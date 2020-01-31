Гороскоп «КП»: Как знаки зодиака ведут себя в быту

У всех свои заморочки. Кто-то помешан на чистоте, а у кого-то квартира похожа на Парк юрского периода. А вы как себя ведете в быту? Узнаем!

Овен

Овны не мыслят, как можно жить без генеральной уборки. Причем домочадцы обязаны принимать в этом непосредственное участие, и тут никакие возражения не принимаются. Что ж, мы можем только посочувствовать домашним Овна, который будет бегать по квартире после очередной уборки, с воплями смахивать пыль с антресолей и кричать «Как так можно убираться? Живем как в хлеву!». И ведь правда, и не поспоришь.

Телец

Для Тельцов дом это не просто место, куда они приходят после работы отдохнуть. Для них очень важно, чтобы там можно было отдохнуть душой и телом. Вокруг должна быть соответствующая обстановка, поэтому представители этого знака не жалеют денег на приобретения самой навороченной бытовой техники, изысканной и модной мебели, даже вазочка должна соответствовать интерьеру. Все это подбирается с огромной любовью к себе, чтобы ничего не раздражало.

Близнецы

Для Близнецов очень важно в своем доме чувствовать себя комфортно. Никто не имеет права указывать Близнецам, что делать, особенно у них дома. Поэтому дома – никаких правил! Если захотели — сегодня до блеска выдраили всю квартиру, завтра, если захотели, разбросали носки по всей квартире. Что? Кому-то не по душе разбросанные носки? Скажите, пожалуйста, какая цаца!

Рак

Раки просто помешаны на быте. Всем известно, что Раки – зодиакальные домоседы. Для них немыслимо лечь спать, пока не перемыты все полы, на плите в кастрюле не стоят литры борща, рубашки не накрахмалены. Раки считают, что это просто маленький хозяйственный бзик, а вот почему он всех так раздражает, искренне не понимают. Что ж, в любом деле важна мера!

Лев

Как известно, Лев – это идеальный хозяин. Они идеально встречают гостей, угощения всегда кулинарный шедевр, все вокруг пребывает в идеальной чистоте, все детали продуманы до мелочей. Но зачастую это все для других. Иногда Львы позволяют себе, и то только когда никто не видит, устроить у себя дома настоящий бардак и жить в нем столько, сколько душе угодно, ну или до того момента, когда к ним не нагрянут гости.

Дева

Девы не переносят одиночество. Если в доме Девы никто не живет, какой же это дом? Это просто место, куда можно прийти поспать. Поэтому Девы рады поселить у себя в доме кого-нибудь, пусть кошку, друга, а если обзаводятся семьей, тогда дом для Дев становится их любимым местом пребывания. И уютно там, и красиво, и всегда прибрано, и бежать туда с работы — одно удовольствие!

Весы

Весы просто помешаны на уборке и чистоте. Любопытно, что они практические ничего не подозревают о своей мании. Это от них вы постоянно можете слышать извинения за бардак, а на самом деле вас будут окружать стерильные помещения, напоминающие медицинскую лабораторию. И гостям будет даже как-то неловко разуться, чтобы не нарушить порядок ворсинками со своих шерстяных носков. Да и сами Весы об этом никогда не скажут. Они только тихонечко выйдут в уборную за губкой. Все равно руки занять нечем.

Скорпион

Скорпионы просто обожают заниматься своим уютным гнездышком. Но происходит это примерно один раз в месяц. Тогда на представителя этого знака словно нападает фея чистоты, которая заставляет носиться по всему дому с тряпками и губками. Скорпион выбирает цели поменьше вроде зеркала в ванной или шкафчика для обуви. Однако уже через пару часов, умирая от усталости, он набирает номер клининговой компании и вызывает Раечку, с которой договаривался еще вчера.

Стрелец

Стрельцам не знакомо слово «уборка». А все потому, что у них свой порядок. В шкафах представителя этого знака можно найти много того, что поможет вам пережить зомби-апокалипсис или даже эпидемию коронавируса. Но где-то раз в год он открывает шкаф, тонет в свалившихся вещах и решает наконец что-нибудь выкинуть. Однако перед этим он может часами изучать каждый экземпляр, чувствуя, что он еще может ему пригодиться.

Козерог

У Козерога в быту все зависит от настроения. В один день это может быть стерильная чистота, как в операционной, а в другой — свалка, в которой ничего не найти. Но главное, чтобы было уютно именно Козерогу. И еще в его доме ничего нельзя трогать и переставлять. По его мнению, все самое ценное должно быть под рукой. И если пренебречь этим правилом, то Козерог может сильно разозлиться. А это страшно.

Водолей

Водолей натурально считает, что в бытовых трудностях ему помогут новые технологии. Именно он самым первым побежал в магазин за роботом-пылесосом. А теперь на нем просто катается его любимый кот. Но потом он понял, что победить грязь в доме поможет ультрамодная паровая швабра. Однако и она теперь стоит без дела. Ну, может, хлебопечка добавит немного домашнего уюта? Представитель этого знака отлично понимает, что главное не результат, а процесс. И, кажется, это его вполне устраивает.

Рыбы

Для Рыб самым важным в быту является эстетика. Их жилище просто не может быть некрасивым. Именно они скупают тоннами статуэтки-пылесборники. И когда близкие пытаются оградить их от пагубного увлечения безделушками, Рыбы неистово противятся и говорят что-то вроде: «Посмотри, какой здесь милый стразик». И неважно, что от их страсти к украшательству в квартире стремительно уменьшаются метры. Зато они чувствуют себя в своей тарелке.

