Теперь под шпилем: в Калининграде продолжаются работы по восстановлению исторического облика капеллы Святого Адальберта

«Черепицу ждем»

У капеллы Святого Адальберта на проспекте Победы в Калининграде, теперь есть шпиль, без которого церковь простояла несколько десятилетий. Правда, он пока не покрыт черепицей, но, как сообщили «Комсомолке» строители, это дело ближайших недель.

- Что, нравится? – усмехнулся один из рабочих, заметив мой интерес к шпилю. – Ученые, которые тут сидели, земной магнетизм изучали, и, видимо что-то такое нашли, что решили сбежать отсюда (в капелле до передачи ее РПЦ располагался калининградский филиал Института земного магнетизма - Ред.).

- Это они вам сказали?

- Нет, шутка это, - снова хохотнул в кулак строитель и посоветовал обратиться к прорабу.

Тот грелся внутри, заваривая себе кофе (время было обеденное). После пяти минут отговорок согласился коротко рассказать, чем его бригада занимается.

- Мы пока только обрешетку наколачиваем, - рассказал прораб Алексей Кривощеков. – Недели через три, думаю, уже закончим.

- Уже черепицу положите к этому сроку? Посмотреть на нее можно?

- Да, с черепицей все будет. Вот только показать не могу, потому что не привезли ее еще. Через неделю поставку обещают. Она сразу с колес на крышу пойдет.

Пять строителей, занятых кровлей, также пояснили, что параллельно никаких других работ на объекте не ведется, а отделкой займется уже другая бригада.

- Вам больше представители церкви расскажут, планы работ-то у них, - подсказал Кривощеков.

В ближайшие недели шпиль должны покрыть черепицей.Фото: Иван МАРКОВ

С теплым полом и канализацией

Руководитель информационного отдела Калининградской епархии Давид Рожин по поводу сроков окончания всех восстановительных работ что-то конкретное сказать затруднился, сославшись на то, что по ходу продвижения появляются все новые проблемы и препятствия, отдаляющие срок сдачи объекта.

- Даже по поводу кровли что-то определенное сказать сложно, - начал отец Давид. – Тут спрогнозировать нельзя. Если мне память не изменяет, сдать его должны летом этого года. Тогда же и установка креста будет проходить. Зато я могу вам рассказать, что уже сделано.

По словам отца Давида, самым сложным был демонтаж перекрытий. Сразу после этого прошло устройство водопровода и канализации, а также строители смонтировали теплые полы и сделали стяжку.

- Конечно, полы сегодня не очень презентабельного вида, - продолжил Рожин. – Сверху там позже будет покрытие, но какое конкретно, пока не решили. Продолжаются также работы с внутренними стенами. Где-то трещины есть, где-то кирпичи вывалились. Все это нужно восстанавливать.

При реконструкции капеллы самым сложным был демонтаж перекрытий.Фото: Иван МАРКОВ

Роспись под вопросом

О том, будет ли в храме роспись, говорить также рано.

- Сначала надо посмотреть, что там вообще получится, - добавил отец Давид. – У нас сейчас задача - вернуть капеллу к тому виду, какой у нее был до разрушения. Вообще же в таких храмах обычно роспись не осуществляется, потому что мы взаимодействуем со службой охраны объектов культурного наследия, и не можем что-то взять и сделать без ее разрешения.

Целевое назначение капеллы в обозримом будущем будет тем же, что и до войны – в ней будут проходить богослужения и молитвенные собрания.

Напомним, еще во время проведения демонтажных работ в храме в августе прошлого года калининградский краевед и экскурсовод Евгений Мосиенко заметил на фасаде капеллы кусочки мозаики, с которых смылась штукатурка. Что будет с этой мозаикой, до сих пор не ясно. Однако строители заметили, что если кто-то и возьмется за эти работы, их вряд ли удастся выполнить. К слову, до сих пор не известно, что под штукатуркой: только фрагменты или целая фреска.

СПРАВКА "КП"

Католическая капелла Святого Адальберта была построена по проекту архитектора Фридриха Хайтманна 16 июля 1902 года. После того, как в 1932 году архитекторами Йоханнесом Лауфером и Георгом Шенвайлером к капелле была сделана пристройка со стрельчатыми окнами с севера и юга, она получила статус кирхи Святого Адальберта. Однако в ходе боевых действий Второй Мировой войны кирха получила повреждения, и через некоторое время пристройка была разобрана на кирпич, а старая часть здания была передана протезному предприятию. Далее, с 1975 по 2019 год, здание кирхи занимала магнитно-ионосферная обсерватория Института земного магнетизма (ИЗМИРАН). Но с лета прошлого года в нем начались работы по демонтажу и приспособлению помещений к первоначальному назначению.