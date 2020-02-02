О чем говорит Калининград: Трагедия на «зебре», дорога к замку и новый город на Октябрьском острове

Сбивают на переходах

В Калининграде безопасность пешеходов на «зебре» не гарантирована. Этот тезис подтвердили события прошлой недели, когда произошло сразу несколько наездов на пешеходных переходах. На Аллее Смелых пострадал 81-летний пенсионер, в поселке Ушаково – мама с трехлетним ребенком, на улице Артиллерийской – 59-летняя женщина, причем в последнем случае водитель скрылся с места ДТП. Но самое страшное случилось в минувшую субботу на проспекте Победы: там лихач снес на переходе мать с ребенком. Женщина в тяжелом состоянии в больнице, 13-летняя девочка погибла.

В связи с этим последние инициативы по поводу ужесточения ответственности за нарушение правил дорожного движения можно только приветствовать. На мой взгляд, наказания необходимо довести до немецкого уровня, где после наезда на пешехода на переходе водитель может вообще больше не сесть за руль.

В трагедии на проспекте Победы виноват, бесспорно, водитель. Но есть еще один момент, который делает калининградские дороги крайне небезопасными для пешеходов. Это уличное освещение. Над некоторыми переходами освещение попросту отсутствует, на других фонари светят так, что практически ничего не видно. Это особенно бросается в глаза в нашу типичную промозгло-дождливую погоду. Городским властям (и не только в Калининграде, но, например, и в Гурьевске) стоило бы задуматься об установке более мощных и современных фонарей.

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Последствия ДТП на проспекте Победы.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Дорога на Бальгу

На этой неделе появилась информация, что капитально отремонтируют дорогу к замку Бальга, основанному тевтонскими рыцарями в далеком 1239 году. Новость в общем-то позитивная и хорошая, потому что руины замка (между прочим, самого древнего на территории нашей области) представляют интерес и для туристов, и для местных жителей, а от поселка Знаменка и до залива дорога разбита в хлам, давно требует ремонта. Однако ремонт нужно проводить очень аккуратно. Потому что есть один участок дороги, который во время ремонта может пострадать, хотя его обязательно следует оставить в неизменном виде. В этом месте дорога, сохранившая довоенное покрытие, петляет по дну глубокого оврага. Многие из тех, кто едет на Бальгу, останавливаются, чтобы сделать здесь фотографии.

Будет новая дорога – появится возможность возить к замку большие туристические автобусы. Важно, чтобы к тому времени, от замка что-то осталось, потому что время неумолимо, а работы по консервации крайне ценного исторического объекта, которые анонсировались еще лет 15 назад, так и не начались. Бальгу не обязательно восстанавливать, достаточно сохранить то, что осталось, но этим тоже нужно заниматься и тратить на это деньги.

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Ушел Воищев, ушла эпоха

На неделе объявил о своей отставке мэр Советска Николай Воищев. Кому-то из депутатов горсовета, которые все это слышали, показалось, что за окном пошел снег – хотя какой снег этой зимой? Словом, уход Воищева был внезапным (если не читать сплетников из телеграм-каналов). Он просидел на посту девять лет, казалось, будет работать еще, как минимум, столько же. С уходом Николая Воищева, можно сказать, закончилась эпоха.

Наследие Николая Воищева противоречиво. При нем была построена набережная Немана возле моста королевы Луизы, отреставрировано несколько красивых довоенных домов. Однако не меньше домов по-прежнему разрушается, а к качеству отремонтированной набережной есть претензии.

Больше, чем проектами, Воищев запомнится своими чудачествами, некоторые из которых попали в ленты федеральных изданий. Ну, скажите, кто еще будет открывать фонтан в декабре? А Воищев открыл, даже два. Или кто станет в преддверии новогодних праздников срубать елочку в детском саду, чтобы установить ее на главной городской площади? Определенно нам будет не хватать Николая Николаевича.

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Николай Воищев встречает губернатора.Фото: Правительство Калининградской области

Новый город на острове

Как-то незаметно на Октябрьском острове вырастает целый город. Уж появился квартал к западу от нового стадиона, начали вбивать сваи к востоку. «Здесь строятся учебные корпуса Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории П.И.Чайковского (ЦМШ) с концертными залами и интернатами. Также в комплекс входит общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном и общежитие для студентов. Преподаватели, артисты и другие специалисты кластера будут обеспечены жильем», - сообщают в пресс-службе регионального правительства. Работы на «западной» площадке должны завершиться летом, чтобы с 1 сентября в новых учебных заведениях начались занятия.

Стройка на Октябрьском острове идет полным ходом.Фото: Эдуард Молчанов

Что касается другой площадки, на противоположной стороне стадиона, то здесь возводятся музейный комплекс Третьяковской галереи, филиал Большого театра, Российский Государственный Институт Сценических Искусств (РГИСИ). В правительстве подчеркивают: все объекты будут вписаны в парковую зону, которая станет местом отдыха для горожан и туристов.

Глядишь, на деньги федеральной программы "Культура" через пару лет новый город появится.

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