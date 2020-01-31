2020-01-31T14:29:51+03:00
История современности

Французские летчики напомнят калининградцам о «Нормандии-Неман»

К 75-летию Победы Калининград собираются посетить представители аэроклуба Лиона
Иван МАРКОВ
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Группа летчиков авиаполка "Нормандия-Неман" у истребителя Як-3 в Восточной Пруссии.Группа летчиков авиаполка "Нормандия-Неман" у истребителя Як-3 в Восточной Пруссии.Фото: waralbum.ru
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Давняя мечта

В Калининграде для согласования перелета, намеченного на весну этого года, побывал Жан-Мишель Дюрьё - руководитель аэроклуба города Лион. Парк аэроклуба насчитывает 30 самолетов, а состоят в нем 700 пилотов. Жан-Мишель уверяет, будто во Франции имеется 40 тысяч частных пилотов, что составляет более половины всех авиаторов Евросоюза. И они могут обеспечить России вообще и Калининградской области, в частности, заметный приток авиатуристов.

Дюрьё заявил, что посетить Калининград весной собираются 29 представителей его авиаклуба. Из них 21 пилот-мужчина, 3 пилота-женщины и 5 пассажиров.

- Мы в Лионе уже давно об этом мечтали. Давно планировали полеты в Россию - не только в Калининград, но и в Москву, в Санкт-Петербург и другие города. Но нам не давали разрешения. Сейчас это стало возможным. В итоге, мы планируем две ночи провести в Калининграде, три – в Санкт-Петербурге и три в Москве. В остальных российских городах, указанных в маршруте, будем останавливаться лишь для прохождения границы – нам всего лишь поставят штамп в документах.

Руководитель лионского аэроклуба Жан-Мишель Дюрьё. Фото: Иван МАРКОВ

Руководитель лионского аэроклуба Жан-Мишель Дюрьё.Фото: Иван МАРКОВ

«Мы были союзниками»

В Калининграде французские летчики не были, наверное, со времен легендарного авиаполка «Нормандия-Неман». Да и то в то время город назывался по-другому…

- Да, это так, - улыбается Жан-Мишель. - Мой друг-француз, который сейчас живет в Германии, в 2016 году вместе со своими товарищами на 20 ультралегких самолетах долетели до Санкт-Петербурга. В прошлом году, в 2019-м, группа из 18 французских самолетов прилетела в Россию, но не в Калининград. Тогда же 10 итальянских самолетов прилетели в Москву. В общем, уже можно сказать, что воздушный путь для авиатуристов из Западной Европы в Россию постепенно начинает открываться, и этой возможностью, конечно, мой аэроклуб тоже хочет воспользоваться. А 75-летие Победы – прекрасный повод не просто побывать в Калининграде, но и выполнить символическую миссию. Действительно, после окончания Второй Мировой войны, французские летчики не были на этой земле.

В канун военного юбилея французских союзников наверняка будут встречать особенно тепло.

- Именно! Во время войны мы были вместе! - восклицает Дюрьё. – Французы и русские – это союзники, и, спустя годы, было бы круто летчикам снова объединиться. Конечно, во Франции есть люди, которые помнят ту войну. Мы собираемся поискать родственников французских пилотов, самих участников тех событий вряд ли уже разыщем. Хотя я знаю одного, который летает в свои 90 лет. Но даже он во время той войны был еще мальчишкой.

Калининградские краеведы под началом представителя Совета ветеранов морской авиации Балтийского флота Игоря Ялычева сняли фильм ««Нормандия-Неман» в небе Восточной Пруссии». И продолжают собирать информацию об его летчиках.

- Что касается фильма, мы его уже посмотрели с французскими субтитрами, - подтверждает Дюрьё. - Отличная картина, приятно, что в Калининграде так глубоко копают эту тему. Да, наши соотечественники гибли в этих землях. Разумеется, у них были семьи. Я уверен, что мы сможем что-то найти. Как только вернусь в Лион, приложу все усилия, чтобы собрать и передать в Калининград связанные с нашими летчиками артефакты.

Маршрут французских летчиков. Фото: Предоставлено организаторами

Маршрут французских летчиков.Фото: Предоставлено организаторами

Готовятся к встрече

Известно, что калининградские летчики готовы выступить принимающей стороной. В частности, начальник аэродрома «Вальдау» Александр Филин, присутствовавший на встрече с Дюрьё, заявил, что уже разрабатывает для иностранных гостей маршрут полетов по области.

- 75-летие Победы – это отличный повод для организации этого перелета, - говорит Филин. - Может быть, впервые в современной истории нам удастся организовать посадку иностранцев на Балтийской косе, где до сих пор в прекрасном состоянии находится взлетно-посадочная полоса. Это даст новый виток развитию авиатуризма в России. Было бы очень символично, так как один из французских пилотов погиб севернее Пиллау. Это была последняя жертва французских летчиков в Восточной Пруссии.

Если организовать перелет на Балтийскую косу не получится, принимающая сторона готова составить автобусный маршрут по местам базирования полка «Нормандия-Неман».

- Но будет лучше, конечно, если нам согласуют полет над теми аэродромами, - продолжает Филин. – Это будет круг над Калининградской областью в память о боевом братстве французских и советских летчиков. Я больше, чем уверен, что у нас получится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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