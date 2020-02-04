Большой бокс в «Янтарном»: в битве за чемпионский пояс сошлись бойцы из России и Украины

II Всероссийский боксерский форум, который в минувшие выходные впервые принял Калининград, завершился большим вечером бокса во дворце спорта «Янтарный». В главном поединке бою за титул WBA International в полусреднем весе бились россиянин Сергей Воробьев и украинец Карен Чухаджян. В первом раунде ощутимого преимущества никто из боксеров не имел, но затем украинец взял инициативу в свои руки. Воробьев стойко сопротивлялся и в итоге бой продлился все отведенные 10 раундов. Победителя пришлось выявлять судьям, которые разошлись во мнении. Двое дали 99-91, 96-94 в пользу Чухаджяна, один - 96-95 в пользу Воробьева. Для нашего боксера это поражение стало первым в карьере.

Боксеры рубились до последней капли пота.Фото: Александр Подгорчук

В других боях вечера Георгий Челохсаев единогласным решением судей победил Принца Дломо из ЮАР, бронзовый призер Олимпиады-2016 из Узбекистана Рустам Тулаганов уверенно одолел поляка Норберта Дабровского, а бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Павел Силягин дебютировал на профессиональном ринге победой над боксером из Польши Баталомеем Графкой.

Все поединки проходили в напряженной борьбе.Фото: Александр Подгорчук

Также на ринг вышли два калининградских боксера. Владимир Иванов одолел мексиканца Карлоса Карреона, записав на свой счет 10-ю победу на профессиональном ринге. Сергей Горохов, имевший девять побед и два поражения, свел вничью поединок со своим соотечественником Максимом Смирновым.

Николай Валуев наблюдал за поединками из зрительного зала.Фото: Александр Подгорчук

Отметим, что Всероссийский боксерский форум собрал в Калининграде представителей всех 85 региональных федераций страны, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, промоутеров, тренеров, судей и спортивных функционеров.