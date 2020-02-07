2020-02-07T17:36:18+03:00
Общество

На чиновников администрации Славска завели дело за хищение 170 млн рублей

Деньги заплатили за очистные сооружения, которые нельзя было эксплуатировать из-за допущенных нарушений при строительстве
Виктор Сергеев
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Очистные сооружения строили два года, однако объект нельзя было эксплуатировать из-за допущенных нарушений при строительствеОчистные сооружения строили два года, однако объект нельзя было эксплуатировать из-за допущенных нарушений при строительствеФото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В 2013 году администрация Славского муниципального района и казенное учреждение «Региональное управление заказчика капитального строительства» (КУ КО «РУЗКС»)заключили контракт на 171 млн рублей по выбору генподрядчика на выполнение работ по строительству канализационных очистных сооружений с сетями.

Очистные сооружения строили два года, однако объект нельзя было эксплуатировать из-за допущенных нарушений при строительстве. Однако, это не помешало местным чиновникам и сотрудникам регионального управления заказчика капитального строительства подписать акт приемки. Таким образом, местные власти признали, что объект достроен и приняли его, а подрядчик получил за свою «работу» 171 млн рублей.

Афера вскрылась в ходе прокурорской проверки, материалы проверки передали в следственные органы. По данному факту, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Растрата».

По данным сайта регионального правительства, большую часть финансирования строительства очистных в Славском районе составил грант программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша-Литва на 2007-2013 годы». Кроме этого, на строительство объекта из областного бюджета было выделено более 10 млн рублей, еще 2,6 млн - из местного бюджета.

В 2014 году занимавший тогда пост главы администрации Славского района Сергей Артюхов заявил, что очистные сооружения строятся в Славске с перспективой на десятилетия.

«Это важно для развития города, так как у нас идет активное строительство частного сектора, в планах – возведение трехэтажных социальных домов для тех, кто проживает в аварийном фонде». – сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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