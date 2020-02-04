Калининградская погода сошла с ума: почему нас накрыли рекордное тепло и бешеный ветер

Теперь об этом уже можно объявить официально: январь-2020 оказался в Калининграде самый теплым январем за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1848 года. Средняя температура месяца составила +3,9 градуса, но это вовсе не единственная странность нашей погоды.

Много осадков, мало снега

Будем откровенны - нынешний рекорд вряд ли кого-то из калининградцев сильно удивил. В течение каждого (!) из январских дней столбик термометра непременно поднимался выше нуля. Самым теплым было 10 января, когда воздух прогрелся до +8,9 градуса. Однако стоит сказать, что в истории бывало и больше: 10 января 2007 года синоптики зафиксировали в Калининграде температуру +12,7 - это по-прежнему максимальное суточное значение. И именно январь 2007-го до сих пор был обладателем рекорда, но не дотянул по средней температуре.

Осадков в январе-2020 выпало больше нормы - 79 миллиметров против «нормальных» 68. Однако, как мы все знаем, снега калининградцы почти не увидели. Он выпадал только 4 и 5 января, но таял на глазах.

Теплая погода пробудила растения. В Ботаническом саду БФУ имени Канта зацвели алоэ и даже ядовитый морозник вонючий (впрочем, он и так каждую зиму цветет, оттого и морозник), на Куршской косе - украсились желтыми ниточками соцветий высокие кусты лещины обыкновенной. Даже птицы запели. И это, кстати, вызывает тревогу у специалистов.

- Любое нарушение ритма у живых организмов вызывает сбой и носит негативный характер. Если это касается растений, то часто последствием в аномальном году могут стать быстрое истощение и недоразвитие тех или иных органов (побегов, листьев, цветов), - говорит старший научный сотрудник Национального парка «Куршская коса», кандидат биологических наук Ирина Губарева. - Чтобы справиться с этой проблемой, растения в конце вегетационного сезона могут утрачивать часть урожая и листового покрова, облегчая себе подготовку к следующему периоду покоя.

Снегопадов в прошлом месяце было всего два - 4 и 5 января. Фото из группы "Погода и метеоявления в Калининградской области".Фото: vk.com

Что это было

Объяснение аномально теплой зиме уже найдено, и дело не только в глобальном потеплении как таковом.

- Идущие с запада атлантические циклоны постоянно отклоняются от своего курса на северо-восток, проходя через Скандинавию, при этом большая часть Европы оказывается в южном секторе циклонов, где преобладают выносы теплых воздушных масс со Средиземноморья и Атлантического океан, - объясняют в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в соцсети «Вконтакте». - Причиной таких траекторий циклонов является высокая активность Азорского антициклона, который в течении долгого времени полностью доминирует над юго-восточной частью Европы, а в отдельные периоды его гребень доходит до Скандинавии и Британских островов. В такой ситуации атлантические циклоны вынуждены "обтекать" область высокого давления и двигаться на северо-восток, проходя через Британию и Скандинавию. Калининградская область, как и большая часть западной и центральной Европы при этом оказывается в выносах теплого воздуха с юго-запада.

Стоит напомнить, что циклоны несут нам не только тепло, но и зачастую сильный ветер. Что и произошло в минувшие выходные. Стихия (скорость ветра в порывах превышала 20 метров в секунду) повалила в нашей области три десятка деревьев, часть которых рухнула на дорогу. В Гурьевском районе дерево упало на проезжавшую «Тойоту» и только по счастливой случайности обошлось без жертв.

А это уже последствия свежего февральского шторма. Только по счастливой случайности обошлось без жертв.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Прогноз отрицательный

Всех, кто уже отчаялся застать настоящую зиму, метеорологи призывают набраться терпения.

- По последним тенденциям, зима в Калининграде начинается только в феврале, когда море постепенно остывает, - заявила в эфире программы «Говорит Калининград» кандидат географических наук, главный специалист службы организации научно-исследовательской деятельности БФУ Дара Гаева.

Того же мнения придерживается научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, который пообещал в европейской России зимний февраль с температурами ниже -10 градусов. В Калининграде 10 градусов на термометре мы уже увидели, правда, со знаком «плюс». Столько было у нас в минувшие выходные 1 и 2 февраля, при чем оба дня оказались рекордно теплыми! Максимум для февраля в нашем городе вообще составляет +15,6 градуса - это дикое значение показали термометры 26 февраля 1989 года.

Впрочем, исторически в Калининградской области аномальные температуры действительно редко держатся на протяжение всего сезона. Например, в 2007 году рекордно теплый (на тот момент) январь сменился весьма прохладным февралем, средняя температура которого была даже ниже нормы, а морозы порой доходили до -15 градусов.

Посмотрим, что приготовила погода на этот раз.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Когда еще наблюдались зимние аномалии

1506 г. Зима и лето выдались необычно тёплыми, дважды плодоносили грушевые деревья.

1507 г. Всю зиму не замерзали водоёмы.

1532 г. Отмечалась тёплая зима, во второй половине января вспахивали поля вокруг города и работали в городских садах.

1642 г., январь. В связи с резким потеплением в городе появились аисты.

Январь 1724, 1750, 1779, 1811 и 1823 годов. В Кёнигсберг вернулись перелётные птицы.

1896-1897 гг. Зима выдалась тёплая, почти без снега.

1932 г., 19 февраля. Впервые выпал снег, и температура опустилась до -19,5.

1988 г., 26 октября. Выпал снег, через несколько дней растаял и больше за зиму не выпадал.

1998 г. Зима была тёплая, температура воздуха поднималась до +9,5.