкции. К сожалению, мои собственные разработки по этой части пока не подхвачены промышленностью. Ими многие интересовались, но вот всерьез их проработать не удается. Но в любом случае я уже сообщил о них достаточному количеству умных людей, чтобы если со мной что случится, было кому ими заняться. Речь идет о разработке принципиальных схем основных узлов оружия. Они годятся в самых разных конструкциях.