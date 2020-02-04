В Гурьевске скоро появятся ФОК, бассейн и четырехполосные дороги

Гостем прямого эфира на радио «Комсомольская правда» стал глава администрации Гурьевского городского округа Сергей Подольский. Он рассказал о судьбе дома с треснувшим фасадом, о планах по расширению дорог и строительству спортивных объектов.

Подольский: Въезд в Гурьевск расширят до 4-х полос 00:00 00:00

«Нас 80 тысяч»

Гурьевский округ - самый большой в области после Калининграда. Интересно, что он вдвое увеличился за последние 10 лет, и население продолжает расти, в первую очередь, за счет приезжих. Так, в прошлом году в городе прибавилось 4316 новых жильцов, при этом родились только 673 человека.

- По последней переписи у нас в округе порядка 70 тысяч человек. Но по данным избиркома, скорой медицинской помощи и миграционной службы, нас чуть больше 80 тысяч, - говорит Подольский.

В результате, остро стоит вопрос по детским садам. Сейчас в планах строить садик в поселке Петрово и еще один - на улице Заречной в Гурьевске.

На лед в Гурьевск поедут с Сельмы

Именно на территории будущего детсада на Заречной собрались построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Срок - до 2023 года.

- В пятницу мы были у Натальи Сергеевны Ищенко и согласовали спортивный комплекс — ледовую арену. Там будет два льда: один небольшой, канадского формата, другой - стандартный, для фигуристов. А между двумя площадками будет большой спортивный зал (для баскетбола, волейбола). Губернатор одобрил проект. К ФОКу будет отдельная дорога. Мы считали: от Сельмы минут двенадцать езды, - говорит глава Гурьевска.

Экспертизу проходит и другой проект - спортзала с бассейном на улице Луговой. Бассейн, правда, маленький, всего на четыре дорожки. Зато появиться он может раньше ФОКа. И уже в этом году в Центральном парке Гурьевска реконструируют футбольное поле.

Сергей Подольский.Фото: Иван МАРКОВ

За украденные туи заставили извиниться

Парк пяти чувств, который открыли только в середине января, регулярно страдает от вандалов, хотя там есть и камеры, и охрана.

- Вы не поверите: туи крали! Семья в возрасте, муж выкапывал и передавал жене за забор тую. Вернули, извинились, - рассказал Подольский.

В планах у администрации облагородить за федеральные деньги еще один городской парк, возле улицы Ленина - если пройдут все конкурсы. И, конечно, в повестке большой вопрос - качество воды.

- На улице Лесной будем реконструировать станцию водоподготовки. Там надо добавить еще две тысячи метров кубических и построить станцию обезжелезивания, которая будет обслуживать две трети Гурьевска. Разрешение на строительство и реконструкцию получает проект водозабора и водоотведения для поселков Васильково и Большое Исаково. Этот проект очень дорогой - 600-700 млн рублей, из них 300 миллионов - первый этап, - рассказал глава округа.

И про дороги

Центральный въезд в Гурьевск (Калининградское шоссе) в следующем году расширят до четырех полос.

- На будущий год прошла экспертизу дорога «Центральный въезд в Гурьевск» - от кольца в районе Малого Васильково (оно уже появилось, но еще не заасфальтировано) до кольца в районе ул. Безымянной. Сначала разгрузим Окружную, а на будущий год приступим к Калининградскому шоссе, чтобы не было коллапса. До входа в Центральный парк будет четыре полосы, - рассказал Подольский.

Второй выезд из Гурьевска - на аэропорт (с выездом на Калининградское шоссе) будет двухполосной, эту дорогу планируют доделать в 2021 году.

Судьба треснувшего дома в Васильково

А на днях в правительстве приняли решение по аварийному дому на улице Весенней в поселке Васильково. На встрече с губернатором решили, что ремонтировать нужно только фасад.

- Мы исследовали дом полностью. Успокою сразу: фундамент очень хороший, дому ничего не грозит. Да, в связи с оплошностями строителей начал отлетать фасад. Дом будет реконструирован и утеплен. Надо убирать облицовочный кирпич и навешивать вентилируемые фасады. Расселять если будут, то частично - где будет проходить ремонт. Логистику сейчас продумают, как это сделать. Но решение принято. Думаю, в год-полтора это будет все сделано. Объем очень большой, работ много, - рассказал Подольский.

Интервью с главой Гурьевска полностью слушайте ЗДЕСЬ.