Музыкант, игравший в Голливуде, подарил Калининграду ценные ноты

В начале 70-х известный немецкий музыкант Себастьян Тёттхер три с половиной года учился в Индианском университете в Блумингтоне у виолончелиста-виртуоза Яноша Старкера. А в 1980-м вновь приехал в Америку – и задержался здесь на 32 года. Свыше 20 лет он работал в Голливуде студийным музыкантом, участвовал в записи саундтреков более чем к 700 фильмам.

– Мои сольные партии можно услышать в картинах с музыкой Томаса Ньюмана, таких как «Запах женщины», – говорит Тёттхер. – С этим композитором я работал в качестве солиста в течение пяти лет. Кроме того, я солировал в музыкальных произведениях, написанных моим другом Джоэлом Розенбаумом для телесериалов «Мэтлок» и «Она написала убийство». Мне нравилось работать для таких фильмов, как «Титаник», «Пираты Карибского моря», «Крестный отец», трилогии об Индиане Джонсе, «Мемуары гейши», «История игрушек».

Кроме того, он 14 лет играл в оркестре амфитеатра «Голливуд-боул», иногда даже солируя на виолончели. Приходилось исполнять очень разную музыку – от оперы до кантри. Выступали вместе с такими звездами, как Адель, Лайза Минелли, Чик Кориа.

– Все это выработало во мне профессионализм, умение играть с листа в самых разных стилях. Не устаю повторять молодым музыкантам: «Многообразие – непременное условие успеха!» Я старался делать все, чтобы не остаться в узких рамках какого-то одного музыкального направления. Мне кажется, что музыкант остается молодым до тех пор, пока он разнообразит свою игру.

Кроме того, Тёттхер еще и философ – читает лекции о значении музыки школьникам и студентам. С 2012 года он живет на родине, в Берлине. А в Калининграде оказался благодаря международному обществу «Друзья Канта и Кёнигсберга».

– Все получилось случайно. Сначала я познакомился с руководителями этого общества – Марианной Мотерби и Герфридом Хорстом. А они познакомили меня с вашим городом. Их идея провести мастер-класс для учащихся областного музыкального колледжа вызвала у меня живой интерес. Я уже преподавал в аналогичных учебных заведениях в Америке и в Германии. Мне нравится это делать на общественных началах, поскольку это отвечает моим устремлениям и дает возможность развиваться как музыканту и педагогу.

На днях Тёттхер опять побывал у нас с мастер-классами. Причем еще и привез в подарок коллекцию нотных материалов.

– Ноты, которые используются здесь для занятий, не всегда соответствуют наивысшему уровню. Порой это редакции и переложения, которые неизвестны в Западной Европе или устарели. Германия в целом является ведущей страной по публикациям в этой сфере, у нас постоянно выходят новые транскрипции и аранжировки классических музыкальных произведений, отражающие современные взгляды на их трактовку. И я с удовольствием передал колледжу небольшую библиотечку недавно изданных нот для виолончели.

В апреле Тёттхер намерен снова приехать в Калининград. Как и в прошлом году, он хочет принять участие в праздновании дня рождения Канта. А также – дать мастер-классы:

– Мне доставляет радость заниматься с одаренными ребятами из вашего колледжа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Калининграде переиздана самая известная биография Канта

Первое ее издание на русском языке увидело свет в 2013 году. Тираж давно разошелся. В связи с чем международное общество «Друзья Канта и Кёнигсберга» (по его инициативе и был сделан перевод) и калининградское общество «Друзья Бобового короля» решили переиздать книгу Э.А.К. Васянского «Иммануил Кант в последние годы жизни» (1804).

Второе издание книги о Канте.Фото: Архив автора

Презентация второго издания (уточненного и дополненного) прошла в областной научной библиотеке – в рамках заседания Клуба краеведов.

– Пусть эта книга станет вступительным аккордом к предстоящему всемирному празднику – 300-летию со дня рождения великого философа, которое мы будем отмечать в 2024 году, – сказал председатель общества «Друзья Канта и Кёнигсберга» Герфрид Хорст.