У всех свои заморочки. Кто-то помешан на чистоте, а у кого-то квартира похожа на Парк юрского периода. А вы как себя ведете в быту? Узнаем!

Овен

Овны не мыслят, как можно жить без генеральной уборки. Причем домочадцы обязаны принимать в этом непосредственное участие, и тут никакие возражения не принимаются. Что ж, мы можем только посочувствовать домашним Овна, который будет бегать по квартире после очередной уборки, с воплями смахивать пыль с антресолей и кричать «Как так можно убираться? Живем как в хлеву!». И ведь правда, и не поспоришь.

Телец

Для Тельцов дом это не просто место, куда они приходят после работы отдохнуть. Для них очень важно, чтобы там можно было отдохнуть душой и телом. Вокруг должна быть соответствующая обстановка, поэтому представители этого знака не жалеют денег на приобретения самой навороченной бытовой техники, изысканной и модной мебели, даже вазочка должна соответствовать интерьеру. Все это подбирается с огромной любовью к себе, чтобы ничего не раздражало.

Близнецы

Для Близнецов очень важно в своем доме чувствовать себя комфортно. Никто не имеет права указывать Близнецам, что делать, особенно у них дома. Поэтому дома – никаких правил! Если захотели — сегодня до блеска выдраили всю квартиру, завтра, если захотели, разбросали носки по всей квартире. Что? Кому-то не по душе разбросанные носки? Скажите, пожалуйста, какая цаца!

Рак

Раки просто помешаны на быте. Всем известно, что Раки – зодиакальные домоседы. Для них немыслимо лечь спать, пока не перемыты все полы, на плите в кастрюле не стоят литры борща, рубашки не накрахмалены. Раки считают, что это просто маленький хозяйственный бзик, а вот почему он всех так раздражает, искренне не понимают. Что ж, в любом деле важна мера!

Лев

Как известно, Лев – это идеальный хозяин. Они идеально встречают гостей, угощения всегда кулинарный шедевр, все вокруг пребывает в идеальной чистоте, все детали продуманы до мелочей. Но зачастую это все для других. Иногда Львы позволяют себе, и то только когда никто не видит, устроить у себя дома настоящий бардак и жить в нем столько, сколько душе угодно, ну или до того момента, когда к ним не нагрянут гости.

Дева

Девы не переносят одиночество. Если в доме Девы никто не живет, какой же это дом? Это просто место, куда можно прийти поспать. Поэтому Девы рады поселить у себя в доме кого-нибудь, пусть кошку, друга, а если обзаводятся семьей, тогда дом для Дев становится их любимым местом пребывания. И уютно там, и красиво, и всегда прибрано, и бежать туда с работы — одно удовольствие!

Весы

Весы просто помешаны на уборке и чистоте. Любопытно, что они практические ничего не подозревают о своей мании. Это от них вы постоянно можете слышать извинения за бардак, а на самом деле вас будут окружать стерильные помещения, напоминающие медицинскую лабораторию. И гостям будет даже как-то неловко разуться, чтобы не нарушить порядок ворсинками со своих шерстяных носков. Да и сами Весы об этом никогда не скажут. Они только тихонечко выйдут в уборную за губкой. Все равно руки занять нечем.

Скорпион

Скорпионы просто обожают заниматься своим уютным гнездышком. Но происходит это примерно один раз в месяц. Тогда на представителя этого знака словно нападает фея чистоты, которая заставляет носиться по всему дому с тряпками и губками. Скорпион выбирает цели поменьше вроде зеркала в ванной или шкафчика для обуви. Однако уже через пару часов, умирая от усталости, он набирает номер клининговой компании и вызывает Раечку, с которой договаривался еще вчера.

Стрелец

Стрельцам не знакомо слово «уборка». А все потому, что у них свой порядок. В шкафах представителя этого знака можно найти много того, что поможет вам пережить зомби-апокалипсис или даже эпидемию коронавируса. Но где-то раз в год он открывает шкаф, тонет в свалившихся вещах и решает наконец что-нибудь выкинуть. Однако перед этим он может часами изучать каждый экземпляр, чувствуя, что он еще может ему пригодиться.

Козерог

У Козерога в быту все зависит от настроения. В один день это может быть стерильная чистота, как в операционной, а в другой — свалка, в которой ничего не найти. Но главное, чтобы было уютно именно Козерогу. И еще в его доме ничего нельзя трогать и переставлять. По его мнению, все самое ценное должно быть под рукой. И если пренебречь этим правилом, то Козерог может сильно разозлиться. А это страшно.

Водолей

Водолей натурально считает, что в бытовых трудностях ему помогут новые технологии. Именно он самым первым побежал в магазин за роботом-пылесосом. А теперь на нем просто катается его любимый кот. Но потом он понял, что победить грязь в доме поможет ультрамодная паровая швабра. Однако и она теперь стоит без дела. Ну, может, хлебопечка добавит немного домашнего уюта? Представитель этого знака отлично понимает, что главное не результат, а процесс. И, кажется, это его вполне устраивает.

Рыбы

Для Рыб самым важным в быту является эстетика. Их жилище просто не может быть некрасивым. Именно они скупают тоннами статуэтки-пылесборники. И когда близкие пытаются оградить их от пагубного увлечения безделушками, Рыбы неистово противятся и говорят что-то вроде: «Посмотри, какой здесь милый стразик». И неважно, что от их страсти к украшательству в квартире стремительно уменьшаются метры. Зато они чувствуют себя в своей тарелке.