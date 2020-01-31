«Я б в пожарные пошел – пусть меня научат»: калининградцы выстраиваются в очередь на службу в МЧС

Сотрудники силовых ведомств с завистью смотрят на своих калининградских коллег из МЧС. Зарплата пожарных и водителей после соответствующего решения президента России увеличилась почти втрое. Произошло это после заданного главе государства вопроса пожарным из нашего региона о поднятия денежного довольствия с минимального оклада в 12 тысяч рублей. Зарплату сначала подняли в 2 раза, а с этого года размер достиг 32 тысяч «минималки» для «гражданских», то есть тех, кто без погон. К новому году сотрудники и гражданский персонал частей и подразделений МЧС получили большие премии. Размер их, по слухам, заметно варьировался и составлял до 400 тысяч рублей. Космическая сумма!

Сейчас в Калининграде и области очень много желающих записаться в пожарные. Набор на опасную службу начался с 1 июля 2019 года. Конкурс составляет несколько человек на место, как в престижный вуз.

- Штат пожарно-спасательного отряда МЧС России региона составляет более 1300 человек, из них аттестованных сотрудников в погонах свыше 500 и более 700 гражданских работников. Уже подобрано более 400 кандидатов из них принято на службу более 130 человек. Остается 100 вакансий, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Например, в пожарной части Пионерского свободных должностей пожарных нет, остались вакантны лишь две ставки водителей. Сюда берут только молодых и здоровых мужчин. А молодые и здоровые женщины могут, увы, лишь рассчитывать на вакансию диспетчера.

- У нас сформировался кадровый резерв. Для принятых на работу установлен трехмесячный испытательный срок. Зарплата в этот период составляет порядка 25 тысяч рублей, плюс премиальные, надбавки, например, за работу в дыхательных аппаратах, - отметил начальник пожарной части Пионерского.

Ажиотаж понятен. Ведь за свой опасный для жизни и здоровья труд калининградским огнеборцам положены дополнительные гарантии. Это стабильная зарплата от 24 тысяч рублей, выплаты стимулирующего характера, возможность бесплатного получения высшего профессионального образования в высших учебных заведениях МЧС, ежегодный отпуск 30 суток и дополнительный за стаж службы, в зависимости от выслуги и так далее.