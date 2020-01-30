2020-01-30T19:04:42+03:00
Общество

«Работы никто не останавливал»: почему из исторической усадьбы на улице Ленинградской вместе с крышей исчезли строители

«Комсомолка» выяснила, для чего подрядчик раскрыл крышу перед началом зимы, и когда объект будет сдан
Иван МАРКОВ
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Без крыши здание на улице Ленинградской выглядит жалко.Без крыши здание на улице Ленинградской выглядит жалко.Фото: Иван МАРКОВ
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Раскрыли крышу, и начались дожди

О демонтажных работах в усадьбе довоенной постройки на улице Ленинградской, в которой до начала нулевых располагался детский сад, «Комсомолка» уже писала осенью 2018 года. После этого летом 2019 года вокруг усадьбы появились строительные леса, и на территорию заехала тяжелая техника. Из всех окон были к этому моменту выставлены рамы, демонтирована крыша, сломаны перекрытия, срезаны батареи. Но в январе 2020-го наступило затишье.

Зима выдалась дождливой, а потому у калининградцев возник вопрос: куда подевались строители, и будут ли продолжены работы, а также почему вдруг раскрыть крышу у здания-памятника решили перед началом зимы, хотя такие работы обычно проводятся летом.

«Мы скоро начнем монтаж»

В четверг 30 января корреспондент «Комсомолки» прибыл проверить, есть ли на стройке кто живой. Оказалось, что на объекте находились люди, правда, они не были рабочими.

- Пустить на территорию не можем, хозяин запретил, - виновато улыбнулся начальник охраны, которого подозвал рослый парень в камуфляже. – Там вон номер на табличке есть, вы со всеми вопросами туда обращайтесь.

Начальник охраны также уверил, что работы никто не останавливал. По его словам, на объекте выполнена одна их часть, и скоро подрядчик - компания «Информация, строительство и проектирование» - перейдет ко второму этапу.

Подтвердил это и ответственный представитель заказчика - «Центра развития межличностных коммуникаций» - Валерий Фомченков (заместитель руководителя калининградского представительства), чей телефон указан на паспорте объекта.

- Там все грамотно делается, - заявил Фомченков. – Мы уже и раньше говорили, что идет приспособление под современное использование. Есть проект, и все работы выполняются в соответствии с ним.

Здание на Ленинградской обещают превратить в "игрушку". Фото: Иван МАРКОВ

Здание на Ленинградской обещают превратить в "игрушку".Фото: Иван МАРКОВ

- Демонтаж кровли также был в проекте?

- Конечно, - отреагировал представитель заказчика. - Вы, наверное, заметили, что рабочие залили верхний армопояс, чтобы стены укрепить. Следующий этап – монтажные работы. Будет и кровля с черепицей. Все, как положено. Вы же понимаете, что поставить новую кровлю, не разбирая старую, невозможно.

- Геометрия кровли сохранится?

- Само собой, - успокоил Фомченков. – Мы также проводили укрепление фундамента. Укреплялся и верх, и них стен, иначе бы они у нас потрескались и «уехали».

- С объектами культурного наследия в Калининграде и области обычно много проблем. Тут сталкивались с чем-то подобным?

- То, что для неспециалиста проблема, для специалиста – задача, с которой он успешно справляется. Стены этой виллы уже сто лет отстояли, и их усиление шло, по сути, микрошажками. Вы же знаете, что работа по восстановлению исторических зданий сильно отличается от обычной стройки. Конкретно тут все восстанавливается по кусочкам, осторожно и внимательно.

Здание на Ленинградской: вид сбоку. Фото: Иван МАРКОВ

Здание на Ленинградской: вид сбоку.Фото: Иван МАРКОВ

Когда усадьбу восстановят

Конкретную дату окончания восстановительных работ Валерий Фомченков назвать затруднился (на паспорте объекта эта дата также не обозначена).

- Нам хотелось бы, чтобы все было закончено уже в 2020 году. Думаю, мы в этом году и постараемся это сделать. Кровлю точно сделаем. Но надо понимать, что мы постоянно сталкиваемся со сложностями, которые оттягивают срок сдачи. С одним только фундаментом мы очень долго провозились, потому что его по объективным причинам нельзя было сделать быстро. Однозначно могу сказать, что исторический облик здания будет сохранен.

На несколько вопросов Фомченков не смог ответить. По его словам, до сих пор не известно будущее назначение здания, но «скорее всего, это будет общественное учреждение» (напомним, ранее сообщалось, что туда вернется детский сад). Не раскрывается и объем средств, затраченных на восстановление объекта.

Напомним, до сентября 2002 года в здании виллы располагался детский сад №13, принадлежавший компании «Янтарьэнерго». Собственником было объявлено, что учреждение закрывается на ремонт, но работы так никто и не начал. Работы по его восстановлению здания не были начаты и в конце нулевых. Летом 2017 года усадьба никем не охранялась, и в ней произошел пожар: выгорел второй этаж и чердак.

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Еще в конце прошлой недели калининградцы, живущие в районе Верхнего озера опубликовали в соцсетях несколько тревожных сообщений. По их словам, рядом с бывшим детским садом на набережной (дом №12 на Ленинградской улице) появились рабочие, которые спиливают старинный кованый забор, вырубают растительность вокруг здания и что-то крушат внутри. Конечно, первая версия появилась довольно быстро – дом ломают. К тому же, известно было, что в середине июня прошлого года часть помещений второго этажа здания, а также чердак выгорели изнутри (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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