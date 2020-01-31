«Майор госбезопасности подкармливал меня и пытался завербовать»

Шпиономания в Литве уверенно соперничает с русофобией, что наглядно подтверждает материал, опубликованный на русскоязычной версии сайта издания Delfi в декабре прошлого года. Броский заголовок «Предлагали работу и продвижение по карьере: студенты из Литвы рассказали, как их вербовали российские спецслужбы» обещает сенсацию. Посмотрим, так ли это.

Отличница, активистка… но не комсомолка

Подробно разъяснив, что такое вербовка, и кто именно в РФ официально уполномочен ею заниматься, автор, стиснув зубы, признается в том, что «несмотря на то, что большинство литовских абитуриентов поступают в отечественные и европейские вузы… есть и те, кто отправляется учиться в Россию». Речь о выпускниках русских школ, решивших получать высшее образование в рамках программы «Соотечественники» (так в тексте). Одной из таковых оказалась некая Тамара Шамова, которая на самом деле вовсе и не Шамова, ибо «имена всех участников этой истории изменены в интересах собеседников, настоящие имена и фамилии редакции известны». Девушка поступила в Балтийский федеральный университет имени Канта, как можно понять из текста, в 2010 году. Поскольку «история том, как ее пытались завербовать, имела место 7-8 лет назад».

«Все это происходило на втором или третьем курсе, - вспоминает Тома. - В деканате просто сказали, что в определенное время нужно будет подъехать в административный корпус университета – в какой-то кабинет». Когда студентка дисциплинированно явилась, ее проводили в какую-то комнатку, где за столом восседал «дядечка лет 50-ти», который не представился, но «был в военной форме». Ну, тут без комментариев.

По мнению Delfi, российские спецслужбы заинтересовались Тамарой, «поскольку она хорошо училась, была активной студенткой и, помимо прочего, гражданкой страны Евросоюза, которая регулярно бывает и в Литве, в России», да еще «изучала специальность социального толка». Однако не на ту напали! «Наша героиня утверждает, что все разговоры о потенциальной «работе» ей удалось свести на нет, поскольку она сразу сказала, что в будущем в первую очередь нацелена на семью, а не на карьерный рост», - с гордостью сообщает издание. После этого от иностранки отстали, но Томе якобы точно известно, что «были люди, которых вызывали несколько раз». «Сегодня Тамара бывает в России крайне редко, она работает и постоянно проживает на территории государства-члена Евросоюза», - успокаивает литовский журналист. По крайней мере, есть повод порадоваться за наше высшее образование, востребованное за рубежом.

Наследственная сопротивляемость История другой русскоязычной литовки Софии Полуниной выглядит куда интереснее. «В 2008 году… она решила поступить в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, - конкретизирует Delfi. Первокурсницу начали склонять к сотрудничеству уже на втором семестре, когда «была весна» и все цвело. Для начала попросили зайти в деканат.

«Когда я пришла, мне представили молодого мужчину лет 35-ти, - рассказывает София. - Меня попросили последовать за ним и провели в странное полуподсобное помещение». Видимо, российские спецслужбисты, больше привыкшие к страшным подвалам Лубянки, неуютно чувствуют себя в обычных кабинетах. Зато этот не стал темнить и «сразу сказал, что он сотрудник госбезопасности. Он даже назвал мне свое звание. По-моему, он был майор». А потом «начал ходить кругами и задавать пространные вопросы», на которые разбитная юница «отреагировала с юмором, перехватив инициативу диалога в свои руки».

«Она рассказала, что в свое время ее деда так же пытался завербовать КГБ, но попытки оказались тщетными, поэтому у ее семьи, мол, в крови высокая сопротивляемость ко всякого рода манипуляциям со стороны спецслужб», - вещает автор материала. Хотя манипулировал майор как-то странно. Расспросив о литовско-российских отношениях, дал студентке подписать «какую-то бумажку о неразглашении», которую София подписала, подтвердив, что «в случае чего мы с ним не знакомы». И получила номер телефона для связи в обмен на свой. Звонка пришлось ждать до летней сессии.

