За стадионом вырос целый город: в правительстве рассказали о грандиозной застройке Октябрьского острова

Калининградцы, которые бывают на Октябрьском острове, обратили внимание, что строительство новых объектов около нового стадиона идет стахановскими темпами. Накануне в региональном правительстве рассказали, что конкретно там строится и когда будет готово.

Школы, концертные залы и общежитие

По информации пресс-службы правительства, сейчас завершается возведение зданий на «восточной площадке». Здесь расположатся учебные корпуса Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории П.И.Чайковского (ЦМШ) с концертными залами и интернатами. Также в комплекс входит общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном и общежитие для студентов. Преподаватели, артисты и другие специалисты кластера будут обеспечены жильем.

Застройка Октябрьского острова в Калининграде.Фото: Эдуард Молчанов

- Готовность этих объектов составляет 42%, ежедневно на объекте работают около 1 300 человек, - сообщила посетившая Калининград президент фонда «Национальное культурное наследие» Наталья Волынская. - На корпусах интернатов, где будут жить воспитанники хореографической академии и музыкальной школы, уже начинаются фасадные работы.

По ее словам, все строительно-монтажные и отделочные мероприятия будут завершены к середине июля, чтобы образовательный комплекс начал работу уже с 1 сентября.

Застройка Октябрьского острова в Калининграде.Фото: Эдуард Молчанов

Большой театр на воде

Кроме "восточной" осваивается и "западная" площадка - за стадионом, если смотреть в сторону Гвардейска. Здесь строятся музейный комплекс Третьяковской галереи, филиал Большого театра, Российский Государственный Институт Сценических Искусств (РГИСИ). В правительстве подчеркивают: все объекты будут вписаны в парковую зону, которая станет местом отдыха для горожан и туристов.

- Пространство между театром и музейным комплексом решено сделать таким образом, чтобы предоставить максимум возможностей для проведения мероприятий на воздухе, – это открытые площадки, рекреационные зоны, амфитеатры и террасы. Также предусмотрены пространства для лекториев, концертов, встреч, кинопоказов, - говорят в пресс-службе.

Застройка Октябрьского острова в Калининграде.Фото: Эдуард Молчанов

На "западной" площадке работы только начинаются. О сроках их окончания пока не сообщается. Финансирование работ осуществляется из федерального бюджета в рамках программы "Культура".

Застройка Октябрьского острова в Калининграде.Фото: Иван МАРКОВ

- Президент принял для региона очень важное решение, - сказал губернатор Антон Алиханов. - Теперь в регионе появится новое место притяжение для жителей не только области, но и других регионов и даже стран. Культурно-образовательный центр – город искусства в сердце Калининграда. Со стороны правительства мы оказываем всевозможную поддержку данному проекту.