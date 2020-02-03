Николай Валуев: Мы сами – причина для шуток про боксеров

«А как же шахматисты?!»

- Боксерский форум проводят в Калининграде впервые. Я оценил масштаб – столько спикеров, гостей, бои зрелищные. Как вам такой формат мероприятия?

- Этот форум – серьезная площадка, прежде всего для общения и обмена информацией, для нарабатывания не только связей, но и новых подходов в развитии бокса. Никто не скрывает той мысли, и Умар Кремлев (генеральный секретарь Федерации бокса России - Ред.) говорил об этом не раз, что такие форумы делаются, чтобы обмениваться информацией в итоге, развивая наш любимый вид спорта – бокс.

- Бокс же не самый популярный вид спорта? Футбол в лидерах, в Калининграде развивается волейбол.

- После видов спорта, которые вы назвали, бокс – самый массовый вид спорта, в котором представлено наибольшее количество участников так или иначе, занимающихся напрямую боксом или как-то с ним связанных. Иногда это удивляет, но именно бокс является самым многочисленным среди единоборств. Даже не борьба. Нет, ну, наверное, если сложить вместе и вольную и классическую борьбу, то может быть и поконкурируем. Ну, а если по отдельности, то бокс впереди. Это с советских времен такие показатели.

- На форуме сегодня обсуждали, в том числе, киберспорт. Как вы к нему относитесь?

- Нормально. Еще когда в 2011 году эти ребята ко мне приходили, и я им помогал оформиться как вид спорта. Они оформились, заявили о себе громко. Может быть, говорят об этом не так часто и много, но киберспорт – один из самых емких видов спорта планеты с точки зрения денег, крутящихся там внутри.

- Один из участников форума сегодня высказался, мол, как можно киберспортсменов приравнивать к настоящим спортсменам.

- А шахматисты как же!?

- Он спрашивал о том, как можно давать какие-то звания и разряды людям, которые ни разу не ломали носы и ни разу не ударили по груше?

- Ах, об этом. Но тогда мы и рыбаков можем обидеть. Они тоже никому носы не ломали, однако у них Всероссийская федерация со своими региональными организациями имеет право по результатам соревнований назначать звания. Не только звания и разряды.

- Ну, тут в вас рыбак заговорил! Вы же любите рыбалку.

- Нет, я вам пример привел (смеется).

Про штампы и обиды

- А несерьезные темы вы обсуждаете? Шутки про боксеров, например.

- Это не на форуме. На самом деле шуток хватает. С боксерами они всегда связаны и будут связаны. Мы сами зачастую являемся, скажем так, не инициаторами, а причиной этих шуток. Они, впрочем, не всегда из жизни и правды. Соответственно иногда многих касаются не на прямую, и обижают. Но тем не менее, понять можно. Штампы очень сильны, ничего тут не поделаешь. О боксерах в массе людской что говорят? Считается, что это жестокий, мягко говоря, не интеллектуальный вид спорта и все ради того, чтобы только набить кому-то морду. Ровно по этим позициям готов возражать и приводить примеры.

- Вас все это не обижает?

- Я взрослый человек. Ну, что меня может обидеть? Я ко всему отношусь с определенной долей юмора. Обижаются, как правило, не умея парировать и не имея никаких аргументов. Мне всегда есть что сказать.

- Как вообще отечественный бокс себя сейчас чувствует?

- Нормально он себя чувствует. Все разговоры о том, что кто-то меньше стал обращать внимание на бокс, беспочвенны. Лишь по той простой причине, что это технически оправдано и вполне понятно. Возникают абсолютно новые виды спорта, в которые уходят люди, которые, может быть, пытались бы найти себя в боксе. Выбор сейчас большой, поэтому и зритель развивается. Столь массового внимания, как раньше – только борьба и только бокс – мы не можем себе позволить. Поскольку есть восточные единоборства, бои по смешанным правилам и многие другое.

- Бокс меняется с годами? Посмотришь какой-то старый бой, кажется, что там по-другому дерутся.

- В боксе все давно придумано. Как с велосипедом. Разница в том, как это и кто умеет использовать. Появляется ли яркая звезда в том или ином виде спорта? Тогда об этом спорте говорят. Есть люди, которые лишь в силу черно-белой картинки кажутся нам неуклюжими, когда мы смотрим старые записи боев. А в свое время они собирали полные стадионы! Равно как и сегодня есть те, кто собирает полные стадионы. Это было всегда и будет так.

- Сегодня из наших ребят кто ваш фаворит?

- Артур Бетербиев, конечно. Он самый титулованный. В принципе Дмитрий Бивол – да. Эдуард Трояновский, тем не менее – да. Саша Поветкин – обязательно. Не забываем и Михаила Алояна.

Про школу

- Вы следите за ситуацией с боксом в регионах. Смотрю, то тут, то там залы открываются, ремонтируются. Как обстановка, как Калининград на фоне остальных?

- В Забайкалье в 20-х числах февраля будет школа Бахтина открываться. Он оттуда, из тех мест, хоть и живет сейчас в Чехове. Я целенаправленно не слежу за тем, как развивается бокс в Калининградской области. Могу знать только о проблемах, с которыми так или иначе Крым был связан. Сейчас – в меньше степени, потому что открыли мост и пассажирское сообщение уже на совершенно другом уровне, коммуникация другая. Спорт в Крыму будет гораздо лучше себя чувствовать. К Калининграду это относится в такой же степени, потому что все равно это географически анклав. Не так просто добраться. Да, серьезных проблем не составляет, но раньше было проще. Спорт в Калининградской области развивается, это я знаю точно.

В Калининград я в свое время ездил, когда еще Николай Цуканов был губернатором и предлагал ему организовать школу бокса, но это ни к чему не привело. Планам не суждено было сбыться.

- Может быть, сейчас поднимите эту тему?

- Нет, сейчас я ничего пока поднимать не буду. У меня в большей степени вопросы и предложения к нынешнему губернатору лежат в плоскости переработки твердых коммунальных отходов и раздельного их сбора. Вот здесь у меня есть предложения, которые могли бы для Калининградской области служить реальным благом и даже стать примером для всей России.

- Мы могли бы стать пилотным регионом?

- Да, могли бы. Конкретно – уменьшение доли определенной фракции в общем теле отходов, которые попадают на полигон. В данном случае речь идет о сборе ПЭТ-упаковки, стекла, макулатуры. О раздельном сборе.

- В Калининграде раздельный сбор стартовал.

- Он по всей России стартовал. Только по-разному. В том смысле, что от стадии, когда все взмахнули флагом и крикнули: «Мы стартовали» до реальной реализации, когда эти контейнеры для раздельного сбора появятся в каждом дворе, требуется время.

- И люди возмущаются. Мы раздельно соберем, а куда дальше этот мусор девать? Перерабатывающих заводов-то нет.

- И это в том числе я бы представил. Обсудил бы, как с этим быть.