«Я не русская, я – русскоязычная»

«Этот майор сказал, что может подъехать ко мне и покормить. Я была совершенно не против перекусить. Он приехал на хорошей модной дорогой тачке, забрал меня и мы поехали в пивбар». Вербовщик «спрашивал, не могу ли я привезти из Литвы какие-нибудь печатные издания. Грубо говоря, мужику был нужен какой-нибудь «Литовский курьер» на русском, - несколько уязвлено продолжает пересказ Delfi. - В итоге я ему так ничего и не привезла». Майора госбезопасности интересовало также, не подвергаются ли русские в Литве «гонениям со стороны государства и титульной нации». «Приходилось объяснять человеку, что в Питер я поехала учиться не потому, что меня в чем-то ущемляют, а потому, что меня интересовали сам вуз, и киноиндустрия, да и саму себя мне тяжело характеризовать как русскую, я – русскоязычная, как и абсолютное большинство других «русских» в Литве, а это немного разные вещи», - откровенничает литовская динамщица.

Кульминация сотрудничества пришлась на следующую осень, когда высокосопротивляемая София вернулась в институт после каникул. «Он опять мне позвонил и, судя по голосу, был пьяным в коромысло. «Надо встретиться и поговорить». Этот мужик приезжает пьяный в дупель, я сажусь в его машину, и он начинает мне 40 минут рассказывать слезные истории о том, как у него все плохо, что у него проблемы с девушкой, что его куда-то там вызывали трупов забирать (орфография Delfi сохранена – Ред.). Я сижу и понимаю, что не я, а он разглашает мне какие-то тайны и делится спецификой своей работы», - с гордостью рапортует корреспонденту агентства бывшая студентка. Так продолжалось два месяца. «Он… периодически подкармливал меня, - признается вечно голодная Софья. - А на третьем курсе я решила сменить телефон, и он меня потерял. Самое смешное, что на последнем курсе я как-то видела его, когда шла по коридору – он общался с каким-то студентом. Тогда он вдумчиво и пристально на меня посмотрел, я ему кивнула и быстренько ретировалась. На этом история нашего общения закончилась. Подозреваю, что он нашел себе новую жертву». Вам страшно? Нам – очень.

«Studentas, будь бдителен!»

Собственно, на этом конкретика о вербовке студентов заканчивается, и слово берет «специализируется на российской проблематике, медийных конфликтах и информационной войне» доктор наук Нериюс Малюкявичюс из Института международных отношений и политических наук при Вильнюсском университете. Эксперт подтверждает, что «существует реальный риск давления на студентов-выходцев из Литвы со стороны иностранной разведки» и «он не удивлен тем, что российские спецслужбы пытаются завязать связи с молодыми студентами из Литвы». «Россия дает достаточно легкую возможность поступить в университеты представителям русскоязычной молодежи стран Балтии, - развивает свою мысль Малюкявичюс. - Насколько я понимаю, для этого нужен хороший аттестат… Это уже иллюстрирует то, что внимание российских спецслужб так или иначе нацелено на перспективных молодых людей».

Не удивлены и в тамошнем Департаменте госбезопасности, как заверяет последняя глава, называющаяся «В Литве не дремлют». «В рамках неофициальных разговоров в ДГБ обращают внимание на то, что государство не препятствует решению литовских абитуриентов получать образование в Российской Федерации, однако подчеркивают, что риск существует, и выходцам из Литвы необходимо сохранять бдительность, поскольку «целью вражеских разведслужб может стать каждый гражданин Литвы». Об этом еще три года назад говорил гендиректор ДГБ Дарюс Яунишкис. С тех пор ситуация не изменилась», - патетически завершает свое пространное повествование DELFI.

Конечно, можно было бы много чего сказать по поводу данной публикации, но, пожалуй, будет вполне достаточно последнего (в целях соблюдения приличий нами слегка сокращенного) слегка комментария под ней:

«Ха,ха,ха!!! Делфи совсем…… Когда редактором была Моника (Гарбачяускайте-Будрене, ушла с должности в октябре 2017 года – Ред.), интересно было комментировать ее антирусские публикации. А как назначили …. Лукайтите, даже спорить лень ибо … в споре непобедимы».