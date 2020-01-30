Если нелегальную торговлю нельзя победить, ее надо узаконить

В русских народных сказках Иван-богатырь сражается со Змеем Горынычем на Калиновом мосту. Срубает одну огнедышащую голову, на ее месте вырастает другая. Срубает другую, на ее месте третья. И так далее до бесконечности. Хотя в сказке конец все-таки был, Иван, если правильно помню, срубив очередную голову, посыпал обрубок солью или святой землей, и голова больше не выросла. Победа.

Ситуация с нелегальными торговыми точками в Калининграде сложнее, хоть и в общих чертах похожа на историю на Калиновом мосту. Чиновники совместно с полицией убирают точку по продаже узбекских лепешек, на следующий день она снова стоит. "Громят" столы с польскими яствами в арке на Ленпроспекте, наутро - новые столы и свежие сосиски, только что из "Бедронки". В прошлом году с нелегальной торговлей начали бороться более жестко и целенаправленно: в мэрии появился даже специальный отдел. И что вы думаете? Голова снова выросла! Возле Центрального рынка по-прежнему торгуют очками, перчатками и лепешками, под аркой - польской санкционкой. Кажется, даже больше таких нелегальных точек стало. Относительно новая появилась, например, на Северном вокзале - в еще одной арке, которая соединяет собственно территорию вокзала с улицей Гаражной. И ладно бы какая-нибудь симпатичная торговая точка выросла, типа стилизованной кофейной чашки, так нет - обычный трейлер на колесиках, в котором продают кофе.

Все это красноречиво показывает, что борьба с нелегалами по сути бесполезна. Действительно, не в тюрьму же их сажать. Поэтому мэрии стоило бы задуматься, как все это дело легализовать - чтобы не просто бегать за торговцами, а собирать налоги, сборы и арендную плату. Заплатил - стоишь торгуешь, нет - до свидания. А контроль за исполнением поручения доверить тем, кто из торговцев заплатил (при полной поддержке правоохранительных органов, разумеется). Думаю, они не позволят своим более ушлым коллегам заниматься бесплатно тем, за что они вынуждены платить из своего кармана.

Но тут есть еще одна проблема - уродливые палатки и торговые развалы здорово портят городскую среду. Все эти фургоны из 90-х (а их до сих пор полно) давно пора отправить на свалку истории. Калининград во всем должен быть прекрасен. Поэтому за оригинальные дизайнерские решения по поводу торговых точек можно даже временно освобождать от арендной платы или как-то премировать, чтобы у торговцев был стимул думать не только о своих барышах, но и об эстетических чувствах проходящих мимо пешеходов. Так же поступать и с теми, кто торгует, например, солнцезащитными очками на открытом воздухе. Поскольку помещений у них нет, продавцы сами должны выглядеть так, чтобы радовать и туристов, и аборигенов. Я бы, например, ввел специальную униформу для этих людей, отражающую особенности нашего замечательного Калининграда. Сразу вспоминаются почему-то очаровательные барабанщицы, открывающие каждый год День города, но это необязательно. Можно еще что-нибудь придумать. Главное, чтобы выглядело все красиво и оригинально. Чтобы туристы, вернувшись в родную Пермь, рассказывали тем, кто к нам еще только собирается:

- Знаете, в Калининграде очень элегантно решили проблему нелегальной торговли. Нам буквально пришлось купить два зонта, три пары очков и пять килограммов польских сосисок.

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Во вторник в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев признался, что количество несанкционированной торговли на городских улицах, несмотря на борьбу с ней, только увеличилось. Кроме того, Чернышев заметил, что сотрудники комитета начали изымать у продавцов средства их торговли. Подробнее об этом чиновник рассказал уже после заседания (ПОДРОБНЕЕ).