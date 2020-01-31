Ирина Реутович: Сидеть дома больше трех дней не могу

В форточку - и на речку

Детство будущей чемпионки прошло в небольшом поселке в Коми. Родители трудились на местном газоперерабатывающем заводе, который производил сажу. Ее отправляли в Ярославль, где производили автомобильные шины. Много шло и на экспорт – качество сажи очень ценили.

- Что это такое за производство? Это вокруг все черное, снега белого не увидишь. Если ветер дует в сторону соседнего поселка, за несколько километров от нас, то и у них все черное – белье уже вывесить на улицу нельзя. Вредное производство очень! А за здоровьем люди следили, и поселок у нас был очень спортивный. В городки и лапту играли, в футбол. Я со старшим братом и с пацанами всегда на площадке пропадала. Часто к нам приезжали геологи, которые в округе искали нефть и газ. Устраивали товарищеские матчи. Все так и говорили: «Буровики с заводскими играют». И мы болели! – рассказывает Ирина.

Еще одним местом для развлечений была речка Ижма в пяти километрах от дома. Родители посменно на заводе, Иру с братом закрывали дома. Вот, пожалуй, это домашнее «заключение» и сыграло свою роль.

- Я вылезала в форточку - и бегом к реке. Обратно – еще быстрее, ведь папа с мамой могли вернуться и всыпать. Туда-обратно - это 10 километров бегом, - рассказывает Ирина.

Вот вам и первые детские марафоны, которые потом перерастут в главное увлечение жизни. Уже в 9-10 классе пошли первые спортивные победы, награды, разряды.

Ночевка на скале

Спорт сопровождал Ирину и в период учебы на гидротехническом факультете в Ленинградском институте водного транспорта. К увлечениях добавилась волейбольная секция, а потом и альпинизм.

- Подруга увидела объявление в фойе института: «7 ноября все на скалы!». Набирали в скалолазную секцию, и мы пошли. Так, с 1969 года все началось и продолжалось до 1992-го, - говорит Ирина Владимировна.

Начинала Ирина как альпинистка.

Девчонки не пропускали ни одной тренировки, лазали и бегали до боли в ногах, а в 1970 году впервые отправились в горы.

- Родители отпускать не хотели. Говорили: «Как это? Снег, а ты там спать будешь». Условие было: «Поедете, если возьмете ватное одеяло». Да еще мы какие-то вонючие ватные спальные мешки в прокате брали... Рюкзак получался таким большим и тяжелым, что наденешь, а он тебя назад тянет и опрокидывает! Спали у костра на бревнах. Сейчас чемпионки по скалолазанию говорят: «В горы не пойдем никогда. Боимся». Одно дело горы, а другое дело - стенка в фитнес-клубе!

За много лет Ирина облазила Кавказ, Памир, Тянь-Шань, Карпаты. О горах Реутович может рассказывать часами. Вспоминает горные снега и леса, обилие птиц. Впрочем, задача тогда была не любоваться красивыми скалами, а выполнять нормативы.

Шестая, максимальная категория трудности была в горах Таджикистана. Для понимания: это когда на гору посмотришь - и с головы шапка сваливается. До того крутая, высокая и для восхождения сложная.

- Бывало, сидим с девчонками, а ребята на спасательных работах, потому что люди разбивались. У нас товарищ из Таллина был. Он как-то наверху, не зацепившись даже, схватился за булыжник – обнял его, с ним вниз и ушел. Ничего не сделаешь. И камнепады это опасно, - рассказывает спортсменка. – А еще очень тяжело, когда ночевка прямо на скале. Потому что больше негде, а темно уже. Вбиваешь крюк, на него ногу ставишь. Второй крюк – страховка меня держит. И надо так ждать рассвета. С ноги на ногу переминаешься всю ночь, чуть ли не молишься, чтобы солнце быстрее взошло.

В горы Ирина ездила каждый год до начала 1990-х. Пропустила выезд, только когда родился ребенок.

По жаре в Долине смерти

Всю жизнь наша героиня проработала в гидротехническом строительстве.

- Прорабом стать и дальше идти по карьерной лестнице я не хотела. Потому что это работа без отпуска. А в горы ездила только летом. Мне было на все плевать, только дайте отпуск! Поэтому всю жизнь была инженерно-техническим работником. Мы строили рыбный и торговый порты, набережные Преголи и озер в Калининграде, причалы для кораблей. Тетраподы в Балтийске, с которых сейчас рыбу ловят – тоже наша работа.

По Долине смерти калининградке пришлось бежать при температуре +54 градуса

В Калининграде, куда спортсменка приехала по распределению после института, у Ирины появилось новое увлечение. Реутович вступила в клуб любителей бега «Балтика». Вспоминает, как в начале 1990-х на Нижнем озере в сильный дождь устроили 6-часовой забег, когда она пробежала 48 километров. И закрутилось. Потом было «Минское кольцо» (это 58 километров вокруг столицы Белоруссии), посвященный 50-летию Курской битвы марафон, эстафета Минск – Калининград (сейчас ее уже не проводят, как и многие другие соревнования). На очередных соревнованиях в Белоруссии калинингрдка познакомилась со спортсменами, которые предложили поучаствовать в суточном забеге. В итоге Ирина за 24 часа в режиме нон-стоп преодолела 201 км. Последующие результаты были еще лучше.

Вы, наверное, спросите, а зачем это все? На это у спортсменки есть ответ.

- Видимо, чего-то не хватало. Всегда так бывает. Кто-то не может без рыбалки, а я – без спорта.

В 2000 году наша землячка приняла участие в самом сложном в мире ультрамарафоне «Bad Water» в Долине смерти в США. Бежать там надо было 217 км на адской жаре под палящим солнцем.

- В 6 утра мы бежали «по холодку», при +40, потому что еще от гор тень была. А днем уже +54 градуса. Кепка с козырьком, белая форма. Под кепку лед подкладывали, много пили и почти ничего не ели. Обезвоживание было страшное. Я не знаю, как добежала. 217 км за 29 часов 48 минут. Больше чем на 7 часов побила женский рекорд, - Ирина показывает медаль из Америки.

Наград у нее дома просто несметное количество. Сотни медалей и кубки. И сегодня, в свои 70 лет, Ирина Владимировна продолжает бегать. Недавно приняла участие в забеге в честь годовщины штурма Гумбиннена. И это, несмотря на травмированное ахиллово сухожилие и перенесенную операцию.

- До полумарафона, это 21 км, я бегаю. А 42 км уже боюсь. Куда мне с такой ногой? Не хочу рисковать. А так стараюсь бегать каждый день. Трехдневный перерыв для меня - это очень много, не могу просто сидеть дома.